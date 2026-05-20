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Luxury Hotelschool Paris : un nouveau campus à Levallois-Perret

L’école remplace son site de Clichy par un campus de 1 200 m² pouvant accueillir 200 étudiants


La Luxury Hotelschool Paris ouvrira, à la rentrée 2026, un nouveau campus à Levallois-Perret. Ce site de 1 200 m² remplacera le campus de Clichy, arrivé à saturation, et permettra à l’établissement de doubler sa capacité d’accueil totale aux côtés du campus historique situé boulevard Haussmann.


Rédigé par le Vendredi 22 Mai 2026 à 15:58

La Luxury Hotelschool Paris ouvrira à la rentrée 2026 un nouveau campus à Levallois-Perret de 1 200 m². Ici, la façade du projet - Photo : Luxury Hotelschool Paris
La Luxury Hotelschool Paris ouvrira à la rentrée 2026 un nouveau campus à Levallois-Perret de 1 200 m². Ici, la façade du projet - Photo : Luxury Hotelschool Paris
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La Luxury Hotelschool Paris ouvrira à la rentrée 2026 un nouveau campus à Levallois-Perret de 1 200 m².

Le futur campus accueillera huit salles de cours ainsi que plusieurs espaces dédiés à la vie étudiante, dont des zones de coworking, de détente et de restauration.

L’établissement disposera également d’un jardin intérieur et d’un rooftop destinés à "accueillir des moments d’échange et certains événements."

Situé au cœur de Levallois-Perret, le campus a été conçu pour offrir un accès facilité grâce à sa proximité avec les transports et les principaux axes de circulation.

Un site plus vaste pour accompagner la croissance de l’école

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Ce nouveau campus remplacera le site de Clichy exploité jusqu’à présent.

L’école indique avoir souhaité développer un espace plus moderne et plus spacieux afin d’accompagner la hausse du nombre d’étudiants et d’améliorer les conditions d’apprentissage.

Selon Olivier Deveaud, ce projet doit permettre de proposer "des conditions d’études toujours plus inspirantes" tout en renforçant l’expérience étudiante au quotidien.

Fondée en 1992, la Luxury Hotelschool Paris est spécialisée dans les formations dédiées à l’hôtellerie de luxe, aux palaces et aux maisons de luxe.

L’établissement indique collaborer avec plus de 300 partenaires du secteur hôtelier et de l’hospitalité.

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Tags : luxury
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