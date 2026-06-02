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Air Caraïbes célèbre 25 ans de voyages avec ses clients

La compagnie organise un jeu-concours pour les remercier


À l'occasion de ses 25 ans, la compagnie Air Caraïbes franchit le cap symbolique des 30 millions de passagers transportés. Pour célébrer cet anniversaire avec ses clients, l'entreprise dévoile ses ambitions futures et lance un grand jeu-concours pour remercier ses voyageurs.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mardi 2 Juin 2026 à 12:40

La marque Air Caraïbes célèbre 25 ans de voyages avec ses clients, photo Air Caraïbes
La marque Air Caraïbes célèbre 25 ans de voyages avec ses clients, photo Air Caraïbes
MSC Croisières
Cette année, Air Caraïbes célèbre ses 25 ans d’existence : un quart de siècle d’histoire et de développement pour connecter l’Hexagone, les Antilles, la Guyane et la Caraïbe. Depuis sa création, la compagnie a franchi un cap hautement symbolique en transportant 30 millions de passagers, soit l’équivalent de 30 fois la population réunie de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Martin et de la Guyane.

Cette réussite est avant tout une aventure entrepreneuriale familiale. Air Caraïbes est née de la reprise et de la réorganisation de compagnies régionales antillaises alors en difficulté par Jean-Paul Dubreuil. Aujourd’hui, le groupe est présidé par son fils, Paul-Henri Dubreuil.

La compagnie s'est distinguée en devenant la première compagnie française à exploiter l'Airbus A350 XWB. Elle poursuivira sur cette lancée dès le 15 octobre prochain en devenant la première à opérer des vols vers Saint-Martin Juliana en A350-900.

Côté réseau, la compagnie dessert aujourd'hui 9 destinations au départ de Paris-Orly. Elle assure un programme dense avec jusqu'à 120 vols long-courriers et près de 190 vols régionaux par semaine. Pour soutenir cette activité, Air Caraïbes s'appuie sur une flotte de 13 appareils (dont 7 Airbus A350 XWB de dernière génération) et s'appuie sur l'engagement de plus de 1 200 collaborateurs.

A lire : LIAT et Air Caraïbes s’allient pour renforcer la connectivité dans les Caraïbes

Un grand jeu-concours pour remercier les voyageurs

Autres articles
Pour célébrer cet anniversaire, Air Caraïbes lance un grand jeu-concours intitulé "30 millions de mercis !". L'opération, qui débute ce mardi 2 juin, se clôturera le 11 juin 2026.

Entièrement gratuit et sans obligation d’achat, le jeu est accessible directement sur le site internet de la compagnie.

Il est réservé aux résidents de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Martin et de l’Hexagone. À la clé pour les participants : 10 billets aller-retour à gagner sur le réseau transatlantique de la compagnie.

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Tags : air caraibes
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