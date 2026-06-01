Prodesti dévoile son calendrier de formations jusqu’en février 2027

Prodesti annonce la publication de son calendrier de formations jusqu’en février 2027.
La structure certifiée Qualiopi met en avant un modèle pédagogique centré sur l’expertise terrain. Les formations sont animées par des professionnels en activité, chefs de produits, responsables commerciaux ou dirigeants d’offices de tourisme, garantissant une approche concrète et actualisée des destinations.
L’organisme insiste également sur une charte de neutralité stricte, excluant toute promotion d’un prestataire spécifique. Un positionnement qui répond aux attentes des agences de voyages et tour-opérateurs.
Dans un marché marqué par des inscriptions souvent tardives, Prodesti encourage les professionnels à anticiper leurs plans de formation afin de renforcer leurs capacités de vente sur des destinations en forte évolution.
La structure certifiée Qualiopi met en avant un modèle pédagogique centré sur l’expertise terrain. Les formations sont animées par des professionnels en activité, chefs de produits, responsables commerciaux ou dirigeants d’offices de tourisme, garantissant une approche concrète et actualisée des destinations.
L’organisme insiste également sur une charte de neutralité stricte, excluant toute promotion d’un prestataire spécifique. Un positionnement qui répond aux attentes des agences de voyages et tour-opérateurs.
Dans un marché marqué par des inscriptions souvent tardives, Prodesti encourage les professionnels à anticiper leurs plans de formation afin de renforcer leurs capacités de vente sur des destinations en forte évolution.
Un calendrier dense de formations entre mai et juillet 2026
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Plusieurs sessions sont encore ouvertes au cours du premier semestre, avec des modules de 3h30 répartis en deux niveaux : Connaisseur et Spécialiste, permettant une montée en compétence progressive.
Parmi les prochaines formations programmées :
Colombie : 2 et 4 juin
Corée du Sud : 3 et 5 juin
Égypte : 10 et 12 juin
Thaïlande : 16 et 18 juin
Argentine : 17 et 19 juin
Panama : 18 juin
Sri Lanka : 23 et 25 juin
Namibie : 24 et 26 juin
Inde : 30 juin et 2 juillet
Japon & Costa Rica : 1er et 3 juillet
Ces modules visent à permettre aux professionnels d’acquérir des réflexes opérationnels, des conseils de vente et une connaissance approfondie des destinations.
Parmi les prochaines formations programmées :
Colombie : 2 et 4 juin
Corée du Sud : 3 et 5 juin
Égypte : 10 et 12 juin
Thaïlande : 16 et 18 juin
Argentine : 17 et 19 juin
Panama : 18 juin
Sri Lanka : 23 et 25 juin
Namibie : 24 et 26 juin
Inde : 30 juin et 2 juillet
Japon & Costa Rica : 1er et 3 juillet
Ces modules visent à permettre aux professionnels d’acquérir des réflexes opérationnels, des conseils de vente et une connaissance approfondie des destinations.
La Polynésie française rejoint le catalogue de formations
Parmi les nouveautés, Prodesti enrichit son offre avec une formation dédiée à la Polynésie française. Programmée les 1er et 3 décembre 2026 en visioconférence multi-entreprises, elle sera animée par Anne-Laure Gohier, experte reconnue de la destination.
Forte de plus de 20 ans d’expérience dans la conception de voyages sur mesure sur les archipels du Pacifique, elle apportera une expertise opérationnelle sur les hébergements, les contraintes logistiques et les spécificités des différents territoires polynésiens. Depuis 2022, elle se consacre exclusivement à cette destination réputée complexe mais prisée du segment haut de gamme.
Autre temps fort du calendrier : un partenariat entre Prodesti et l’Office du tourisme du Pérou autour d’une formation gratuite dédiée au Pérou.
Deux sessions « Connaisseur du Pérou » seront organisées en présentiel : À Marseille, le 16 juin de 14h à 18h à l’hôtel Mercure Vieux-Port Hôtel Mercure Marseille Centre Vieux Port et à Paris, le 30 juin de 15h30 à 19h30 à l’ambassade du Pérou Ambassade du Pérou à Paris. Informations et inscriptions auprès d’Adrien Champagnat : adrien@prodesti.fr
Cette initiative vise à permettre aux agents de voyages de renforcer leur connaissance de la destination tout en découvrant le format pédagogique de Prodesti.
Enfin, Prodesti a d’ores et déjà publié son calendrier de formations couvrant la période de septembre 2026 à février 2027. Les sessions sont ouvertes à la réservation.
Forte de plus de 20 ans d’expérience dans la conception de voyages sur mesure sur les archipels du Pacifique, elle apportera une expertise opérationnelle sur les hébergements, les contraintes logistiques et les spécificités des différents territoires polynésiens. Depuis 2022, elle se consacre exclusivement à cette destination réputée complexe mais prisée du segment haut de gamme.
Autre temps fort du calendrier : un partenariat entre Prodesti et l’Office du tourisme du Pérou autour d’une formation gratuite dédiée au Pérou.
Deux sessions « Connaisseur du Pérou » seront organisées en présentiel : À Marseille, le 16 juin de 14h à 18h à l’hôtel Mercure Vieux-Port Hôtel Mercure Marseille Centre Vieux Port et à Paris, le 30 juin de 15h30 à 19h30 à l’ambassade du Pérou Ambassade du Pérou à Paris. Informations et inscriptions auprès d’Adrien Champagnat : adrien@prodesti.fr
Cette initiative vise à permettre aux agents de voyages de renforcer leur connaissance de la destination tout en découvrant le format pédagogique de Prodesti.
Enfin, Prodesti a d’ores et déjà publié son calendrier de formations couvrant la période de septembre 2026 à février 2027. Les sessions sont ouvertes à la réservation.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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