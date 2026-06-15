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Casques VR, roadshows : Costa accélère et révolutionne l’expérience en agence


Costa sillonne la France et les Antilles avec ses roadshows et déploie des outils nouvelle génération : les casques VR arrivent en agence pour faire vivre la croisière autrement.


Rédigé par Costa Croisières le Lundi 22 Juin 2026 à 06:10

Casque VR - Image générée par IA © Costa Croisières
Casque VR - Image générée par IA © Costa Croisières
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Une tournée nationale… jusqu’aux Antilles


Avec ces nouveaux roadshows, Costa Croisières part à la rencontre des professionnels sur l’ensemble du territoire, en métropole comme dans les DROM. Au total, douze villes sont au programme, couvrant toutes les régions de France ainsi que les Antilles, dans une logique de proximité renforcée.

La tournée a été lancée à Paris le mardi 9 juin 2026, avec un démarrage dynamique et un excellent accueil, réunissant plus de 100 agents de voyages.
Elle se poursuivra ensuite à Mougins, Toulouse et Lyon, avant de reprendre à la rentrée avec de nouvelles étapes à Montpellier, Metz, La Roche-sur-Yon et Lille.

En parallèle, Costa étend également son dispositif aux Antilles avec des étapes prévues en septembre en Guadeloupe et en Martinique, territoires stratégiques pour la compagnie. Cette présence locale permet non seulement d’accompagner les agences partenaires sur place, mais aussi de valoriser une offre parfaitement adaptée à cette zone, notamment avec des départs dédiés et une expérience enrichie avec l’offre Saveur Créole.

Cette couverture élargie permet à la compagnie d’aller au plus près des agents de voyages, où qu’ils se trouvent, et d’instaurer un dialogue direct, essentiel pour mieux comprendre leurs attentes et leurs réalités terrain.

Des temps d’échange tournés vers la performance commerciale

Au-delà de la présentation des nouveautés, ces roadshows sont conçus comme de véritables moments d’échange opérationnels. Les agents peuvent y découvrir les nouveaux itinéraires, les expériences à bord ainsi que les arguments clés de vente à valoriser auprès de leurs clients. Chaque étape est également pensée comme une immersion dans l’univers Costa, avec des temps forts inspirés de la vie à bord. À Paris et Mougins par exemple, les participants pourront retrouver l’ambiance emblématique de la soirée Black Night, déjà incontournable sur les croisières en Méditerranée, avec son dress code noir et or et son atmosphère festive. La nouvelle soirée Luna Park, particulièrement ludique et conviviale, a également été mise à l’honneur, illustrant parfaitement la diversité des animations proposées à bord. Autant d’expériences concrètes qui permettent aux agents de mieux se projeter et de transmettre à leurs clients toute la richesse de l’expérience Costa.
Roadshow 2026 à Paris © Costa Croisières
Roadshow 2026 à Paris © Costa Croisières

Ces rencontres sont également l’occasion de partager des insights sur les tendances de réservation, d’identifier les attentes clients et d’ajuster les discours commerciaux. Les équipes Costa se rendent disponibles pour répondre aux questions, apporter des éclairages précis et accompagner les agences dans leur quotidien. Elles mettent notamment en avant des arguments commerciaux différenciants, tels que la flexibilité offerte sur la saison été avec la possibilité de modifier sans frais certaines réservations, ou encore la garantie de non-hausse du prix du carburant, particulièrement rassurante pour les clients dans un contexte économique incertain. Autant d’éléments concrets qui permettent aux agents de voyages de sécuriser leurs ventes tout en renforçant la confiance de leurs clients.

Une immersion renforcée grâce à la réalité virtuelle

Casque VR © Costa Croisières
Casque VR © Costa Croisières
Les casques de réalité virtuelle s’imposent comme un véritable outil d’aide à la vente. Déjà déployés lors de salons professionnels, de soirées clients et directement en agences de voyages, ils permettent de plonger les clients au cœur de l’expérience Costa de manière immersive et différenciante.

Après la Méditerranée occidentale et orientale, deux nouvelles vidéos viennent enrichir ce dispositif. La première met en avant les Canaries, avec leurs paysages volcaniques spectaculaires, leurs lumières uniques et leur douceur climatique tout au long de l’année. À noter que le Costa Smeralda, fleuron de la flotte, sera positionné sur cette destination de novembre 2026 à mars 2027, avec des vols directs au départ de plusieurs villes de France pour faciliter l’accès.

La seconde propose une immersion dans les Caraïbes, entre plages paradisiaques, eaux turquoise et escales emblématiques, particulièrement prisées de la clientèle française. Le Costa Favolosa y sera déployé de novembre 2026 à février 2027, avec des vols directs disponibles au départ de Paris, Marseille et Lyon.

Dans une volonté d’accompagner concrètement ses partenaires, Costa offre également aux agences la possibilité de s’équiper en casques de réalité virtuelle pour leur point de vente. Un investissement accessible qui permet d’intégrer facilement cet outil immersif dans le parcours client. À l’heure où les usages évoluent rapidement, s’adapter aux nouvelles attentes et aux technologies de 2026 devient un véritable levier de performance en point de vente.

Cette approche sensorielle permet ainsi aux agents de voyages de faire vivre la destination et notamment la croisière avant même le départ. En offrant une projection concrète, elle facilite la prise de décision et renforce l’émotion, levier clé dans l’acte d’achat. La réalité virtuelle devient un argument de vente puissant, au service de la transformation commerciale.

« Un vrai plus pour convaincre nos clients » : le témoignage de Gaëlle Meunier, agent de voyages chez Havas Richou Voyages

Pour les agences de voyages, ces outils innovants font réellement la différence. Elle souligne l’impact concret de la réalité virtuelle en point de vente.

Elle explique avoir invité à l’agence des clients novices ainsi que d’autres intéressés, mais encore peu familiers avec les croisières Costa. « À leur arrivée, j’ai veillé à créer une ambiance détendue, en les installant confortablement. Une fois le casque en place, c’était un vrai plaisir de les voir sourire et regarder tout autour d’eux pour ne rien manquer de l’expérience à bord. »

L’immersion est totale : découverte de la cabine avec vue sur l’océan, sensation d’être au cœur du restaurant parmi les autres convives, ou encore exploration des nombreux divertissements proposés. « Ils avaient réellement l’impression d’y être et ont découvert des aspects de la croisière qu’ils n’imaginaient pas. »

Au total, 6 clients ont testé la réalité virtuelle : 2 ont déjà réservé une croisière Costa, tandis que les autres, bien que non convertis immédiatement, ont été marqués par cette expérience immersive. « Je suis convaincue que ce moment d’évasion donnera envie à certains de franchir le pas dans un futur proche. »

Un retour terrain qui illustre parfaitement l’objectif de la compagnie : fournir des solutions pratiques, modernes et directement exploitables par les agents.

Une stratégie tournée vers le terrain et l’expérience

Avec cette tournée d’envergure, Costa confirme une stratégie claire : renforcer sa présence sur le terrain tout en enrichissant l’expérience de vente. En combinant proximité géographique, innovation technologique et accompagnement personnalisé, la compagnie mise sur une approche pragmatique et orientée résultats.

Ces roadshows illustrent également la volonté de Costa de valoriser le rôle central des agents de voyages dans la distribution de ses produits. En leur donnant les moyens de mieux vendre, la marque renforce un partenariat durable.

Le lancement déjà bien engagé de cette tournée confirme l’intérêt du réseau pour ce type d’initiative. Les prochains mois permettront de poursuivre cette dynamique à travers toute la France… et jusqu’aux Antilles, avec toujours la même ambition : être au plus proche du terrain et des besoins des professionnels.

Casques VR, roadshows : Costa accélère et révolutionne l’expérience en agence
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