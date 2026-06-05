L’IA ne transforme pas seulement les métiers du tourisme existants, elle fait apparaître de nouvelles fonctions - DepositPhotos.com, BiancoBlue
L’intelligence artificielle n’est plus un sujet prospectif dans le tourisme français.
En moins de trois ans, elle s’est imposée dans les agences de voyages, les offices de tourisme, l’hôtellerie, les plateformes de réservation, les compagnies aériennes ou encore les métiers de la médiation culturelle.
Derrière l’effet de mode, une réalité s’installe : l’IA transforme déjà les pratiques professionnelles, les compétences attendues et la relation entre les voyageurs et les destinations.
Le phénomène est d’autant plus important que le tourisme constitue un secteur intensif en interactions humaines, en données et en personnalisation. L’IA agit donc simultanément sur trois dimensions : l’automatisation des tâches répétitives, l’augmentation des capacités humaines et la création de nouveaux services.
D'ailleurs, selon une étude d’OPCO Mobilités consacrée à « l’intelligence artificielle dans les métiers du voyage en 2025 », les usages se diffusent rapidement dans les entreprises du secteur, même si les niveaux de maturité restent très hétérogènes.
L’étude souligne que l’IA est désormais perçue moins comme une innovation périphérique que comme une transformation structurelle des métiers du voyage.
En moins de trois ans, elle s’est imposée dans les agences de voyages, les offices de tourisme, l’hôtellerie, les plateformes de réservation, les compagnies aériennes ou encore les métiers de la médiation culturelle.
Derrière l’effet de mode, une réalité s’installe : l’IA transforme déjà les pratiques professionnelles, les compétences attendues et la relation entre les voyageurs et les destinations.
Le phénomène est d’autant plus important que le tourisme constitue un secteur intensif en interactions humaines, en données et en personnalisation. L’IA agit donc simultanément sur trois dimensions : l’automatisation des tâches répétitives, l’augmentation des capacités humaines et la création de nouveaux services.
D'ailleurs, selon une étude d’OPCO Mobilités consacrée à « l’intelligence artificielle dans les métiers du voyage en 2025 », les usages se diffusent rapidement dans les entreprises du secteur, même si les niveaux de maturité restent très hétérogènes.
L’étude souligne que l’IA est désormais perçue moins comme une innovation périphérique que comme une transformation structurelle des métiers du voyage.
Une transformation comparable à l’arrivée d’Internet
Pour de nombreux professionnels, l’IA représente un bouleversement d’ampleur comparable à celui du web dans les années 2000 ou du smartphone dans les années 2010.
Dans les métiers du tourisme, les premiers usages se sont développés autour des chatbots, des moteurs de recommandation ou du revenue management hôtelier.
Désormais, l’IA générative permet de produire des contenus, de construire des itinéraires personnalisés, d’automatiser une partie de la relation client et d’assister les collaborateurs dans leurs tâches quotidiennes.
Lire aussi : Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?
Cette évolution concerne pratiquement toute la chaîne touristique : inspiration et recherche de séjour, réservation, relation client, exploitation hôtelière, gestion des flux, marketing territorial, médiation patrimoniale, analyse des données, gestion RH et formation.
L’enjeu n’est donc plus seulement technologique. Il devient organisationnel, humain et stratégique.
Dans les métiers du tourisme, les premiers usages se sont développés autour des chatbots, des moteurs de recommandation ou du revenue management hôtelier.
Désormais, l’IA générative permet de produire des contenus, de construire des itinéraires personnalisés, d’automatiser une partie de la relation client et d’assister les collaborateurs dans leurs tâches quotidiennes.
Lire aussi : Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?
Cette évolution concerne pratiquement toute la chaîne touristique : inspiration et recherche de séjour, réservation, relation client, exploitation hôtelière, gestion des flux, marketing territorial, médiation patrimoniale, analyse des données, gestion RH et formation.
L’enjeu n’est donc plus seulement technologique. Il devient organisationnel, humain et stratégique.
Les métiers les plus impactés
LES AGENTS DE VOYAGES : du vendeur au « travel designer augmenté »
Le métier d’agent de voyages figure parmi les plus exposés à l’IA générative. Longtemps centré sur la réservation et l’accès à l’information, il évolue vers des missions de conseil, d’expertise et d’accompagnement émotionnel. Les voyageurs utilisent déjà ChatGPT, Gemini ou Claude pour préparer des itinéraires, comparer des destinations ou générer des programmes personnalisés.
La valeur ajoutée du professionnel ne réside donc plus dans l’accès à l’information brute, mais dans la fiabilité des recommandations, la sécurisation des parcours, la connaissance fine des destinations, la capacité à créer du sur-mesure, l’accompagnement humain.
L’IA devient alors un outil d’assistance. Elle aide à rédiger des propositions commerciales, créer des itinéraires complexes, produire des devis, répondre rapidement aux demandes, personnaliser les offres.
Des plateformes françaises comme Galdeo développent ainsi des solutions de création automatisée de devis et de carnets de voyage destinées aux professionnels du sur-mesure. Le métier glisse progressivement vers celui de « travel designer augmenté », où l’humain conserve le rôle d’arbitrage, de créativité et de relation.
L’HOTELLERIE : automatiser sans déshumaniser
L’hôtellerie constitue un autre terrain majeur d’expérimentation. L’IA y est utilisée pour le pricing dynamique, la prévision de fréquentation, l’optimisation énergétique, les check-in automatisés, les assistants conversationnels, la gestion des avis clients, l’analyse de satisfaction, la maintenance prédictive.
Les nouveaux PMS (Property Management Systems) « API-first » comme ceux développés par Mews ou Cloudbeds facilitent l’intégration d’algorithmes d’automatisation et d’analyse prédictive.
Mais l’hôtellerie reste aussi un secteur où l’hospitalité humaine demeure centrale. Plusieurs groupes insistent désormais sur une logique « IA + humain » plutôt que sur un remplacement des équipes.
Des dirigeants hôteliers rappellent ainsi que l’automatisation doit libérer du temps pour renforcer les interactions à forte valeur relationnelle : accueil, conciergerie, expérience client, gestion des situations sensibles.
Autrement dit, moins de tâches répétitives, davantage d’attention portée au client.
OFFICES DE TOURISME ET DESTINATIONS : vers les « destinations conversationnelles »
Les organismes de gestion de destination (OGD) entrent eux aussi dans une nouvelle phase. L’IA générative transforme profondément la production de contenus, la traduction multilingue, la diffusion sur les réseaux sociaux, la relation visiteurs, la qualification des données, l’analyse des flux et des comportements.
Les offices de tourisme expérimentent déjà des assistants conversationnels capables de répondre 24h/24 aux visiteurs en plusieurs langues.
L’émergence de « destinations conversationnelles » constitue probablement l’une des grandes mutations à venir : demain, les visiteurs dialogueront directement avec des IA territoriales capables de recommander des expériences, gérer des mobilités, réserver des activités ou adapter des suggestions en temps réel.
Des acteurs comme Ask Mona ou Moovtoo travaillent déjà sur des expériences conversationnelles appliquées au patrimoine, aux musées et aux territoires culturels. Cette évolution modifie les métiers des chargés de communication, des community managers et des responsables de promotion touristique.
Les compétences attendues évoluent vers le pilotage éditorial, la supervision des contenus IA, la stratégie conversationnelle, la gestion des données, l’analyse des comportements utilisateurs.
Le métier d’agent de voyages figure parmi les plus exposés à l’IA générative. Longtemps centré sur la réservation et l’accès à l’information, il évolue vers des missions de conseil, d’expertise et d’accompagnement émotionnel. Les voyageurs utilisent déjà ChatGPT, Gemini ou Claude pour préparer des itinéraires, comparer des destinations ou générer des programmes personnalisés.
La valeur ajoutée du professionnel ne réside donc plus dans l’accès à l’information brute, mais dans la fiabilité des recommandations, la sécurisation des parcours, la connaissance fine des destinations, la capacité à créer du sur-mesure, l’accompagnement humain.
L’IA devient alors un outil d’assistance. Elle aide à rédiger des propositions commerciales, créer des itinéraires complexes, produire des devis, répondre rapidement aux demandes, personnaliser les offres.
Des plateformes françaises comme Galdeo développent ainsi des solutions de création automatisée de devis et de carnets de voyage destinées aux professionnels du sur-mesure. Le métier glisse progressivement vers celui de « travel designer augmenté », où l’humain conserve le rôle d’arbitrage, de créativité et de relation.
L’HOTELLERIE : automatiser sans déshumaniser
L’hôtellerie constitue un autre terrain majeur d’expérimentation. L’IA y est utilisée pour le pricing dynamique, la prévision de fréquentation, l’optimisation énergétique, les check-in automatisés, les assistants conversationnels, la gestion des avis clients, l’analyse de satisfaction, la maintenance prédictive.
Les nouveaux PMS (Property Management Systems) « API-first » comme ceux développés par Mews ou Cloudbeds facilitent l’intégration d’algorithmes d’automatisation et d’analyse prédictive.
Mais l’hôtellerie reste aussi un secteur où l’hospitalité humaine demeure centrale. Plusieurs groupes insistent désormais sur une logique « IA + humain » plutôt que sur un remplacement des équipes.
Des dirigeants hôteliers rappellent ainsi que l’automatisation doit libérer du temps pour renforcer les interactions à forte valeur relationnelle : accueil, conciergerie, expérience client, gestion des situations sensibles.
Autrement dit, moins de tâches répétitives, davantage d’attention portée au client.
OFFICES DE TOURISME ET DESTINATIONS : vers les « destinations conversationnelles »
Les organismes de gestion de destination (OGD) entrent eux aussi dans une nouvelle phase. L’IA générative transforme profondément la production de contenus, la traduction multilingue, la diffusion sur les réseaux sociaux, la relation visiteurs, la qualification des données, l’analyse des flux et des comportements.
Les offices de tourisme expérimentent déjà des assistants conversationnels capables de répondre 24h/24 aux visiteurs en plusieurs langues.
L’émergence de « destinations conversationnelles » constitue probablement l’une des grandes mutations à venir : demain, les visiteurs dialogueront directement avec des IA territoriales capables de recommander des expériences, gérer des mobilités, réserver des activités ou adapter des suggestions en temps réel.
Des acteurs comme Ask Mona ou Moovtoo travaillent déjà sur des expériences conversationnelles appliquées au patrimoine, aux musées et aux territoires culturels. Cette évolution modifie les métiers des chargés de communication, des community managers et des responsables de promotion touristique.
Les compétences attendues évoluent vers le pilotage éditorial, la supervision des contenus IA, la stratégie conversationnelle, la gestion des données, l’analyse des comportements utilisateurs.
Les nouveaux métiers qui émergent
L’IA ne transforme pas seulement les métiers existants : elle fait apparaître de nouvelles fonctions.
Parmi les profils émergents dans le tourisme :
- IA Content Manager : professionnel chargé de superviser les contenus produits par IA (textes, images, vidéos, traduction, cohérence éditoriale, référencement).
- Prompt designer touristique : spécialiste de la formulation des requêtes IA adaptées aux usages touristiques (création d’itinéraires, réponses clients, scénarios de médiation, production marketing).
- Responsable IA & expérience client : fonction hybride entre marketing, relation client et innovation, chargée de piloter les outils conversationnels et la personnalisation.
- Data analyst territorial : profil de plus en plus recherché pour analyser la fréquentation, les mobilités, les comportements visiteurs, la consommation touristique, l'e-réputation, la performance des campagnes.
- Formateur IA tourisme : l’explosion des besoins d’acculturation crée un marché important de formation professionnelle. De nombreuses structures proposent désormais des modules dédiés à l’IA appliquée au voyage, à l’hôtellerie ou aux destinations.
Parmi les profils émergents dans le tourisme :
- IA Content Manager : professionnel chargé de superviser les contenus produits par IA (textes, images, vidéos, traduction, cohérence éditoriale, référencement).
- Prompt designer touristique : spécialiste de la formulation des requêtes IA adaptées aux usages touristiques (création d’itinéraires, réponses clients, scénarios de médiation, production marketing).
- Responsable IA & expérience client : fonction hybride entre marketing, relation client et innovation, chargée de piloter les outils conversationnels et la personnalisation.
- Data analyst territorial : profil de plus en plus recherché pour analyser la fréquentation, les mobilités, les comportements visiteurs, la consommation touristique, l'e-réputation, la performance des campagnes.
- Formateur IA tourisme : l’explosion des besoins d’acculturation crée un marché important de formation professionnelle. De nombreuses structures proposent désormais des modules dédiés à l’IA appliquée au voyage, à l’hôtellerie ou aux destinations.
Des compétences stratégiques et un enjeu majeur : la confiance
L’intelligence artificielle ne fait pas disparaître les compétences humaines dans le tourisme : elle les transforme et les hiérarchise autrement.
Si les compétences technologiques deviennent indispensables (maîtrise des outils IA, culture data, automatisation, compréhension des algorithmes, cybersécurité ou gestion des plateformes) elles ne suffisent plus à créer la différence.
Les métiers du tourisme doivent désormais conjuguer expertise technique et capacité éditoriale. Storytelling, scénarisation des expériences, stratégie de contenus, personnalisation des messages ou supervision des contenus générés par IA deviennent des compétences clés pour les destinations, les agences et les acteurs de l’hospitalité.
Mais la véritable valeur ajoutée reste humaine. Empathie, intelligence relationnelle, créativité, médiation ou gestion des situations sensibles prennent une importance croissante dans un secteur fondé sur l’expérience et l’émotion. Plus l’IA progresse, plus l’attention portée aux voyageurs, la qualité de l’accueil et la capacité à créer du lien deviennent stratégiques
Le développement de l’intelligence artificielle dans le tourisme pose une question centrale : celle de la confiance. Car le voyage repose avant tout sur une promesse, celle d’une destination, d’une expérience et d’une information fiables.
Or l’IA soulève plusieurs enjeux sensibles : erreurs ou « hallucinations » des outils génératifs, biais algorithmiques, protection des données personnelles, dépendance croissante aux grandes plateformes technologiques ou encore impact environnemental des modèles numériques.
À cela s’ajoute un risque majeur : celui d’une uniformisation des imaginaires touristiques. En produisant partout les mêmes recommandations, les mêmes récits ou les mêmes images, les algorithmes peuvent contribuer à standardiser l’expérience du voyage.
Dans ce contexte, les destinations devront plus que jamais défendre leur singularité, leur authenticité et leur capacité à proposer une relation incarnée avec les visiteurs.
Si les compétences technologiques deviennent indispensables (maîtrise des outils IA, culture data, automatisation, compréhension des algorithmes, cybersécurité ou gestion des plateformes) elles ne suffisent plus à créer la différence.
Les métiers du tourisme doivent désormais conjuguer expertise technique et capacité éditoriale. Storytelling, scénarisation des expériences, stratégie de contenus, personnalisation des messages ou supervision des contenus générés par IA deviennent des compétences clés pour les destinations, les agences et les acteurs de l’hospitalité.
Mais la véritable valeur ajoutée reste humaine. Empathie, intelligence relationnelle, créativité, médiation ou gestion des situations sensibles prennent une importance croissante dans un secteur fondé sur l’expérience et l’émotion. Plus l’IA progresse, plus l’attention portée aux voyageurs, la qualité de l’accueil et la capacité à créer du lien deviennent stratégiques
Le développement de l’intelligence artificielle dans le tourisme pose une question centrale : celle de la confiance. Car le voyage repose avant tout sur une promesse, celle d’une destination, d’une expérience et d’une information fiables.
Or l’IA soulève plusieurs enjeux sensibles : erreurs ou « hallucinations » des outils génératifs, biais algorithmiques, protection des données personnelles, dépendance croissante aux grandes plateformes technologiques ou encore impact environnemental des modèles numériques.
À cela s’ajoute un risque majeur : celui d’une uniformisation des imaginaires touristiques. En produisant partout les mêmes recommandations, les mêmes récits ou les mêmes images, les algorithmes peuvent contribuer à standardiser l’expérience du voyage.
Dans ce contexte, les destinations devront plus que jamais défendre leur singularité, leur authenticité et leur capacité à proposer une relation incarnée avec les visiteurs.
L’IA agentique : prochaine révolution ?
Une nouvelle étape de l’intelligence artificielle se dessine déjà dans le tourisme : celle de l’IA agentique.
Contrairement aux assistants conversationnels classiques, ces systèmes ne se limitent plus à répondre à des questions ; ils sont capables d’exécuter des tâches complexes de manière semi-autonome.
Comparer des offres, réserver un hébergement ou un transport, coordonner plusieurs services, modifier un itinéraire en temps réel ou gérer des imprévus font désormais partie des fonctions envisagées.
Des acteurs majeurs comme OpenAI, Booking.com ou Kayak développent déjà ces nouveaux assistants capables d’accompagner le voyageur tout au long de son parcours.
Cette évolution pourrait profondément transformer la distribution touristique, les comparateurs, les agences de voyages, les centrales de réservation et les interfaces clients. À terme, une partie du voyage pourrait être organisée par des agents conversationnels capables de piloter l’ensemble de l’expérience utilisateur, depuis l’inspiration jusqu’au retour du séjour.
Contrairement aux assistants conversationnels classiques, ces systèmes ne se limitent plus à répondre à des questions ; ils sont capables d’exécuter des tâches complexes de manière semi-autonome.
Comparer des offres, réserver un hébergement ou un transport, coordonner plusieurs services, modifier un itinéraire en temps réel ou gérer des imprévus font désormais partie des fonctions envisagées.
Des acteurs majeurs comme OpenAI, Booking.com ou Kayak développent déjà ces nouveaux assistants capables d’accompagner le voyageur tout au long de son parcours.
Cette évolution pourrait profondément transformer la distribution touristique, les comparateurs, les agences de voyages, les centrales de réservation et les interfaces clients. À terme, une partie du voyage pourrait être organisée par des agents conversationnels capables de piloter l’ensemble de l’expérience utilisateur, depuis l’inspiration jusqu’au retour du séjour.
Vers une nouvelle hospitalité ?
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Le véritable enjeu de l’intelligence artificielle dans le tourisme n’est sans doute pas uniquement technologique, mais profondément culturel.
Car l’IA oblige le secteur à redéfinir ce qui fait sa valeur humaine : l’attention portée aux visiteurs, la personnalisation des expériences, la qualité du conseil, la médiation, l’émotion et la relation.
Les professionnels qui tireront le meilleur parti de ces outils ne seront probablement pas ceux qui chercheront à remplacer l’humain, mais ceux capables d’utiliser la technologie pour renforcer la qualité de l’hospitalité et libérer du temps pour les interactions à forte valeur ajoutée.
Le tourisme entre ainsi dans une phase paradoxale : plus les services deviennent automatisés, plus l’authenticité humaine devient précieuse.
L’IA ne signe donc pas la disparition des métiers du tourisme ; elle accélère leur mutation et oblige destinations, entreprises et écoles à repenser la formation des professionnels.
La question devient stratégique : comment maîtriser les technologies tout en préservant l’essence même de l’accueil et du lien humain ?
Car l’IA oblige le secteur à redéfinir ce qui fait sa valeur humaine : l’attention portée aux visiteurs, la personnalisation des expériences, la qualité du conseil, la médiation, l’émotion et la relation.
Les professionnels qui tireront le meilleur parti de ces outils ne seront probablement pas ceux qui chercheront à remplacer l’humain, mais ceux capables d’utiliser la technologie pour renforcer la qualité de l’hospitalité et libérer du temps pour les interactions à forte valeur ajoutée.
Le tourisme entre ainsi dans une phase paradoxale : plus les services deviennent automatisés, plus l’authenticité humaine devient précieuse.
L’IA ne signe donc pas la disparition des métiers du tourisme ; elle accélère leur mutation et oblige destinations, entreprises et écoles à repenser la formation des professionnels.
La question devient stratégique : comment maîtriser les technologies tout en préservant l’essence même de l’accueil et du lien humain ?
Brice Duthion est président - fondateur de l'agence "Les nouveaux voyages extraordinaires" (LNVE) spécialisée en conseil, conférences et communication.
Il intervient auprès de nombreux acteurs publics et privés dans ses domaines d'expertise : le tourisme et l'hospitalité, la culture et les patrimoines, les territoires et les politiques publiques.
brice.duthion@gmail.com
Il intervient auprès de nombreux acteurs publics et privés dans ses domaines d'expertise : le tourisme et l'hospitalité, la culture et les patrimoines, les territoires et les politiques publiques.
brice.duthion@gmail.com