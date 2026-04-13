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Quand l’hiver devient solaire : cap sur les Canaries à bord du Costa Smeralda


De novembre 2026 à mars 2027, Costa propose une valeur sûre avec un itinéraire Canaries & Madère à bord du Costa Smeralda, l’un des navires les plus innovants de la flotte, pour une expérience qui allie confort, émotion et découverte.


Rédigé par Costa Croisières le Lundi 20 Avril 2026 à 06:15

L’hiver aux Canaries © Costa Croisières
L’hiver aux Canaries © Costa Croisières
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Les Canaries en hiver : l’évidence d’une destination rassurante et ensoleillée


Choisir les Canaries en hiver, c’est faire le pari d’une destination à la fois proche et totalement dépaysante. Situé à seulement quelques heures de vol de la France, l’archipel bénéficie de vols directs depuis de nombreuses villes, sans décalage horaire ni formalités complexes. Un confort de voyage appréciable qui en fait une destination idéale, même pour des vacances courtes ou une escapade hivernale.

Mais la véritable force des Canaries réside dans leur climat exceptionnel : des températures douces toute l’année, oscillant autour de 20 à 25°C en hiver, une luminosité constante et un ensoleillement quasi quotidien. Un luxe devenu rare en plein cœur de la saison froide européenne, qui permet de profiter pleinement de la vie à bord : bains de soleil sur les ponts extérieurs, moments de détente face à l’océan et belles balades au grand air.


Canaries © Costa Croisières
Au-delà de leur climat privilégié, les Canaries séduisent par la diversité spectaculaire de leurs paysages. Chaque île affirme son caractère : volcans, plages de sable doré ou noir, falaises atlantiques, forêts de pins et villages préservés.

À Madère, destination résolument atypique, il découvre le marché des Lavradores, rejoint Monte en téléphérique puis redescend en carriole en osier pour une expérience aussi insolite qu’inoubliable, avant une pause au Jardin Botanique.

À Lanzarote, les Land Experiences plongent au cœur de paysages lunaires entre volcans, cratères secrets, plages sauvages et terres minérales, parfaits pour le trekking et les expériences authentiques.
L’escale à Las Palmas de Gran Canaria invite à la douceur de vivre, idéale pour flâner entre quartiers animés, plages urbaines et terrasses ensoleillées.
Enfin, Santa Cruz de La Palma séduit par son centre historique élégant, parfait pour une promenade paisible.

Une destination pour tous les profils de voyageurs


Lanzarote – Arrecife © Costa Croisières
Les Canaries s’imposent comme une destination transgénérationnelle par excellence. Les familles apprécient la sécurité à bord, la simplicité logistique et la grande diversité d’activités accessibles à tous les âges, notamment grâce au Squok Club, qui accueille les enfants et adolescents de 3 à 17 ans. Les couples y trouvent un équilibre idéal entre détente, culture et nature, tandis que les groupes d’amis et les seniors actifs plébiscitent le rythme doux, les paysages grandioses et la qualité des infrastructures.

Les familles bénéficient également d’une offre avantageuse toute l’année : les enfants sont GRATUITS sur la partie croisière, lorsque qu’ils partagent une cabine avec deux adultes. Ils ne paient que les taxes portuaires. Il suffira uniquement de rajouter : les préacheminements, les boissons, les excursions et les assurances éventuelles. Une opportunité idéale pour voyager en famille en toute sérénité, hors départs du Nouvel An et du Tour du Monde.

Randonnées dans les parcs naturels, baignades dans des criques protégées, découvertes gastronomiques, villes animées ou villages authentiques : chacun compose son séjour à son rythme, dans un cadre à la fois dépaysant et rassurant.

Redécouvrir les Canaries autrement grâce à la croisière

Pour ceux qui pensent déjà bien connaître les Canaries, la croisière offre une nouvelle lecture de la destination. Loin du séjour en étoile classique, la croisière permet de multiplier les escales sans refaire ses valises, en découvrant l’archipel sous un angle maritime spectaculaire comme Lanzarote (Arrecife), Gran Canaria (Las Palmas), Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), Fuerteventura et Madère (Funchal). Une seule croisière pour explorer les incontournables.

Avec Costa Croisières, la destination ne se limite plus aux ports. Les Sea Destinations, concept exclusif de la compagnie, invitent les voyageurs à vivre des expériences en mer : navigation au coucher du soleil, ambiance nocturne au cœur de l’Atlantique, moments suspendus dans des zones maritimes emblématiques, comme le point le plus sombre de la mer des Canaries, idéal pour l’observation du ciel étoilé.

La croisière devient alors une expérience immersive, où la mer est aussi forte émotionnellement que la terre.

Le Costa Smeralda, un navire à la hauteur de la destination


Costa Smeralda © Costa Croisières

Écrin idéal pour cet itinéraire, le Costa Smeralda incarne la nouvelle génération de navires Costa.

Inspiré par l’art de vivre italien, il marie innovation, design contemporain et espaces pensés pour le bien être et la convivialité.

Véritable hôtel club sur l’eau, il offre des prestations et un niveau de confort dignes d’un hôtel 4 supérieur*. À bord, tout invite à la découverte et au plaisir : des bars et lounges élégants, de vastes espaces extérieurs ouverts sur la mer, un Spa moderne ainsi qu’une programmation de divertissements accessible à tous les âges, qui évolue au fil des escales.


Tenerife, Santa Cruz © Costa Croisières
La gastronomie occupe une place centrale dans l’expérience, avec de véritables voyages culinaires. Les passagers peuvent assister à un showcooking Teppanyaki, savourer des pizzas d’exception au Pummid’Oro, ou vivre une expérience gastronomique exclusive au restaurant Archipelago, autour d’un menu fusion inédit signé par trois grands chefs internationaux : Bruno Barbieri, Hélène Darroze et Ángel León.

Conçu pour le confort et la liberté de chacun, le navire dispose de 1 550 cabines avec balcon, 13 piscines et jacuzzis, 11 restaurants et snack bars et 19 bars et lounges, permettant de vivre la croisière à son rythme, entre détente absolue, découvertes et moments de partage face à l’océan.

Dès fin mai 2026, l’expérience s’enrichit avec Cabine Extra Caring, incluant deux passages par jour et une attention personnalisée quotidienne, ainsi que Food Night & Day, une offre food continue mêlant street food en journée et plaisirs salés et sucrés la nuit.

Une croisière pensée pour l’hiver 2026 2027

Au départ de Las Palmas – Grande Canarie, cet itinéraire du Costa Smeralda se décline sur plusieurs dates stratégiques entre novembre 2026 et mars 2027, offrant une grande flexibilité de départs. Une semaine pour s’offrir une véritable parenthèse solaire, loin de la grisaille hivernale.

Quand l’hiver devient solaire : cap sur les Canaries à bord du Costa Smeralda
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Tags : Costa Croisières
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