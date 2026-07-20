The Originals Hotels s'implante à la Réunion avec deux futurs établissements

Les hôtels Manabi et Villa Manabi marqueront l'arrivée de The Originals Hotels à La Réunion - Photo : The Originals Hotels
La Réunion s'apprête à accueillir une nouvelle enseigne hôtelière.
The Originals Hotels a officialisé son implantation sur l'île grâce à l'adhésion de deux futurs établissements développés dans le sud de l'île, à Saint-Pierre.
Le lancement des travaux est prévu d'ici la fin de l'année.
Le projet comprendra un hôtel de 39 chambres et une résidence de tourisme de 34 appartements, soit 73 unités d'hébergement au total.
Situé à proximité du front de mer et du centre-ville, l'ensemble proposera notamment une piscine, un spa, des espaces de coworking, des salles de réunion ainsi qu'une offre de restauration mettant en avant les produits locaux.
The Originals Hotels a officialisé son implantation sur l'île grâce à l'adhésion de deux futurs établissements développés dans le sud de l'île, à Saint-Pierre.
Le lancement des travaux est prévu d'ici la fin de l'année.
Le projet comprendra un hôtel de 39 chambres et une résidence de tourisme de 34 appartements, soit 73 unités d'hébergement au total.
Situé à proximité du front de mer et du centre-ville, l'ensemble proposera notamment une piscine, un spa, des espaces de coworking, des salles de réunion ainsi qu'une offre de restauration mettant en avant les produits locaux.
Un projet axé sur le bien-être et l'identité réunionnaise
Autres articles
-
L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer
-
The Originals Hotels dévoile ses projets stratégiques pour accompagner les hôteliers
-
Nouvelle liaison aérienne : La Réunion s’ouvre à l’Allemagne !
-
Un fonds, une filiale : The Originals Hôtels étoffe son modèle coopératif
-
The Originals Hotels accueille 5 nouveaux établissements urbains
Conçu selon des principes bioclimatiques, l'ensemble vise notamment les certifications HQE Excellent et label vert éco-européen.
Les fondateurs souhaitent proposer une expérience tournée vers le bien-être, avec une architecture d'inspiration Japandi et une décoration valorisant les artistes et artisans réunionnais.
« Nous avons été sensibles à la vision portée par ses créateurs : proposer une hospitalité singulière, ancrée dans son territoire et attentive à son environnement », explique Olivier Dufit, le directeur général de The Originals Hotels, dans un communiqué.
A lire aussi : Intelligence artificielle : The Originals Hotels prend le virage du GEO !
Les fondateurs souhaitent proposer une expérience tournée vers le bien-être, avec une architecture d'inspiration Japandi et une décoration valorisant les artistes et artisans réunionnais.
« Nous avons été sensibles à la vision portée par ses créateurs : proposer une hospitalité singulière, ancrée dans son territoire et attentive à son environnement », explique Olivier Dufit, le directeur général de The Originals Hotels, dans un communiqué.
A lire aussi : Intelligence artificielle : The Originals Hotels prend le virage du GEO !