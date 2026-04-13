Quand l’hiver devient solaire : cap sur les Canaries à bord du Costa Smeralda

Les Canaries en hiver : l’évidence d’une destination rassurante et ensoleillée

Choisir les Canaries en hiver, c’est faire le pari d’une destination à la fois proche et totalement dépaysante. Situé à seulement quelques heures de vol de la France, l’archipel bénéficie de vols directs depuis de nombreuses villes, sans décalage horaire ni formalités complexes. Un confort de voyage appréciable qui en fait une destination idéale, même pour des vacances courtes ou une escapade hivernale.



Mais la véritable force des Canaries réside dans leur climat exceptionnel : des températures douces toute l’année, oscillant autour de 20 à 25°C en hiver, une luminosité constante et un ensoleillement quasi quotidien. Un luxe devenu rare en plein cœur de la saison froide européenne, qui permet de profiter pleinement de la vie à bord : bains de soleil sur les ponts extérieurs, moments de détente face à l’océan et belles balades au grand air.