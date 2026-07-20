Une route, des voix, un regard : suivez l’Outback australien en direct sur TourMaG

Le 24 juillet 2026, notre Land Cruiser quittera Semaphore, près d’Adelaide, en direction de Broken Hill.



Ce sera le début de L’Âme de la Terre, une expédition éditoriale imaginée avec TourMaG autour d’une ligne simple : une route, des voix, un regard.



L’idée est née d’un constat. Pendant vingt-cinq ans, j’ai organisé des voyages à travers l’Australie et contribué à faire découvrir ses grandes icônes : Sydney, le rocher rouge, la Grande Barrière de corail, les plages. Une Australie magnifique, mais qui ne raconte qu’une partie du pays.



Il en existe une autre. Plus intérieure. Plus silencieuse. Encore largement méconnue des voyageurs français, mais accessible à celles et ceux qui prennent le temps de la préparer sérieusement. Celle des paysages infinis, des cultures des Premières Nations, des familles du bush et de communautés qui ont appris à vivre avec l’isolement, les distances et les éléments.



Des éléments parfois brutaux. Ces dernières semaines, des pluies inhabituelles ont isolé certaines communautés et fermé plusieurs routes. Mais la même eau qui coupe les pistes fait également reverdir le Channel Country. La végétation revient, les oiseaux se rassemblent et ce territoire habituellement si sec révèle un visage que peu de voyageurs auront la chance d’observer.