logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Benoît Coquart nommé Directeur Général du Lou Pinet à Saint-Tropez

Un profil international pour incarner la nouvelle dynamique de l’établissement


Le groupe Maisons Pariente confie la direction générale du Lou Pinet à Benoît Coquart, professionnel de l’hôtellerie de luxe fort de plus de dix ans d’expérience en France et à l’international.


Rédigé par le Mercredi 3 Juin 2026 à 12:00

Le groupe Maisons Pariente confie la direction générale du Lou Pinet à Benoît Coquart - Photo : Maisons Pariente
Le groupe Maisons Pariente confie la direction générale du Lou Pinet à Benoît Coquart - Photo : Maisons Pariente
MSC Croisières
Le groupe Maisons Pariente annonce la nomination de Benoît Coquart au poste de Directeur Général de son établissement tropézien Lou Pinet.

Il prendra ses fonctions dans un contexte de consolidation de l’identité de la maison.

Professionnel de l’hôtellerie de luxe depuis plus d’une décennie, Benoît Coquart s’est forgé un parcours riche au sein d’établissements emblématiques en France et à l’international.

Diplômé en management stratégique et en management hôtelier et touristique à Montpellier, il débute sa carrière entre la Corse et la Provence avant de poursuivre son expérience à l’étranger.

Il évolue notamment en Nouvelle-Zélande au sein du Rydges Hotel & Resort, puis à Saint-Barthélemy au Rosewood Le Guanahani St Barth. Ces expériences structurantes lui permettent de développer une approche exigeante et humaine de l’hospitalité, centrée sur le sens du détail et la qualité de service.

Un parcours entre France et international

Autres articles
De retour en France, il rejoint le groupe Costes à l’Hôtel Plage Palace, où il évolue jusqu’au poste de Directeur Hébergement.

Il y supervise l’ensemble des opérations liées à l’accueil et à l’expérience client dans un environnement hautement concurrentiel. Il poursuit ensuite son parcours au Domaine Saint Pierre de Serjac en tant que Directeur Adjoint, avec la responsabilité de l’organisation opérationnelle et événementielle du domaine.

Pour François Tixier-Lacaze, CEO de Maisons Pariente, cette nomination s’inscrit dans une dynamique de développement assumée : "Je suis très heureux de confier la direction du Lou Pinet à Benoît. Il portera une ambition claire, une énergie renouvelée et une exigence à la hauteur de cette maison familiale emblématique de notre collection. Son leadership, allié à de grandes qualités humaines, sera un atout majeur pour fédérer les équipes de Saint-Tropez."

Le dirigeant souligne également la capacité de Benoît Coquart à accompagner la montée en puissance de l’établissement sur la saison estivale 2026 et à inscrire cette dynamique dans la durée.

De son côté, Benoît Coquart affirme son attachement à cette nouvelle étape professionnelle : "Je suis extrêmement fier de rejoindre Maisons Pariente. Lou Pinet reflète une vision sincère et vivante de l’hospitalité, où le bien-être et l’attention portée à chaque détail occupent une place essentielle."


Lu 86 fois

Tags : haut de gamme, maisons pariente
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Civitatis

Brand news LuxuryTravelMaG

Le Bora Bora by Pearl Resorts, un attachant concentré de Polynésie

Le Bora Bora by Pearl Resorts, un attachant concentré de Polynésie
Le Bora Bora by Pearl Resorts est de ces hôtels que l’on n’oublie pas. Ses 108 villas et bungalows...
Dernière heure

Benoît Coquart nommé Directeur Général du Lou Pinet à Saint-Tropez

Tourisme : le secteur mis à l’épreuve des turbulences géopolitiques

GNV mise sur le Maroc avec deux nouveaux ferries au GNL

Animawings lance une nouvelle liaison entre Strasbourg et Bucarest

Bpifrance entre au capital de Belambra

Brand News

Un été paisible en Norvège à bord des croisières Hurtigruten

Un été paisible en Norvège à bord des croisières Hurtigruten
L’été approche à grands pas, et avec lui une envie d’évasion sereine, loin de l’agitation. Cap au...
Les annonces

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller(e)s voyages confirmé(e)s H/F - CDI - (Anet (28))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

FITOUR VOYAGES - Responsable Point de Vente - CDI - (Brive-la-Gaillarde (19))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E.LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Echirolles (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Civitatis dévoile les secrets d'un partenariat B2B réussi avec les agences de voyages

Civitatis dévoile les secrets d'un partenariat B2B réussi avec les agences de voyages

IFTM 2026 : nouveau programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés pour le Club Affaires

IFTM 2026 : nouveau programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés pour le Club Affaires
Distribution

Distribution

Air France : l’évolution du portail "groupes" reportée à septembre 2026

Air France : l’évolution du portail "groupes" reportée à septembre 2026
Partez en France

Partez en France

Bpifrance entre au capital de Belambra

Bpifrance entre au capital de Belambra
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Tourisme : le secteur mis à l’épreuve des turbulences géopolitiques

Tourisme : le secteur mis à l’épreuve des turbulences géopolitiques
Production

Production

Jet tours et Boomerang dévoilent une garantie changement d’avis pour les voyageurs

Jet tours et Boomerang dévoilent une garantie changement d’avis pour les voyageurs
AirMaG

AirMaG

Animawings lance une nouvelle liaison entre Strasbourg et Bucarest

Animawings lance une nouvelle liaison entre Strasbourg et Bucarest
Transport

Transport

Eurostar franchit les 20 millions de passagers et mise sur jusqu'à 50 nouveaux trains

Eurostar franchit les 20 millions de passagers et mise sur jusqu'à 50 nouveaux trains
La Travel Tech

La Travel Tech

Prodesti dévoile son calendrier de formations jusqu’en février 2027

Prodesti dévoile son calendrier de formations jusqu’en février 2027
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Benoît Coquart nommé Directeur Général du Lou Pinet à Saint-Tropez

Benoît Coquart nommé Directeur Général du Lou Pinet à Saint-Tropez
HotelMaG

Hébergement

Best Western France renouvelle une partie de son Conseil d’administration

Best Western France renouvelle une partie de son Conseil d’administration
Futuroscopie

Futuroscopie

Djerba la belle, la douce, la fidèle : quel avenir ? [ABO]

Djerba la belle, la douce, la fidèle : quel avenir ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages
CruiseMaG

CruiseMaG

GNV mise sur le Maroc avec deux nouveaux ferries au GNL

GNV mise sur le Maroc avec deux nouveaux ferries au GNL
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

IFTM lance un programme de "matchmaking" pour le Club Affaires

IFTM lance un programme de "matchmaking" pour le Club Affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias