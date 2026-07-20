Une route, des voix, un regard : suivez l’Outback australien en direct sur TourMaG

Dès le 24 juillet prochain, suivez une expédition à travers l’Outback australien, avec Sébastien Cros et sa nièce Marion, en live sur TourMaG - Photo : Sébastien Cros - WeTravelAustralia™
Le 24 juillet 2026, notre Land Cruiser quittera Semaphore, près d’Adelaide, en direction de Broken Hill.
Ce sera le début de L’Âme de la Terre, une expédition éditoriale imaginée avec TourMaG autour d’une ligne simple : une route, des voix, un regard.
L’idée est née d’un constat. Pendant vingt-cinq ans, j’ai organisé des voyages à travers l’Australie et contribué à faire découvrir ses grandes icônes : Sydney, le rocher rouge, la Grande Barrière de corail, les plages. Une Australie magnifique, mais qui ne raconte qu’une partie du pays.
Il en existe une autre. Plus intérieure. Plus silencieuse. Encore largement méconnue des voyageurs français, mais accessible à celles et ceux qui prennent le temps de la préparer sérieusement. Celle des paysages infinis, des cultures des Premières Nations, des familles du bush et de communautés qui ont appris à vivre avec l’isolement, les distances et les éléments.
Des éléments parfois brutaux. Ces dernières semaines, des pluies inhabituelles ont isolé certaines communautés et fermé plusieurs routes. Mais la même eau qui coupe les pistes fait également reverdir le Channel Country. La végétation revient, les oiseaux se rassemblent et ce territoire habituellement si sec révèle un visage que peu de voyageurs auront la chance d’observer.
Ce sera le début de L’Âme de la Terre, une expédition éditoriale imaginée avec TourMaG autour d’une ligne simple : une route, des voix, un regard.
L’idée est née d’un constat. Pendant vingt-cinq ans, j’ai organisé des voyages à travers l’Australie et contribué à faire découvrir ses grandes icônes : Sydney, le rocher rouge, la Grande Barrière de corail, les plages. Une Australie magnifique, mais qui ne raconte qu’une partie du pays.
Il en existe une autre. Plus intérieure. Plus silencieuse. Encore largement méconnue des voyageurs français, mais accessible à celles et ceux qui prennent le temps de la préparer sérieusement. Celle des paysages infinis, des cultures des Premières Nations, des familles du bush et de communautés qui ont appris à vivre avec l’isolement, les distances et les éléments.
Des éléments parfois brutaux. Ces dernières semaines, des pluies inhabituelles ont isolé certaines communautés et fermé plusieurs routes. Mais la même eau qui coupe les pistes fait également reverdir le Channel Country. La végétation revient, les oiseaux se rassemblent et ce territoire habituellement si sec révèle un visage que peu de voyageurs auront la chance d’observer.
Les temps forts de l'itinéraire
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C’est dans cet Outback du Queensland que le voyage plongera. Celui des villes et des communautés façonnées par l’élevage, la mine, le rodéo, les courses de chameaux et un profond attachement à la terre.
Pendant plus de trois semaines, la route traversera l’ouest du NSW et l’Outback du Queensland : Tibooburra, Thargomindah, Quilpie, Isisford, Longreach, Winton, Mount Isa, Boulia, Bedourie et Birdsville. Le retour, déjà redessiné par l’état des pistes, passera par Windorah, Noccundra, Tibooburra et Broken Hill.
Première leçon de l’Outback, avant même le départ : ce n’est pas toujours le voyageur qui décide de la route.
Temps fort de l’expédition, le Mount Isa Mines Rodeo nous donnera accès aux coulisses de l’un des plus grands rodéos de l’hémisphère sud. Nous y rencontrerons les femmes et les hommes qui portent aujourd’hui sa renaissance communautaire.
À bord, deux générations et deux regards. Le mien, après vingt-cinq années passées à organiser des voyages et désormais à les raconter. Celui de Marion, ma nièce et cheffe opératrice, qui découvrira pour la première fois l’Australie par la route.
Pendant plus de trois semaines, la route traversera l’ouest du NSW et l’Outback du Queensland : Tibooburra, Thargomindah, Quilpie, Isisford, Longreach, Winton, Mount Isa, Boulia, Bedourie et Birdsville. Le retour, déjà redessiné par l’état des pistes, passera par Windorah, Noccundra, Tibooburra et Broken Hill.
Première leçon de l’Outback, avant même le départ : ce n’est pas toujours le voyageur qui décide de la route.
Temps fort de l’expédition, le Mount Isa Mines Rodeo nous donnera accès aux coulisses de l’un des plus grands rodéos de l’hémisphère sud. Nous y rencontrerons les femmes et les hommes qui portent aujourd’hui sa renaissance communautaire.
À bord, deux générations et deux regards. Le mien, après vingt-cinq années passées à organiser des voyages et désormais à les raconter. Celui de Marion, ma nièce et cheffe opératrice, qui découvrira pour la première fois l’Australie par la route.
Un dashboard live pour suivre l’aventure sur TourMaG
Pour accompagner cette aventure, TourMaG inaugure un dashboard live développé avec WeTravelAustralia™ (le live débutera le 24 juillet).
Une carte évolutive permettra de suivre l’itinéraire. Photos, vidéos, impressions de terrain, interviews et rencontres viendront progressivement alimenter le carnet de route.
L’objectif ne sera pas de transformer le voyage en course au contenu, mais de montrer ce que traverser l’Outback signifie réellement : surveiller la météo, vérifier les pistes, anticiper le carburant, écouter les habitants et accepter que le pays puisse, à tout moment, redessiner la route.
Une route. Des voix. Un regard.
Rendez-vous ICI le 24 juillet pour les premiers tours de roue.
Une carte évolutive permettra de suivre l’itinéraire. Photos, vidéos, impressions de terrain, interviews et rencontres viendront progressivement alimenter le carnet de route.
L’objectif ne sera pas de transformer le voyage en course au contenu, mais de montrer ce que traverser l’Outback signifie réellement : surveiller la météo, vérifier les pistes, anticiper le carburant, écouter les habitants et accepter que le pays puisse, à tout moment, redessiner la route.
Une route. Des voix. Un regard.
Rendez-vous ICI le 24 juillet pour les premiers tours de roue.