Xavier Mufraggi, nouveau PDG de Generator : "Doubler, voire tripler de taille" dans quelques années !

Cela passera par l’acquisition d’hôtels quatre étoiles situés en centre-ville, dont le Novotel London Greenwich, ainsi que par la reconversion de bureaux, d’entrepôts et de bâtiments publics.



D’ailleurs, le Novotel anglais, qui compte une centaine de chambres, pourra accueillir près de 900 clients, la densification étant l'une des clés de la réussite de Generator.



L'autre repose sur les implantations. Ainsi, le développement européen se fera autour… des grandes gares européennes.



" Les jeunes ne voyagent plus en backpack, mais ils partent en groupe et, à la fin de leur parcours scolaire, ils partent trois semaines ou un mois en Europe.



Ils vont visiter Paris, Londres, Amsterdam, Prague, Barcelone, Madrid… donc nous regardons les principales gares ferroviaires d’Europe et nous allons nous implanter autour.



J’ai un investisseur qui nous permet de grandir et, plutôt que de nous dire que nous allons capter une ou deux nuits, nous allons essayer d’être présents sur tout le périmètre.



Pourquoi pas, demain, permettre à nos clients de prendre un ticket valable un mois chez Generator, pour changer de lieu quand ils le veulent ", s’enthousiasme Xavier Mufraggi.



Ainsi, Generator dépoussière le cadre mythique du Grand Tour version XXIe siècle : un voyage en train pour parcourir les grandes villes européennes, dans des lieux branchés ouverts aux locaux.



Reste une interrogation : que vient faire un ancien du Club Med dans des hostels qui se "premiumisent" ?



" Nous avons des valeurs en commun, à commencer par la notion de pionnier. Puis, dans le monde de l’hospitality, je trouve que les autres clients font partie de l’expérience client, quand ils se mélangent.



Nous retrouvons aussi des valeurs multiculturelles et le rôle d’ascenseur social qu’est Generator pour ses salariés. J’aime que ce projet soit un tremplin social. Je veux pouvoir offrir un parcours illimité à tous les gens ambitieux, qui aiment les autres et qui sont prêts à développer leurs successeurs ", estime Xavier Mufraggi.