Luxury Hotelschool Paris : un nouveau campus à Levallois-Perret

La Luxury Hotelschool Paris ouvrira à la rentrée 2026 un nouveau campus à Levallois-Perret de 1 200 m². Ici, la façade du projet - Photo : Luxury Hotelschool Paris
La Luxury Hotelschool Paris ouvrira à la rentrée 2026 un nouveau campus à Levallois-Perret de 1 200 m².
Le futur campus accueillera huit salles de cours ainsi que plusieurs espaces dédiés à la vie étudiante, dont des zones de coworking, de détente et de restauration.
L’établissement disposera également d’un jardin intérieur et d’un rooftop destinés à "accueillir des moments d’échange et certains événements."
Situé au cœur de Levallois-Perret, le campus a été conçu pour offrir un accès facilité grâce à sa proximité avec les transports et les principaux axes de circulation.
Le futur campus accueillera huit salles de cours ainsi que plusieurs espaces dédiés à la vie étudiante, dont des zones de coworking, de détente et de restauration.
L’établissement disposera également d’un jardin intérieur et d’un rooftop destinés à "accueillir des moments d’échange et certains événements."
Situé au cœur de Levallois-Perret, le campus a été conçu pour offrir un accès facilité grâce à sa proximité avec les transports et les principaux axes de circulation.
Un site plus vaste pour accompagner la croissance de l’école
Autres articles
Ce nouveau campus remplacera le site de Clichy exploité jusqu’à présent.
L’école indique avoir souhaité développer un espace plus moderne et plus spacieux afin d’accompagner la hausse du nombre d’étudiants et d’améliorer les conditions d’apprentissage.
Selon Olivier Deveaud, ce projet doit permettre de proposer "des conditions d’études toujours plus inspirantes" tout en renforçant l’expérience étudiante au quotidien.
Fondée en 1992, la Luxury Hotelschool Paris est spécialisée dans les formations dédiées à l’hôtellerie de luxe, aux palaces et aux maisons de luxe.
L’établissement indique collaborer avec plus de 300 partenaires du secteur hôtelier et de l’hospitalité.
L’école indique avoir souhaité développer un espace plus moderne et plus spacieux afin d’accompagner la hausse du nombre d’étudiants et d’améliorer les conditions d’apprentissage.
Selon Olivier Deveaud, ce projet doit permettre de proposer "des conditions d’études toujours plus inspirantes" tout en renforçant l’expérience étudiante au quotidien.
Fondée en 1992, la Luxury Hotelschool Paris est spécialisée dans les formations dédiées à l’hôtellerie de luxe, aux palaces et aux maisons de luxe.
L’établissement indique collaborer avec plus de 300 partenaires du secteur hôtelier et de l’hospitalité.