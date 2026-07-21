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Mirai intègre les réservations multi-chambres à son assistant IA Sarai

Mieux capter les réservations à forte valeur


L’assistant IA et moteur de réservations conversationnel de Mirai peut désormais gérer les demandes portant sur deux chambres ou plus, directement en langage naturel. Lorsque la demande dépasse les capacités de réservation en ligne, elle est transformée en lead qualifié pour l’hôtel.


Rédigé par le Mercredi 22 Juillet 2026 à 10:11

Mirai fait évoluer Sarai pour gérer les demandes de plusieurs chambres - Depositphotos.com, sdecoret
Mirai fait évoluer Sarai pour gérer les demandes de plusieurs chambres - Depositphotos.com, sdecoret
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Mirai fait évoluer son assistant IA et moteur de réservations conversationnel Sarai.

La solution peut désormais traiter les demandes de réservations de plusieurs chambres au cours d’une même conversation, sans formulaire ni étape intermédiaire.

Un client peut ainsi formuler directement une demande telle que : "J’ai besoin de deux chambres pour une famille avec enfants". Sarai est alors capable d’identifier le besoin, de gérer la réservation et de poursuivre l’échange en langage naturel.

Cette fonctionnalité est disponible sur l’ensemble des canaux sur lesquels opère Sarai, notamment le webchat, WhatsApp, l’e-mail, Instagram et le téléphone.

Elle est également accessible via ChatGPT, grâce aux Apps, et Claude, via MCP.

Mirai indique qu’elle est incluse sans coût supplémentaire pour les clients de son moteur de réservations.

Les réservations multi-chambres représentent 18% du revenu

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Pour les hôtels, les demandes portant sur plusieurs chambres représentent un enjeu commercial important.

Selon les données cumulées par Mirai jusqu’en juillet 2026, les réservations de deux chambres ou plus représentent 9,07% du total des réservations réalisées via le moteur web.

Elles génèrent toutefois 18,45% des nuitées et 18,44% du chiffre d’affaires lié aux chambres. Leur poids en valeur est donc quasiment deux fois supérieur à leur poids en volume.

La demande est également présente sur les canaux conversationnels. Au cours des 30 derniers jours, 7,03% des demandes de disponibilité traitées par Sarai concernaient plusieurs chambres.

Les demandes de groupes transformées en leads qualifiés

La nouvelle fonctionnalité prend également en compte les demandes dépassant le nombre de chambres pouvant être réservées directement en ligne.

Dans ce cas, Sarai explique au client les limites de la réservation en ligne, recueille ses coordonnées ainsi que les détails de son séjour, puis génère un lead qualifié à destination de l’hôtel.

La demande est ensuite visible en temps réel dans Lobby, le tableau de bord de l’infrastructure IA de Mirai, et fait l’objet d’une notification par e-mail auprès de l’établissement.

Pour Mirai, ce fonctionnement permet de transformer une demande qui aurait pu être abandonnée avec un moteur de réservation traditionnel en opportunité commerciale, au moment où le client manifeste son intention d’achat.

"Traiter la réservation multi-room était indispensable en réservation conversationnelle. Aujourd’hui, les clients expriment leur besoin avec tous leurs détails et leur complexité en langage naturel, et attendent de l’hôtel qu’il sache y répondre", explique Pablo Delgado, CEO America de Mirai, dans un communiqué.

Selon lui, les données disponibles montrent que les hôtels capables de gérer ces demandes complexes sont en mesure de capter une clientèle à plus forte valeur.


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Tags : ia conversationnelle, intelligence artificielle
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