Green is Our Gold est un appel à l'industrie pour qu'elle aille encore plus loin

L'Australie a un solide historique de croissance durable dans le tourisme, et de nombreuses entreprises ont déjà intégré la durabilité, en livrant des expériences de classe mondiale respectueuses de nos environnements naturels, de nos cultures et de nos communautés.

Notre culture des Premières Nations et la durabilité sont profondément liées.

Nous ne pouvons pas échapper à notre localisation. C'est un long vol pour venir jusqu'ici. Quand les voyageurs sont sur place, nous devons leur montrer à quel point nous faisons bien la durabilité sur le terrain.