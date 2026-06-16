Autant de points qui doivent permettre de faire revenir les actifs et les familles dans les centres-villes.



Et des exemples de zones urbaines qui réussissent cette mutation, il en existe.



"Je cite souvent le cas de Valence, dans le sud de la France, mais il y en a d’autres.



C’est une ville qui a mené une politique très volontariste pour redynamiser son cœur de bourg. Grâce à cela, elle a pu diviser par trois son taux de vacance commerciale.



Valence a aussi pris le parti de ne pas chasser les voitures. Elle a fait sienne la maxime du président de la République : en même temps des voitures et des piétons. Il ne faut pas opposer.



Après, il ne faut pas croire que le chiffre d’affaires des commerces baisse parce qu’on a réduit la place de la voiture. Le commerce s’est toujours construit dans une logique d’extension de sa zone de chalandise.



Cette logique extensive doit laisser place à une logique intensive, donc être en mesure de faire plus de chiffre d’affaires avec ceux qui habitent à proximité ", imagine le sociologue du commerce.



Pour lui, la zone de chalandise se réduit. Elle est passée de 30 ou 40 minutes autour de son point de vente à 15 ou 20 minutes.



Finalement, si la société évolue, les commerces doivent suivre, comme les agences de voyages. Il convient de comprendre la sociologie de son quartier et de sa zone de chalandise pour réussir.



C’est aussi aux élus, aux maires et aux ministres de revoir la façon dont nous imaginons nos villes d’aujourd’hui et de demain.



" On a fait des politiques de la ville sans regarder les évolutions sociologiques, ni même la façon de vivre.



On a fait des politiques en silo, sans regarder où sont construites les habitations, quels sont les commerces, quelles sont les conséquences sur l’emploi, etc.



Il faut cultiver une vision globale du territoire et des services municipaux, pour ne plus construire des bureaux en périphérie alors que l’habitat est en centre-ville ", conclut l’urbaniste.



Alors non, le moment n’est pas venu de fermer les agences dans les centres-villes. Même si la fréquentation s’érode, il convient surtout de s’adapter aux populations et à leurs nouvelles façons de consommer.