Casques VR, roadshows : Costa accélère et révolutionne l’expérience en agence

Dans une volonté d’accompagner concrètement ses partenaires, Costa offre également aux agences la possibilité de s’équiper en casques de réalité virtuelle pour leur point de vente. Un investissement accessible qui permet d’intégrer facilement cet outil immersif dans le parcours client. À l’heure où les usages évoluent rapidement, s’adapter aux nouvelles attentes et aux technologies de 2026 devient un véritable levier de performance en point de vente.



Cette approche sensorielle permet ainsi aux agents de voyages de faire vivre la destination et notamment la croisière avant même le départ. En offrant une projection concrète, elle facilite la prise de décision et renforce l’émotion, levier clé dans l’acte d’achat. La réalité virtuelle devient un argument de vente puissant, au service de la transformation commerciale.



« Un vrai plus pour convaincre nos clients » : le témoignage de Gaëlle Meunier, agent de voyages chez Havas Richou Voyages



Pour les agences de voyages, ces outils innovants font réellement la différence. Elle souligne l’impact concret de la réalité virtuelle en point de vente.



Elle explique avoir invité à l’agence des clients novices ainsi que d’autres intéressés, mais encore peu familiers avec les croisières Costa. « À leur arrivée, j’ai veillé à créer une ambiance détendue, en les installant confortablement. Une fois le casque en place, c’était un vrai plaisir de les voir sourire et regarder tout autour d’eux pour ne rien manquer de l’expérience à bord. »



L’immersion est totale : découverte de la cabine avec vue sur l’océan, sensation d’être au cœur du restaurant parmi les autres convives, ou encore exploration des nombreux divertissements proposés. « Ils avaient réellement l’impression d’y être et ont découvert des aspects de la croisière qu’ils n’imaginaient pas. »



Au total, 6 clients ont testé la réalité virtuelle : 2 ont déjà réservé une croisière Costa, tandis que les autres, bien que non convertis immédiatement, ont été marqués par cette expérience immersive. « Je suis convaincue que ce moment d’évasion donnera envie à certains de franchir le pas dans un futur proche. »



Un retour terrain qui illustre parfaitement l’objectif de la compagnie : fournir des solutions pratiques, modernes et directement exploitables par les agents.