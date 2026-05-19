Best Western France renouvelle une partie de son Conseil d’administration

a été reconduit pour un mandat deet associé du groupe familial Kermibien, il exploite plusieurs établissements sous enseigne Best Western dans l’ouest de la France et siège au Conseil d’administration depuis 2021.Le Conseil accueille également, déjà membre dudepuis. Le dirigeant met notamment en avant son expérience sur les sujets liés à la digitalisation, à la performance économique et à l’évolution des attentes clients dans l’hôtellerie.rejoint lui aussi le. Hôtelier et restaurateur sur la côte méditerranéenne, il était président dudepuiset participe également à plusieurs structures touristiques locales dans la région deet de