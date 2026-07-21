Mirai intègre les réservations multi-chambres à son assistant IA Sarai

Pour les hôtels, les demandes portant sur plusieurs chambres représentent un enjeu commercial important.



Selon les données cumulées par Mirai jusqu’en juillet 2026, les réservations de deux chambres ou plus représentent 9,07% du total des réservations réalisées via le moteur web.



Elles génèrent toutefois 18,45% des nuitées et 18,44% du chiffre d’affaires lié aux chambres. Leur poids en valeur est donc quasiment deux fois supérieur à leur poids en volume.



La demande est également présente sur les canaux conversationnels. Au cours des 30 derniers jours, 7,03% des demandes de disponibilité traitées par Sarai concernaient plusieurs chambres.