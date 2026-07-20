AirlinePros : un important GSA américain représenté en France par... Frédéric d’Hauthuille (Vidéo)

Le GSA représente aussi LIFT, une compagnie aérienne créée en 2020 en Afrique du Sud, ainsi que FastJet, un transporteur zimbabwéen.



Du côté de Prodesti, l'autre casquette Frédéric d’Hauthuille, le premier semestre a été marqué par un ralentissement des formations. Face à la chute des réservations, les patrons ont semble-t-il stoppé certaines dépenses, à commencer par la formation.



" Nous avons 35 formations et nous allons lancer la Polynésie française, qui répondait à une demande de nos agences de voyages clientes. Pour 2027, nous sommes en train de préparer des formations sur la Chine et l’Indonésie ", annonce le dirigeant.



Quant à sa dernière casquette, celle de patron de Monde Authentique, après la pagaille occasionnée par la guerre en Iran, avec des passagers bloqués un peu partout dans le monde, des rapatriements à effectuer, puis des réservations qui se tarissent, l’été sera en retrait.



Quelques dossiers de dernière minute pourraient toutefois améliorer les statistiques. " On voit, depuis fin mai, que plus de la moitié de nos ventes concernent des départs pour juin, juillet et août. Il y a encore plein de places à peu près partout. Je n’ai jamais vu ça en 40 ans de métier.



La plupart des clients, dès le premier contact, nous disent qu’ils refuseront de voyager sur une compagnie aérienne du Golfe. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas partir vers l’Est, donc vers l’Asie ", nous explique-t-il, assez peu inquiet pour 2027, alors que les clients se projettent déjà sur l’année prochaine.