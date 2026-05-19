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Best Western France renouvelle une partie de son Conseil d’administration

Deux nouveaux administrateurs rejoignent la gouvernance de la coopérative hôtelière


Best Western Hotels & Resorts France a renouvelé une partie de son Conseil d’administration à l’occasion de son 55e Congrès annuel organisé les 1er et 2 avril 2026 à Bordeaux. La coopérative hôtelière a notamment acté la réélection d’Henri Delamarre et l’arrivée de deux nouveaux administrateurs : François Di Rosa et Laurent Bettane.


Rédigé par le Vendredi 22 Mai 2026 à 16:38

Le congrès annuel de Best Western France s’est tenu début avril à Bordeaux en présence de plus de 300 adhérents et partenaires. Photo: BWH
Le congrès annuel de Best Western France s’est tenu début avril à Bordeaux en présence de plus de 300 adhérents et partenaires. Photo: BWH
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Le 1er et 2 avril 2026, Best Western Hotels & Resorts France a renouvelé une partie de son Conseil d’administration et à également présenté sa nouvelle stratégie 2026-2029 baptisée « Coopérer, Grandir, Inspirer », ainsi que sa feuille de route pour l’année 2026.

À l’occasion de cette assemblée générale, Best Western Hotels & Resorts a notamment salué le départ de Céline Boucaut et Jean-Luc Houdré, qui quittent leurs fonctions d’administrateurs après plusieurs années au sein de la gouvernance de la coopérative.

Deux nouveaux profils issus du terrain hôtelier

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Henri Delamarre a été reconduit pour un mandat de quatre ans. Directeur général et associé du groupe familial Kermibien, il exploite plusieurs établissements sous enseigne Best Western dans l’ouest de la France et siège au Conseil d’administration depuis 2021.

Le Conseil accueille également François Di Rosa, déjà membre du Comité d’Enseigne depuis 2022. Le dirigeant met notamment en avant son expérience sur les sujets liés à la digitalisation, à la performance économique et à l’évolution des attentes clients dans l’hôtellerie.

Laurent Bettane rejoint lui aussi le Conseil d’administration. Hôtelier et restaurateur sur la côte méditerranéenne, il était président du Comité d’Enseigne depuis 2025 et participe également à plusieurs structures touristiques locales dans la région de Cassis et de La Ciotat.

A lire aussi : Face aux tensions RH, Best Western France mise sur son programme "Next Gen"

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Tags : best western
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