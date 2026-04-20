Sunweb Group : Alan French nommé Chief Product & Technology Officer - Photo Sunweb
Sunweb Group a annoncé la nomination d'Alan French au poste de Chief Product & Technology Officer (CPTO), à compter du 11 mai.
Alan French a occupé des postes de directions chez Thomas Cook et eSky Group.
Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission "de traduire la vision technologique de l’entreprise en leviers de croissance, à un moment où les avancées rapides en matière d’IA, de digitalisation et de solutions de voyage pilotées par la donnée redéfinissent profondément le secteur."
Lars Löfgren, CEO par intérim de Sunweb Group, ajoute : « Fort d’une expertise pointue du secteur, Alan comprend parfaitement comment technologie et performance commerciale se nourrissent mutuellement. La digitalisation permet d’améliorer l’expérience de voyage à chaque étape, qu’il s’agisse de simplifier la réservation ou de fournir les bonnes informations au bon moment.
En exploitant les données de manière plus efficace, nous sommes en mesure de mieux comprendre les attentes des voyageurs et d’y répondre avec agilité. Cette approche nous permet d’innover en continu, tout en restant concentrés sur l’essentiel : offrir une expérience fluide et pertinente, avant, pendant et après le séjour. »
Alan French a occupé des postes de directions chez Thomas Cook et eSky Group.
Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission "de traduire la vision technologique de l’entreprise en leviers de croissance, à un moment où les avancées rapides en matière d’IA, de digitalisation et de solutions de voyage pilotées par la donnée redéfinissent profondément le secteur."
Lars Löfgren, CEO par intérim de Sunweb Group, ajoute : « Fort d’une expertise pointue du secteur, Alan comprend parfaitement comment technologie et performance commerciale se nourrissent mutuellement. La digitalisation permet d’améliorer l’expérience de voyage à chaque étape, qu’il s’agisse de simplifier la réservation ou de fournir les bonnes informations au bon moment.
En exploitant les données de manière plus efficace, nous sommes en mesure de mieux comprendre les attentes des voyageurs et d’y répondre avec agilité. Cette approche nous permet d’innover en continu, tout en restant concentrés sur l’essentiel : offrir une expérience fluide et pertinente, avant, pendant et après le séjour. »
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