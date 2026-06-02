Benoît Coquart nommé Directeur Général du Lou Pinet à Saint-Tropez

Je suis très heureux de confier la direction du Lou Pinet à Benoît. Il portera une ambition claire, une énergie renouvelée et une exigence à la hauteur de cette maison familiale emblématique de notre collection. Son leadership, allié à de grandes qualités humaines, sera un atout majeur pour fédérer les équipes de Saint-Tropez.

e suis extrêmement fier de rejoindre Maisons Pariente. Lou Pinet reflète une vision sincère et vivante de l’hospitalité, où le bien-être et l’attention portée à chaque détail occupent une place essentielle.