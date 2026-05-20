Luxury Hotelschool Paris : un nouveau campus à Levallois-Perret

L’école remplace son site de Clichy par un campus de 1 200 m² pouvant accueillir 200 étudiants

La Luxury Hotelschool Paris ouvrira, à la rentrée 2026, un nouveau campus à Levallois-Perret. Ce site de 1 200 m² remplacera le campus de Clichy, arrivé à saturation, et permettra à l’établissement de doubler sa capacité d’accueil totale aux côtés du campus historique situé boulevard Haussmann.



Rédigé par Noah Penalva le Vendredi 22 Mai 2026 à 15:58

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