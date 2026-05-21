Sunweb joue la carte du prix fixe et de l'échange gratuit !

Sunweb formalise plusieurs engagements commerciaux.
Objectif : rassurer les vacanciers et inciter à la réservation !
Sunweb précise que pour les voyages en avion réservés jusqu’en mars 2027, aucun supplément carburant ne pourra être appliqué après la réservation. Le prix affiché au moment de l’achat restera donc définitif.
Le groupe indique également inclure automatiquement une garantie d’échange standard sur les séjours avec vol flexible ou transport individuel. Celle-ci permet de modifier gratuitement son voyage jusqu’à six semaines avant le départ via l’espace client « Mon Sunweb ».
Objectif : rassurer les vacanciers et inciter à la réservation !
Sunweb précise que pour les voyages en avion réservés jusqu’en mars 2027, aucun supplément carburant ne pourra être appliqué après la réservation. Le prix affiché au moment de l’achat restera donc définitif.
Le groupe indique également inclure automatiquement une garantie d’échange standard sur les séjours avec vol flexible ou transport individuel. Celle-ci permet de modifier gratuitement son voyage jusqu’à six semaines avant le départ via l’espace client « Mon Sunweb ».
Une politique axée sur la flexibilité et les prix
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Une formule premium, facturée 39 euros par personne, permet également de modifier son séjour jusqu’à deux semaines avant le départ et peut être utilisée à deux reprises.
Sunweb annonce par ailleurs rembourser la différence si un client trouve un séjour identique moins cher chez un concurrent, avec un bon d’achat supplémentaire de 100 euros valable sur une prochaine réservation.
Le groupe précise faire voyager plus de 1,5 million de vacanciers par an dans sept pays européens et s’appuyer sur plus de 500 collaborateurs et 300 représentants locaux.
A lire aussi : Sunweb Group : Alan French nommé Chief Product & Technology Office
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