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Air Caraïbes renforce son programme long-courrier pour l’été 2026

Une offre renforcée au départ de Paris-Orly


Air Caraïbes a présenté son programme été 2026, marqué par un renforcement de ses fréquences long-courriers au départ de Paris-Orly et une consolidation de son réseau régional dans la Caraïbe. La compagnie du groupe Dubreuil augmente ses rotations vers plusieurs destinations des Antilles.


Rédigé par le Lundi 13 Avril 2026 à 14:11

Air Caraïbes renforce son programme long-courrier pour l’été 2026 - Depositphotos.com @ c-foto
Air Caraïbes renforce son programme long-courrier pour l’été 2026 - Depositphotos.com @ c-foto
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Air Caraïbes a dévoilé son programme de vols pour la saison été 2026.

La compagnie du groupe Dubreuil, spécialisée dans les liaisons entre l’Hexagone, les Antilles, la Guyane et la Caraïbe, annonce un renforcement de son offre long-courrier au départ de Paris-Orly ainsi que de son réseau régional.

Pour la saison estivale 2026, Air Caraïbes augmente ses fréquences de vols et proposera jusqu’à trois rotations hebdomadaires supplémentaires par rapport à l’été 2025.

La compagnie s’appuie sur une flotte composée majoritairement d’Airbus A350 XWB et confirme son positionnement stratégique à Paris-Orly Airport, considéré comme la principale plateforme de liaison entre la métropole et les territoires ultramarins, notamment grâce à son accès facilité via la ligne 14 du métro.

Une offre estivale renforcée au départ de Paris-Orly

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Dans le détail, les principales dessertes long-courriers évoluent comme suit :

Pointe-à-Pitre : jusqu’à 17 vols par semaine
Fort-de-France : jusqu’à 16 vols par semaine
Cayenne : jusqu’à 8 vols par semaine, avec une fréquence supplémentaire
Cancún : jusqu’à 3 vols par semaine selon périodes
Punta Cana : jusqu’à 7 vols par semaine
Santo Domingo : jusqu’à 2 vols par semaine
Samaná : 1 vol par semaine (jusqu’au 4 mai)
Saint Martin / Juliana : jusqu’à 2 vols par semaine selon périodes
San Salvador Island : 1 vol par semaine selon périodes

Un réseau régional dense dans les Antilles

Air Caraïbes renforce également son maillage inter-îles. La compagnie opérera jusqu’à 8 vols quotidiens entre Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, ainsi que jusqu’à 7 vols quotidiens entre Pointe-à-Pitre et Saint Martin.

Cette densité de programme illustre la volonté de la compagnie de consolider ses liaisons régionales, essentielles aux mobilités quotidiennes dans la zone Caraïbe.

La compagnie réaffirme par ailleurs son engagement en faveur de la continuité territoriale. À compter du 27 avril 2026, Air Caraïbes sera la seule compagnie à proposer aux bénéficiaires d’un bon LADOM un abondement de 75 euros aller-retour, directement déduit du prix du billet.

Ce dispositif s’inscrit dans la continuité d’une mesure déjà mise en œuvre, qui avait permis à plus de 5 000 passagers d’en bénéficier entre avril et juillet 2025.

Une stratégie de consolidation sur ses marchés historiques

Dans un contexte de stabilisation du trafic aérien, Air Caraïbes poursuit ainsi une stratégie de renforcement ciblé de ses fréquences sur ses marchés historiques. La compagnie entend répondre à la demande croissante de mobilité entre l’Hexagone et les territoires ultramarins, tout en maintenant un niveau de service homogène sur l’ensemble de son réseau.

"Avec ce programme été 2026, Air Caraïbes poursuit le développement de son offre long-courrier au départ de Paris-Orly sur ses marchés historiques", a déclaré Hugues Heddebault, directeur commercial de la compagnie. Il souligne également la volonté d’accompagner durablement les mobilités entre la métropole et l’outre-mer, notamment via les dispositifs d’aide comme LADOM.


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Tags : air caraibes
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