TUI devient partenaire du marathon de Palerme et prolonge son engagement à Rhodes

« Le fait d'associer un événement sportif à un séjour dans une destination de vacances ne montre aucun signe de ralentissement »

Pour Sebastian Ebel, CEO de TUI Group, cette stratégie répond à l'essor du tourisme sportif et à la recherche de séjours associant vacances et pratique sportive., explique-t-il.Le groupe souligne également que ces marathons sont organisés au printemps et à l'automne, contribuant ainsi àau bénéfice des destinations hôtes.En parallèle,son contrat de sponsor-titre du, initialement prévu jusqu'enLes deux partenaires souhaitent poursuivre le développement de l'événement autour de plusieurs axes, notamment la durabilité, l'inclusion, l'innovation et la collaboration avec les acteurs locaux.