The Originals Hotels s'implante à la Réunion avec deux futurs établissements

« Nous avons été sensibles à la vision portée par ses créateurs : proposer une hospitalité singulière, ancrée dans son territoire et attentive à son environnement »

Conçu selon des principes bioclimatiques, l'ensemble vise notamment les certificationsetLes fondateurs souhaitent proposer une expérience tournée vers le, avec une architecture d'inspirationet une décoration valorisant les artistes et artisans réunionnais., explique Olivier Dufit, le directeur général de The Originals Hotels, dans un communiqué.