Benoît Coquart nommé Directeur Général du Lou Pinet à Saint-Tropez

Le groupe Maisons Pariente confie la direction générale du Lou Pinet à Benoît Coquart - Photo : Maisons Pariente
Le groupe Maisons Pariente annonce la nomination de Benoît Coquart au poste de Directeur Général de son établissement tropézien Lou Pinet.
Il prendra ses fonctions dans un contexte de consolidation de l’identité de la maison.
Professionnel de l’hôtellerie de luxe depuis plus d’une décennie, Benoît Coquart s’est forgé un parcours riche au sein d’établissements emblématiques en France et à l’international.
Diplômé en management stratégique et en management hôtelier et touristique à Montpellier, il débute sa carrière entre la Corse et la Provence avant de poursuivre son expérience à l’étranger.
Il évolue notamment en Nouvelle-Zélande au sein du Rydges Hotel & Resort, puis à Saint-Barthélemy au Rosewood Le Guanahani St Barth. Ces expériences structurantes lui permettent de développer une approche exigeante et humaine de l’hospitalité, centrée sur le sens du détail et la qualité de service.
Il prendra ses fonctions dans un contexte de consolidation de l’identité de la maison.
Professionnel de l’hôtellerie de luxe depuis plus d’une décennie, Benoît Coquart s’est forgé un parcours riche au sein d’établissements emblématiques en France et à l’international.
Diplômé en management stratégique et en management hôtelier et touristique à Montpellier, il débute sa carrière entre la Corse et la Provence avant de poursuivre son expérience à l’étranger.
Il évolue notamment en Nouvelle-Zélande au sein du Rydges Hotel & Resort, puis à Saint-Barthélemy au Rosewood Le Guanahani St Barth. Ces expériences structurantes lui permettent de développer une approche exigeante et humaine de l’hospitalité, centrée sur le sens du détail et la qualité de service.
Un parcours entre France et international
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De retour en France, il rejoint le groupe Costes à l’Hôtel Plage Palace, où il évolue jusqu’au poste de Directeur Hébergement.
Il y supervise l’ensemble des opérations liées à l’accueil et à l’expérience client dans un environnement hautement concurrentiel. Il poursuit ensuite son parcours au Domaine Saint Pierre de Serjac en tant que Directeur Adjoint, avec la responsabilité de l’organisation opérationnelle et événementielle du domaine.
Pour François Tixier-Lacaze, CEO de Maisons Pariente, cette nomination s’inscrit dans une dynamique de développement assumée : "Je suis très heureux de confier la direction du Lou Pinet à Benoît. Il portera une ambition claire, une énergie renouvelée et une exigence à la hauteur de cette maison familiale emblématique de notre collection. Son leadership, allié à de grandes qualités humaines, sera un atout majeur pour fédérer les équipes de Saint-Tropez."
Le dirigeant souligne également la capacité de Benoît Coquart à accompagner la montée en puissance de l’établissement sur la saison estivale 2026 et à inscrire cette dynamique dans la durée.
De son côté, Benoît Coquart affirme son attachement à cette nouvelle étape professionnelle : "Je suis extrêmement fier de rejoindre Maisons Pariente. Lou Pinet reflète une vision sincère et vivante de l’hospitalité, où le bien-être et l’attention portée à chaque détail occupent une place essentielle."
Il y supervise l’ensemble des opérations liées à l’accueil et à l’expérience client dans un environnement hautement concurrentiel. Il poursuit ensuite son parcours au Domaine Saint Pierre de Serjac en tant que Directeur Adjoint, avec la responsabilité de l’organisation opérationnelle et événementielle du domaine.
Pour François Tixier-Lacaze, CEO de Maisons Pariente, cette nomination s’inscrit dans une dynamique de développement assumée : "Je suis très heureux de confier la direction du Lou Pinet à Benoît. Il portera une ambition claire, une énergie renouvelée et une exigence à la hauteur de cette maison familiale emblématique de notre collection. Son leadership, allié à de grandes qualités humaines, sera un atout majeur pour fédérer les équipes de Saint-Tropez."
Le dirigeant souligne également la capacité de Benoît Coquart à accompagner la montée en puissance de l’établissement sur la saison estivale 2026 et à inscrire cette dynamique dans la durée.
De son côté, Benoît Coquart affirme son attachement à cette nouvelle étape professionnelle : "Je suis extrêmement fier de rejoindre Maisons Pariente. Lou Pinet reflète une vision sincère et vivante de l’hospitalité, où le bien-être et l’attention portée à chaque détail occupent une place essentielle."
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
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