Skyscanner mise sur l'IA pour transformer la préparation des vacances d'été

Autre nouveauté : un planificateur de road trip conçu pour accompagner les voyageurs souhaitant découvrir une destination en voiture. Après avoir renseigné le lieu de prise en charge du véhicule, les dates du séjour et le style de voyage souhaité, l'outil génère automatiquement un itinéraire adapté.



Plusieurs profils sont proposés, allant de la route panoramique à l'itinéraire culturel, en passant par le parcours le plus rapide, le voyage d'aventure ou encore une escapade axée sur la détente.



L'intelligence artificielle suggère ensuite les différentes étapes du parcours, les points d'intérêt à visiter ainsi que les solutions de location de voiture les plus adaptées.



En parallèle de ces outils de planification, Skyscanner renforce plusieurs services déjà disponibles sur sa plateforme.



Le comparateur propose désormais un suivi des vols en temps réel, permettant d'accéder aux horaires de départ et d'arrivée, au statut des vols, aux portes d'embarquement, aux terminaux ainsi qu'aux informations concernant les tapis de livraison des bagages.



L'application mobile continue également de développer DROPS, sa fonctionnalité dédiée aux baisses de prix. Celle-ci identifie les vols dont le tarif a diminué d'au moins 20% au cours des sept derniers jours. Selon Skyscanner, cette évolution permet désormais de proposer jusqu'à 822% d'offres supplémentaires chaque jour grâce à l'analyse de près de 100 milliards de tarifs.