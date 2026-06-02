Air Caraïbes célèbre 25 ans de voyages avec ses clients

La compagnie organise un jeu-concours pour les remercier

À l'occasion de ses 25 ans, la compagnie Air Caraïbes franchit le cap symbolique des 30 millions de passagers transportés. Pour célébrer cet anniversaire avec ses clients, l'entreprise dévoile ses ambitions futures et lance un grand jeu-concours pour remercier ses voyageurs.



Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mardi 2 Juin 2026 à 12:40

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