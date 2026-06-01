Prodesti dévoile son calendrier de formations jusqu’en février 2027

Plusieurs sessions sont encore ouvertes au cours du premier semestre, avec des modules de 3h30 répartis en deux niveaux : Connaisseur et Spécialiste, permettant une montée en compétence progressive.



Parmi les prochaines formations programmées :

Colombie : 2 et 4 juin

Corée du Sud : 3 et 5 juin

Égypte : 10 et 12 juin

Thaïlande : 16 et 18 juin

Argentine : 17 et 19 juin

Panama : 18 juin

Sri Lanka : 23 et 25 juin

Namibie : 24 et 26 juin

Inde : 30 juin et 2 juillet

Japon & Costa Rica : 1er et 3 juillet



Ces modules visent à permettre aux professionnels d’acquérir des réflexes opérationnels, des conseils de vente et une connaissance approfondie des destinations.