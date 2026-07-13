Été 2027 : Costa réinvente l’itinéraire de croisière en véritable expérience de voyage

Et si chaque itinéraire racontait désormais sa propre histoire ?

Aujourd'hui, les clients recherchent bien davantage qu'une simple succession de ports d'escale. Ils veulent vivre une atmosphère, découvrir une destination sous un angle différent et choisir un voyage en phase avec leurs envies, qu'il s'agisse de détente, de culture, de gastronomie ou de découvertes.



Plus que jamais, l'expérience globale, à bord comme à terre, devient un critère décisif dans le choix des vacances. C'est dans cette logique que Costa repense sa programmation été 2027 avec une nouvelle génération d'itinéraires construits autour d'univers de voyage clairement identifiables.



La compagnie abandonne progressivement une lecture purement géographique au profit de véritables concepts de voyage. Chaque itinéraire possède désormais sa propre identité, exprimée dès son nom et portée par un fil conducteur émotionnel fort. Ainsi, Dolce Vita s'adresse aux amoureux de l'art de vivre méditerranéen, entre Portofino, Taormine et la côte Amalfitaine. Blue Islands met en lumière les plus belles îles grecques et leurs nuances infinies de bleu. Golden Islands emmène les voyageurs au cœur des « îles d'or » de la Méditerranée, avec quatre îles réunies par leurs eaux cristallines, leurs atmosphères vibrantes et des levers et couchers de soleil spectaculaires. Nordic Soul invite quant à lui à découvrir l'Europe du Nord à travers ses paysages grandioses, sa nature préservée et son art de vivre scandinave. Avec Adriatic & Cyclades, Costa fait se rencontrer le charme de l'Adriatique et la magie mythique des Cyclades pour une immersion entre cultures, traditions et panoramas emblématiques.