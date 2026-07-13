Été 2027 : Costa réinvente l’itinéraire de croisière en véritable expérience de voyage

Et si chaque itinéraire racontait désormais sa propre histoire ?
Aujourd'hui, les clients recherchent bien davantage qu'une simple succession de ports d'escale. Ils veulent vivre une atmosphère, découvrir une destination sous un angle différent et choisir un voyage en phase avec leurs envies, qu'il s'agisse de détente, de culture, de gastronomie ou de découvertes.
Plus que jamais, l'expérience globale, à bord comme à terre, devient un critère décisif dans le choix des vacances. C'est dans cette logique que Costa repense sa programmation été 2027 avec une nouvelle génération d'itinéraires construits autour d'univers de voyage clairement identifiables.
La compagnie abandonne progressivement une lecture purement géographique au profit de véritables concepts de voyage. Chaque itinéraire possède désormais sa propre identité, exprimée dès son nom et portée par un fil conducteur émotionnel fort. Ainsi, Dolce Vita s'adresse aux amoureux de l'art de vivre méditerranéen, entre Portofino, Taormine et la côte Amalfitaine. Blue Islands met en lumière les plus belles îles grecques et leurs nuances infinies de bleu. Golden Islands emmène les voyageurs au cœur des « îles d'or » de la Méditerranée, avec quatre îles réunies par leurs eaux cristallines, leurs atmosphères vibrantes et des levers et couchers de soleil spectaculaires. Nordic Soul invite quant à lui à découvrir l'Europe du Nord à travers ses paysages grandioses, sa nature préservée et son art de vivre scandinave. Avec Adriatic & Cyclades, Costa fait se rencontrer le charme de l'Adriatique et la magie mythique des Cyclades pour une immersion entre cultures, traditions et panoramas emblématiques.
Ces itinéraires ne représentent qu'un aperçu de la nouvelle collection été 2027. De nombreux autres itinéraires sont à découvrir, chacun pensé pour proposer une manière différente d'explorer une destination et de vivre la croisière. À travers cette approche, Costa transforme l'itinéraire en véritable expérience de voyage, offrant aux agences de voyages de nouveaux arguments de vente et une lecture plus inspirante de son offre.
Comment ces nouveaux itinéraires facilitent-ils la vente en agence ?
Cette nouvelle approche permet aux agents d'orienter plus facilement leurs clients selon leurs envies plutôt que selon une simple liste d'escales. Le choix ne se fait plus seulement entre Méditerranée occidentale ou orientale, mais entre différentes façons de vivre ses vacances : détente, découverte culturelle, paysages spectaculaires, ambiance méditerranéenne ou immersion dans la nature.
Pour les conseillers, le discours évolue également. Il devient possible de recommander une expérience avant même de recommander une destination. Un client attiré par l'élégance, la gastronomie et l'art de vivre sera naturellement orienté vers Dolce Vita, tandis qu'un amateur d'îles, de paysages turquoise et d'ambiance balnéaire trouvera son bonheur dans Blue Islands.
La compagnie renforce également cette promesse grâce à des expériences exclusives à bord et à terre. Les Sea Expériences, les Land Expériences inspirées des régions visitées créent un lien plus fort entre l'itinéraire et le vécu du voyageur, offrant une expérience continue du premier au dernier jour de la croisière.
Pour les conseillers, le discours évolue également. Il devient possible de recommander une expérience avant même de recommander une destination. Un client attiré par l'élégance, la gastronomie et l'art de vivre sera naturellement orienté vers Dolce Vita, tandis qu'un amateur d'îles, de paysages turquoise et d'ambiance balnéaire trouvera son bonheur dans Blue Islands.
La compagnie renforce également cette promesse grâce à des expériences exclusives à bord et à terre. Les Sea Expériences, les Land Expériences inspirées des régions visitées créent un lien plus fort entre l'itinéraire et le vécu du voyageur, offrant une expérience continue du premier au dernier jour de la croisière.
Comment donner envie à un ancien client de repartir sur une destination qu'il connaît déjà ?
C'est l'un des grands atouts de cette programmation. De nombreux voyageurs connaissent déjà les grands classiques de la Méditerranée ou des îles grecques. Pourtant, grâce à cette nouvelle approche, ils disposent aujourd'hui de nouvelles raisons d'y retourner.
L'expérience évolue aussi bien à terre qu'à bord. Un client qui a navigué en Méditerranée il y a quelques années ne retrouvera pas simplement le même itinéraire : il découvrira une nouvelle manière de vivre son voyage. La scénarisation des parcours, les Sea Expériences & Land Expériences proposées permettent de redécouvrir des lieux familiers sous un angle totalement inédit.
Enfin, parmi les temps forts de la saison été 2027, Costa signe également le retour de la très attendue Croisière de l'Éclipse. Après le succès de l'édition 2026, affichée complète, elle permettra une nouvelle fois d'observer une éclipse totale de soleil en pleine mer le 2 août 2027, au départ de la Seyne-sur-Mer le 27 juillet 2027 avec un retour le 7 août 2027, à bord du Costa Fascinosa.. Une expérience de 10 jours rare qui illustre parfaitement l'ambition de la compagnie : transformer chaque croisière en un voyage unique et mémorable.
L'expérience évolue aussi bien à terre qu'à bord. Un client qui a navigué en Méditerranée il y a quelques années ne retrouvera pas simplement le même itinéraire : il découvrira une nouvelle manière de vivre son voyage. La scénarisation des parcours, les Sea Expériences & Land Expériences proposées permettent de redécouvrir des lieux familiers sous un angle totalement inédit.
Enfin, parmi les temps forts de la saison été 2027, Costa signe également le retour de la très attendue Croisière de l'Éclipse. Après le succès de l'édition 2026, affichée complète, elle permettra une nouvelle fois d'observer une éclipse totale de soleil en pleine mer le 2 août 2027, au départ de la Seyne-sur-Mer le 27 juillet 2027 avec un retour le 7 août 2027, à bord du Costa Fascinosa.. Une expérience de 10 jours rare qui illustre parfaitement l'ambition de la compagnie : transformer chaque croisière en un voyage unique et mémorable.
Où retrouver toutes les informations pour vendre ces nouveaux concepts ?
Pour accompagner les agences dans la commercialisation de cette nouvelle offre, la compagnie italienne a également modernisé Costa Extra, son portail de vente dédié aux professionnels du tourisme.
Les ventes été 2027 sont désormais ouvertes, avec l'ensemble des nouveaux itinéraires disponibles à la réservation. Les agents peuvent y retrouver toutes les informations nécessaires à la vente : descriptifs détaillés, argumentaires, contenus visuels et vidéos dédiés à chaque concept de voyage, qu'il s'agisse de Dolce Vita, Blue Islands, Golden Islands, Nordic Soul, Seaside Dream ou encore Lights of the Mediterranean.
Les ventes été 2027 sont désormais ouvertes, avec l'ensemble des nouveaux itinéraires disponibles à la réservation. Les agents peuvent y retrouver toutes les informations nécessaires à la vente : descriptifs détaillés, argumentaires, contenus visuels et vidéos dédiés à chaque concept de voyage, qu'il s'agisse de Dolce Vita, Blue Islands, Golden Islands, Nordic Soul, Seaside Dream ou encore Lights of the Mediterranean.
Afin de faciliter l'identification des produits, chaque croisière est désormais associée à un tag concept directement visible dans le moteur de réservation. Ces repères permettent d'identifier instantanément l'univers de voyage correspondant et d'orienter plus facilement les clients vers l'expérience qui leur ressemble. Une évolution pensée pour simplifier le travail des conseillers et leur offrir de nouveaux outils de différenciation au moment de la vente.
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