HX embarque 350 conseillers en voyages pour faire découvrir la croisière d’expédition

La compagnie a aussi dévoilé plusieurs offres commerciales liées à son 130e anniversaire, dont un incentive de 130 euros par réservation pour les conseillers en voyages, valable du 1er mai au 31 juillet 2026, ainsi qu’un crédit aérien pouvant atteindre 1 000 euros par personne sur certains départs en Antarctique 2026-2027.



HX propose également une offre anniversaire avec jusqu’à 25% de réduction ou des surclassements en suite offerts sur une sélection de voyages, pour des réservations effectuées entre le 1er mai et le 31 août 2026.