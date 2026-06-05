LES AGENTS DE VOYAGES : du vendeur au « travel designer augmenté »



Le métier d’agent de voyages figure parmi les plus exposés à l’IA générative. Longtemps centré sur la réservation et l’accès à l’information, il évolue vers des missions de conseil, d’expertise et d’accompagnement émotionnel. Les voyageurs utilisent déjà ChatGPT, Gemini ou Claude pour préparer des itinéraires, comparer des destinations ou générer des programmes personnalisés.



La valeur ajoutée du professionnel ne réside donc plus dans l’accès à l’information brute, mais dans la fiabilité des recommandations, la sécurisation des parcours, la connaissance fine des destinations, la capacité à créer du sur-mesure, l’accompagnement humain.



L’IA devient alors un outil d’assistance. Elle aide à rédiger des propositions commerciales, créer des itinéraires complexes, produire des devis, répondre rapidement aux demandes, personnaliser les offres.



Des plateformes françaises comme Galdeo développent ainsi des solutions de création automatisée de devis et de carnets de voyage destinées aux professionnels du sur-mesure. Le métier glisse progressivement vers celui de « travel designer augmenté », où l’humain conserve le rôle d’arbitrage, de créativité et de relation.



L’HOTELLERIE : automatiser sans déshumaniser



L’hôtellerie constitue un autre terrain majeur d’expérimentation. L’IA y est utilisée pour le pricing dynamique, la prévision de fréquentation, l’optimisation énergétique, les check-in automatisés, les assistants conversationnels, la gestion des avis clients, l’analyse de satisfaction, la maintenance prédictive.



Les nouveaux PMS (Property Management Systems) « API-first » comme ceux développés par Mews ou Cloudbeds facilitent l’intégration d’algorithmes d’automatisation et d’analyse prédictive.



Mais l’hôtellerie reste aussi un secteur où l’hospitalité humaine demeure centrale. Plusieurs groupes insistent désormais sur une logique « IA + humain » plutôt que sur un remplacement des équipes.



Des dirigeants hôteliers rappellent ainsi que l’automatisation doit libérer du temps pour renforcer les interactions à forte valeur relationnelle : accueil, conciergerie, expérience client, gestion des situations sensibles.



Autrement dit, moins de tâches répétitives, davantage d’attention portée au client.



OFFICES DE TOURISME ET DESTINATIONS : vers les « destinations conversationnelles »



Les organismes de gestion de destination (OGD) entrent eux aussi dans une nouvelle phase. L’IA générative transforme profondément la production de contenus, la traduction multilingue, la diffusion sur les réseaux sociaux, la relation visiteurs, la qualification des données, l’analyse des flux et des comportements.



Les offices de tourisme expérimentent déjà des assistants conversationnels capables de répondre 24h/24 aux visiteurs en plusieurs langues.



L’émergence de « destinations conversationnelles » constitue probablement l’une des grandes mutations à venir : demain, les visiteurs dialogueront directement avec des IA territoriales capables de recommander des expériences, gérer des mobilités, réserver des activités ou adapter des suggestions en temps réel.



Des acteurs comme Ask Mona ou Moovtoo travaillent déjà sur des expériences conversationnelles appliquées au patrimoine, aux musées et aux territoires culturels. Cette évolution modifie les métiers des chargés de communication, des community managers et des responsables de promotion touristique.



Les compétences attendues évoluent vers le pilotage éditorial, la supervision des contenus IA, la stratégie conversationnelle, la gestion des données, l’analyse des comportements utilisateurs.