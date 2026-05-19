Best Western France renouvelle une partie de son Conseil d’administration

Le congrès annuel de Best Western France s’est tenu début avril à Bordeaux en présence de plus de 300 adhérents et partenaires. Photo: BWH
Le 1er et 2 avril 2026, Best Western Hotels & Resorts France a renouvelé une partie de son Conseil d’administration et à également présenté sa nouvelle stratégie 2026-2029 baptisée « Coopérer, Grandir, Inspirer », ainsi que sa feuille de route pour l’année 2026.
À l’occasion de cette assemblée générale, Best Western Hotels & Resorts a notamment salué le départ de Céline Boucaut et Jean-Luc Houdré, qui quittent leurs fonctions d’administrateurs après plusieurs années au sein de la gouvernance de la coopérative.
À l’occasion de cette assemblée générale, Best Western Hotels & Resorts a notamment salué le départ de Céline Boucaut et Jean-Luc Houdré, qui quittent leurs fonctions d’administrateurs après plusieurs années au sein de la gouvernance de la coopérative.
Deux nouveaux profils issus du terrain hôtelier
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Henri Delamarre a été reconduit pour un mandat de quatre ans. Directeur général et associé du groupe familial Kermibien, il exploite plusieurs établissements sous enseigne Best Western dans l’ouest de la France et siège au Conseil d’administration depuis 2021.
Le Conseil accueille également François Di Rosa, déjà membre du Comité d’Enseigne depuis 2022. Le dirigeant met notamment en avant son expérience sur les sujets liés à la digitalisation, à la performance économique et à l’évolution des attentes clients dans l’hôtellerie.
Laurent Bettane rejoint lui aussi le Conseil d’administration. Hôtelier et restaurateur sur la côte méditerranéenne, il était président du Comité d’Enseigne depuis 2025 et participe également à plusieurs structures touristiques locales dans la région de Cassis et de La Ciotat.
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