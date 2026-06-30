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Skyscanner mise sur l'IA pour transformer la préparation des vacances d'été

Road trips, suivi des vols, recherche intelligente : toutes les nouveautés


Skyscanner enrichit son offre avec une série de nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle. Recherche en langage naturel, planificateur de road trip, suivi des vols en temps réel ou encore élargissement de son offre d'hébergements : le comparateur entend simplifier chaque étape de la préparation du voyage tout en aidant les utilisateurs à réaliser des économies.


Rédigé par le Mercredi 1 Juillet 2026 à 12:12

Skyscanner enrichit son offre avec une série de nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle - Photo : Skyscanner
Skyscanner enrichit son offre avec une série de nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle - Photo : Skyscanner
CroisiEurope
À l'approche des grands départs, Skyscanner enrichit son écosystème de nouvelles fonctionnalités destinées à simplifier l'organisation des voyages.

Le comparateur de voyages déploie plusieurs outils basés sur l'intelligence artificielle, dont un planificateur de road trip et un moteur de recherche conversationnel, tout en renforçant ses services de suivi des vols et de recherche d'hébergements.

Avec cette nouvelle vague d'innovations, l'entreprise entend répondre à l'évolution des attentes des voyageurs, en quête d'outils plus personnalisés et de solutions pour optimiser leur budget.

Une recherche de voyages alimentée par l'intelligence artificielle

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Parmi les principales nouveautés figure Explore with AI, un outil de découverte actuellement disponible en version bêta sur le site de Skyscanner. Son principe : permettre aux utilisateurs d'effectuer leurs recherches en langage naturel plutôt qu'en renseignant des critères précis.

Ainsi, un voyageur peut formuler une demande telle que "Trouve-moi des vols pas chers pour le Japon en décembre" et recevoir des recommandations personnalisées en fonction de ses préférences, des périodes de voyage ou encore du type de séjour recherché.

L'outil affiche ensuite plusieurs destinations sous forme de comparaison visuelle, avec les tarifs des vols, les conditions météorologiques, la durée des trajets ou encore l'ambiance des lieux.

L'intelligence artificielle génère également des analyses, par exemple en indiquant qu'un mois est généralement moins cher qu'un autre ou en mettant en avant les atouts d'une destination.

Selon Skyscanner, les premiers tests sont encourageants : 60% des utilisateurs ayant utilisé cette fonctionnalité auraient consulté les offres de vols proposées.

Un planificateur de road trip personnalisé

Autre nouveauté : un planificateur de road trip conçu pour accompagner les voyageurs souhaitant découvrir une destination en voiture. Après avoir renseigné le lieu de prise en charge du véhicule, les dates du séjour et le style de voyage souhaité, l'outil génère automatiquement un itinéraire adapté.

Plusieurs profils sont proposés, allant de la route panoramique à l'itinéraire culturel, en passant par le parcours le plus rapide, le voyage d'aventure ou encore une escapade axée sur la détente.

L'intelligence artificielle suggère ensuite les différentes étapes du parcours, les points d'intérêt à visiter ainsi que les solutions de location de voiture les plus adaptées.

En parallèle de ces outils de planification, Skyscanner renforce plusieurs services déjà disponibles sur sa plateforme.

Le comparateur propose désormais un suivi des vols en temps réel, permettant d'accéder aux horaires de départ et d'arrivée, au statut des vols, aux portes d'embarquement, aux terminaux ainsi qu'aux informations concernant les tapis de livraison des bagages.

L'application mobile continue également de développer DROPS, sa fonctionnalité dédiée aux baisses de prix. Celle-ci identifie les vols dont le tarif a diminué d'au moins 20% au cours des sept derniers jours. Selon Skyscanner, cette évolution permet désormais de proposer jusqu'à 822% d'offres supplémentaires chaque jour grâce à l'analyse de près de 100 milliards de tarifs.

Plus de cinq millions d'hébergements référencés

Enfin, la plateforme dédiée à l'hébergement, désormais rebaptisée Hébergements, élargit considérablement son catalogue.

L'offre passe de 3,5 à plus de 5 millions d'établissements, intégrant une diversité de solutions allant des auberges de jeunesse aux hôtels cinq étoiles, mais aussi des campings, hôtels-capsules, séjours à la ferme ou encore des hébergements flottants.

"À l'heure où les voyageurs évoluent dans un environnement de voyage de plus en plus complexe, nous développons des outils qui les aident à planifier et réserver en toute confiance", a rappelé Bryan Batista, PDG de Skyscanner, dans un communiqué.

Il ajoute que l'entreprise entend poursuivre ses expérimentations autour de l'intelligence artificielle afin de rendre "chaque étape du voyage plus simple et plus intuitive", de la recherche d'inspiration jusqu'à la préparation d'un road trip.


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Tags : intelligence artificielle, skyscanner
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