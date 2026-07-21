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TUI devient partenaire du marathon de Palerme et prolonge son engagement à Rhodes

Le groupe renforce sa stratégie autour du tourisme sportif


TUI poursuit le développement de son offre autour du "runcation", qui combine voyage et course à pied. Le groupe annonce son arrivée comme futur sponsor-titre du marathon de Palerme à partir de 2027 et prolonge jusqu'en 2030 son partenariat avec le marathon de Rhodes.


Rédigé par le Mercredi 22 Juillet 2026 à 13:06

Le marathon de Palerme rejoindra la TUI Mediterranean Marathon League à partir de 2027 - DepositPhotos.com, grand-warszawski
Le marathon de Palerme rejoindra la TUI Mediterranean Marathon League à partir de 2027 - DepositPhotos.com, grand-warszawski
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Le tourisme sportif continue de prendre de l'ampleur chez TUI.

Après Rhodes, Chypre et Majorque, le groupe ajoute une nouvelle destination à son portefeuille de marathons en devenant partenaire du marathon de Palerme.

Dès l'édition 2026, prévue le 15 novembre, TUI sera partenaire premium de l'événement avant d'en devenir le sponsor-titre à compter de 2027.

Créé il y a 31 ans, le marathon sicilien a réuni plus de 3 000 coureurs issus de 35 pays lors de sa dernière édition.

Il rejoindra la TUI Mediterranean Marathon League, qui rassemble déjà les épreuves de Rhodes, Chypre et Majorque.

Selon le groupe, plus de 25 000 participants sont attendus sur l'ensemble de ces événements en 2027.

TUI mise sur les marathons pour dynamiser l'arrière-saison

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Pour Sebastian Ebel, CEO de TUI Group, cette stratégie répond à l'essor du tourisme sportif et à la recherche de séjours associant vacances et pratique sportive. « Le fait d'associer un événement sportif à un séjour dans une destination de vacances ne montre aucun signe de ralentissement », explique-t-il.

Le groupe souligne également que ces marathons sont organisés au printemps et à l'automne, contribuant ainsi à soutenir la fréquentation touristique hors saison au bénéfice des destinations hôtes.

En parallèle, TUI a prolongé jusqu'en 2030 son contrat de sponsor-titre du TUI Rhodes Marathon, initialement prévu jusqu'en 2027.

Les deux partenaires souhaitent poursuivre le développement de l'événement autour de plusieurs axes, notamment la durabilité, l'inclusion, l'innovation et la collaboration avec les acteurs locaux.

A lire aussi : TUI France s'installe à Saïdia : deux clubs de vacances sur la Méditerranée marocaine

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Tags : tui
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