TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Sunweb joue la carte du prix fixe et de l'échange gratuit !

Le tour-opérateur annonce plusieurs engagements : prix fixe, échange gratuit et meilleur tarif garanti


Sunweb formalise plusieurs engagements commerciaux destinés à renforcer la transparence tarifaire de ses offres vacances. Le tour-opérateur met notamment en avant un prix bloqué sans surcoût carburant, une garantie d’échange incluse sur certaines réservations et une promesse de meilleur tarif garanti.


Rédigé par le Jeudi 21 Mai 2026 à 15:07

Garanties tarifaires et de flexibilité de Sunweb. DepositPhotos.com Auteur monkeybusiness
Garanties tarifaires et de flexibilité de Sunweb. DepositPhotos.com Auteur monkeybusiness
CroisiEurope
Sunweb formalise plusieurs engagements commerciaux.

Objectif : rassurer les vacanciers et inciter à la réservation !

Sunweb précise que pour les voyages en avion réservés jusqu’en mars 2027, aucun supplément carburant ne pourra être appliqué après la réservation. Le prix affiché au moment de l’achat restera donc définitif.

Le groupe indique également inclure automatiquement une garantie d’échange standard sur les séjours avec vol flexible ou transport individuel. Celle-ci permet de modifier gratuitement son voyage jusqu’à six semaines avant le départ via l’espace client « Mon Sunweb ».

Une politique axée sur la flexibilité et les prix

Autres articles
Une formule premium, facturée 39 euros par personne, permet également de modifier son séjour jusqu’à deux semaines avant le départ et peut être utilisée à deux reprises.

Sunweb annonce par ailleurs rembourser la différence si un client trouve un séjour identique moins cher chez un concurrent, avec un bon d’achat supplémentaire de 100 euros valable sur une prochaine réservation.

Le groupe précise faire voyager plus de 1,5 million de vacanciers par an dans sept pays européens et s’appuyer sur plus de 500 collaborateurs et 300 représentants locaux.

A lire aussi : Sunweb Group : Alan French nommé Chief Product & Technology Office

Lu 79 fois

Tags : sunweb
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
IFTM
Dernière heure

Sunweb joue la carte du prix fixe et de l'échange gratuit !

Barcelone ne veut plus des croisiéristes en transit

Jet2.com élargit son offre de services disponibles via Amadeus

Easyjet Holidays bientôt revendu par 500 agences de voyages en Allemagne !

Qatar Airways : bénéfice en hausse malgré les tensions géopolitiques

Brand News

Ôvoyages lance la Finlande et s’engage pour les agences !

Ôvoyages lance la Finlande et s’engage pour les agences !
C’est une grande première pour Ôvoyages : le tour-opérateur lance sa toute nouvelle production...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Responsable d'agence H/F - CDI - (Sérignan (34))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

EVIDENZIA - Commercial Groupe – Vente de Voyages H/F - CDI - (Paris, Reims, Lyon, Toulouse)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller(e)s voyages confirmé(e)s H/F - CDI - (Anet (28))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Mondial Tourisme élargit son réseau à 31 Mondi Club

Mondial Tourisme élargit son réseau à 31 Mondi Club

IFTM 2026 : la valorisation des talents du tourisme au cœur du salon

IFTM 2026 : la valorisation des talents du tourisme au cœur du salon
Distribution

Distribution

Easyjet Holidays bientôt revendu par 500 agences de voyages en Allemagne !

Easyjet Holidays bientôt revendu par 500 agences de voyages en Allemagne !
Partez en France

Partez en France

Baromètre du tourisme parisien : avril 2026 reste stable malgré un léger recul de l’aérien

Baromètre du tourisme parisien : avril 2026 reste stable malgré un léger recul de l’aérien
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Miraval inaugure The Red Sea et pose ses valises en mer Rouge

Miraval inaugure The Red Sea et pose ses valises en mer Rouge
Production

Production

Sunweb joue la carte du prix fixe et de l'échange gratuit !

Sunweb joue la carte du prix fixe et de l'échange gratuit !
AirMaG

AirMaG

Qatar Airways : bénéfice en hausse malgré les tensions géopolitiques

Qatar Airways : bénéfice en hausse malgré les tensions géopolitiques
Transport

Transport

Transport ferroviaire : ECTAA soutient le paquet européen mais alerte sur les risques de concentration

Transport ferroviaire : ECTAA soutient le paquet européen mais alerte sur les risques de concentration
La Travel Tech

La Travel Tech

Jet2.com élargit son offre de services disponibles via Amadeus

Jet2.com élargit son offre de services disponibles via Amadeus
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le Burgundy Paris rénove ses Junior Suites et lance une Suite Executive

Le Burgundy Paris rénove ses Junior Suites et lance une Suite Executive
HotelMaG

Hébergement

Côte d’Azur : le groupe hôtelier Soniho mise sur un modèle hybride

Côte d’Azur : le groupe hôtelier Soniho mise sur un modèle hybride
Futuroscopie

Futuroscopie

Parcs aquatiques : un avenir en demi-teintes [ABO]

Parcs aquatiques : un avenir en demi-teintes [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages
CruiseMaG

CruiseMaG

Barcelone ne veut plus des croisiéristes en transit

Barcelone ne veut plus des croisiéristes en transit
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

FCM Travel déploiera Sam dans plus de 90 pays à partir de juin 2026

FCM Travel déploiera Sam dans plus de 90 pays à partir de juin 2026
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias