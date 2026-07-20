TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo HotelMaG  
Recherche avancée

The Originals Hotels s'implante à la Réunion avec deux futurs établissements

La coopérative ouvrira ses premières adresses sur l'île fin 2028


The Originals Hotels annonce son arrivée à la Réunion avec l'adhésion de deux établissements en cours de développement à Saint-Pierre. Baptisés The Originals Boutique, Hôtel Manabi et The Originals Résidence, Hôtel Villa Manabi, ils ouvriront leurs portes fin 2028.


Rédigé par le Mercredi 22 Juillet 2026 à 12:13

Les hôtels Manabi et Villa Manabi marqueront l'arrivée de The Originals Hotels à La Réunion - Photo : The Originals Hotels
Les hôtels Manabi et Villa Manabi marqueront l'arrivée de The Originals Hotels à La Réunion - Photo : The Originals Hotels
CroisiEurope
La Réunion s'apprête à accueillir une nouvelle enseigne hôtelière.

The Originals Hotels a officialisé son implantation sur l'île grâce à l'adhésion de deux futurs établissements développés dans le sud de l'île, à Saint-Pierre.

Le lancement des travaux est prévu d'ici la fin de l'année.

Le projet comprendra un hôtel de 39 chambres et une résidence de tourisme de 34 appartements, soit 73 unités d'hébergement au total.

Situé à proximité du front de mer et du centre-ville, l'ensemble proposera notamment une piscine, un spa, des espaces de coworking, des salles de réunion ainsi qu'une offre de restauration mettant en avant les produits locaux.

Un projet axé sur le bien-être et l'identité réunionnaise

Autres articles
Conçu selon des principes bioclimatiques, l'ensemble vise notamment les certifications HQE Excellent et label vert éco-européen.

Les fondateurs souhaitent proposer une expérience tournée vers le bien-être, avec une architecture d'inspiration Japandi et une décoration valorisant les artistes et artisans réunionnais.

« Nous avons été sensibles à la vision portée par ses créateurs : proposer une hospitalité singulière, ancrée dans son territoire et attentive à son environnement », explique Olivier Dufit, le directeur général de The Originals Hotels, dans un communiqué.

A lire aussi : Intelligence artificielle : The Originals Hotels prend le virage du GEO !

Lu 177 fois

Tags : la reunion, the originals hotels
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

TUI devient partenaire du marathon de Palerme et prolonge son engagement à Rhodes

Paris a accueilli environ 3,8 millions de touristes en juin 2026

Air France lance « Paris Stopover », pour transformer les correspondances en séjours touristiques

The Originals Hotels s'implante à la Réunion avec deux futurs établissements

Australie : Iconic Whitsunday Adventures veut développer ses ventes en Europe

Brand News

Une route, des voix, un regard : suivez l’Outback australien en direct sur TourMaG

Une route, des voix, un regard : suivez l’Outback australien en direct sur TourMaG
À partir du 24 juillet, TourMaG suivra une expédition de plus de 5 000 kilomètres à travers...
Les annonces

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN - APPEL D’OFFRES N° 20260701309 - Construction des stands de l’O.N.T.T aux salons et foires touristiques à l'Etranger pour une année 2026-2027
APPEL D'OFFRES TOURISME

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

THAÏ AIRWAYS - Compliance & Customer Relations Officer F/H - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Agents de voyages : les bonnes raisons de participer à IFTM en 2026

Agents de voyages : les bonnes raisons de participer à IFTM en 2026

Bon plan croisière : Jusqu'à 60% de réduction sur le 2ème passager pour les départs 2026 !

Bon plan croisière : Jusqu'à 60% de réduction sur le 2ème passager pour les départs 2026 !
Distribution

Distribution

Travel & Cruise Summit Marseille : un nouveau rendez-vous pour les décideurs du tourisme (vidéo)

Travel &amp; Cruise Summit Marseille : un nouveau rendez-vous pour les décideurs du tourisme (vidéo)
Partez en France

Partez en France

Paris a accueilli environ 3,8 millions de touristes en juin 2026

Paris a accueilli environ 3,8 millions de touristes en juin 2026
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Australie : Iconic Whitsunday Adventures veut développer ses ventes en Europe

Australie : Iconic Whitsunday Adventures veut développer ses ventes en Europe
Production

Production

TUI devient partenaire du marathon de Palerme et prolonge son engagement à Rhodes

TUI devient partenaire du marathon de Palerme et prolonge son engagement à Rhodes
AirMaG

AirMaG

Air France lance « Paris Stopover », pour transformer les correspondances en séjours touristiques

Air France lance « Paris Stopover », pour transformer les correspondances en séjours touristiques
Transport

Transport

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme
La Travel Tech

La Travel Tech

Mirai intègre les réservations multi-chambres à son assistant IA Sarai

Mirai intègre les réservations multi-chambres à son assistant IA Sarai
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Écotourisme d'exception : Anantara inaugure son tout premier camp safari en Zambie

Écotourisme d'exception : Anantara inaugure son tout premier camp safari en Zambie
HotelMaG

Hébergement

The Originals Hotels s'implante à la Réunion avec deux futurs établissements

The Originals Hotels s'implante à la Réunion avec deux futurs établissements
Futuroscopie

Futuroscopie

Casquettes, lunettes, tongs... ces objets « cultes » qui nous veulent du bien ! [ABO]

Casquettes, lunettes, tongs... ces objets « cultes » qui nous veulent du bien ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Reevolt veut transformer les économies d’énergie en pouvoir d’achat pour les vacanciers

Reevolt veut transformer les économies d’énergie en pouvoir d’achat pour les vacanciers
CruiseMaG

CruiseMaG

Cunard va offrir un nouveau visage au Queen Victoria dès novembre 2026

Cunard va offrir un nouveau visage au Queen Victoria dès novembre 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Déplacements professionnels : les moins de 35 ans voyagent davantage que leurs aînés

Déplacements professionnels : les moins de 35 ans voyagent davantage que leurs aînés
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias