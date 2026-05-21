HX embarque 350 conseillers en voyages pour faire découvrir la croisière d’expédition

Les participants ont pu découvrir l'ensemble de l'offre à bord : détente dans le sauna panoramique, jacuzzis et piscine, ou encore dégustation de gaufres préparées sur le pont supérieur, avec vue sur la mer du Nord - Photo : HX, Timo Hein
HX Expeditions a accueilli, du 5 au 7 mai 2026, plus de 350 conseillers en voyages à bord du MS Fridtjof Nansen, à l’occasion d’un voyage de familiarisation d’ampleur.
Objectif : faire vivre aux partenaires commerciaux l’expérience HX de l’intérieur, afin de mieux leur permettre de la raconter et de la vendre à leurs clients.
L’itinéraire a conduit les participants vers Helgoland, en mer du Nord allemande, avec des débarquements sur l’île principale et l’îlot de Düne, des rencontres avec la faune locale et plusieurs activités encadrées par les équipes d’expédition.
À bord, les conseillers ont aussi pu tester l’offre du navire, entre sauna panoramique, jacuzzis, piscine et dégustation de gaufres sur le pont supérieur.
Objectif : faire vivre aux partenaires commerciaux l’expérience HX de l’intérieur, afin de mieux leur permettre de la raconter et de la vendre à leurs clients.
L’itinéraire a conduit les participants vers Helgoland, en mer du Nord allemande, avec des débarquements sur l’île principale et l’îlot de Düne, des rencontres avec la faune locale et plusieurs activités encadrées par les équipes d’expédition.
À bord, les conseillers ont aussi pu tester l’offre du navire, entre sauna panoramique, jacuzzis, piscine et dégustation de gaufres sur le pont supérieur.
Une cabine du 19e siècle reconstituée
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Egalement, dans le centre scientifique du navire, les participants ont échangé avec les scientifiques et l’équipe d’expédition, tout en découvrant les initiatives de science citoyenne proposées aux passagers : analyse du plancton, paysages sonores océaniques, météorologie ou observation des nuages, en lien avec l’initiative NASA GLOBE Observer.
Durant ce voyage, HX Expeditions a également dévoilé la « Cabine 1896 », une expérience immersive proposée à bord du MS Fridtjof Nansen.
Inspirée des premières expéditions de la fin du XIXᵉ siècle, elle permet aux passagers de passer une nuit dans un espace reconstitué avec décors d’époque et ambiance historique.
L’expérience est proposée au tarif de 100 euros par personne, pour trois personnes maximum. La moitié des bénéfices est reversée à la Fondation HX, qui soutient des projets environnementaux, scientifiques et communautaires dans les destinations visitées.
Durant ce voyage, HX Expeditions a également dévoilé la « Cabine 1896 », une expérience immersive proposée à bord du MS Fridtjof Nansen.
Inspirée des premières expéditions de la fin du XIXᵉ siècle, elle permet aux passagers de passer une nuit dans un espace reconstitué avec décors d’époque et ambiance historique.
L’expérience est proposée au tarif de 100 euros par personne, pour trois personnes maximum. La moitié des bénéfices est reversée à la Fondation HX, qui soutient des projets environnementaux, scientifiques et communautaires dans les destinations visitées.
Des offres anniversaires
La compagnie a aussi dévoilé plusieurs offres commerciales liées à son 130e anniversaire, dont un incentive de 130 euros par réservation pour les conseillers en voyages, valable du 1er mai au 31 juillet 2026, ainsi qu’un crédit aérien pouvant atteindre 1 000 euros par personne sur certains départs en Antarctique 2026-2027.
HX propose également une offre anniversaire avec jusqu’à 25% de réduction ou des surclassements en suite offerts sur une sélection de voyages, pour des réservations effectuées entre le 1er mai et le 31 août 2026.
HX propose également une offre anniversaire avec jusqu’à 25% de réduction ou des surclassements en suite offerts sur une sélection de voyages, pour des réservations effectuées entre le 1er mai et le 31 août 2026.