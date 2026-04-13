Air Caraïbes renforce son programme long-courrier pour l’été 2026

Air Caraïbes renforce également son maillage inter-îles. La compagnie opérera jusqu’à 8 vols quotidiens entre Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, ainsi que jusqu’à 7 vols quotidiens entre Pointe-à-Pitre et Saint Martin.



Cette densité de programme illustre la volonté de la compagnie de consolider ses liaisons régionales, essentielles aux mobilités quotidiennes dans la zone Caraïbe.



La compagnie réaffirme par ailleurs son engagement en faveur de la continuité territoriale. À compter du 27 avril 2026, Air Caraïbes sera la seule compagnie à proposer aux bénéficiaires d’un bon LADOM un abondement de 75 euros aller-retour, directement déduit du prix du billet.



Ce dispositif s’inscrit dans la continuité d’une mesure déjà mise en œuvre, qui avait permis à plus de 5 000 passagers d’en bénéficier entre avril et juillet 2025.

