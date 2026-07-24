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Meliá, Kenya, Coupe du Monde… les infos tourisme à retenir cette semaine [ABO]

La revue de presse de la semaine du 20 juillet 2026


Les croisières fluviales européennes perturbées par la sécheresse, Meliá qui tourne définitivement la page de Cuba, un Mondial 2026 aux retombées touristiques plus contrastées qu’espéré en Amérique du Nord, la possible reprise des vols américains vers le Liban… Comme chaque semaine, TourMaG vous propose un tour d’horizon de l’actualité touristique internationale.


Rédigé par le Vendredi 24 Juillet 2026 à 10:34



Croisières fluviales : les basses eaux en Europe obligent les compagnies à s’adapter

La baisse du niveau du Danube et du Rhin, conséquence de la sécheresse et des fortes chaleurs qui touchent l’Europe, perturbent les croisières fluviales - Depositphotos.com, sasimoto
La baisse du niveau du Danube et du Rhin, conséquence de la sécheresse et des fortes chaleurs qui touchent l’Europe, perturbent les croisières fluviales - Depositphotos.com, sasimoto
La sécheresse et les fortes chaleurs qui touchent l’Europe entraînent une baisse du niveau du Danube et du Rhin, perturbant certaines croisières fluviales.

Plutôt que d’annuler leurs voyages, des compagnies (AmaWaterways, Scenic, Tauck, Viking, Riviera Travel) privilégient des solutions alternatives : échanges de navires, modifications des ports d’embarquement, transferts en autocar ou ajustements d’itinéraires.

Grâce à ces dispositifs et à une surveillance quotidienne des conditions de navigation, les perturbations restent limitées et les opérateurs s’efforcent de maintenir l’expérience des voyageurs.

Plus à lire sur travelweekly.com

Cuba : Meliá se retire définitivement de l’île

Le groupe hôtelier espagnol Meliá a annoncé mettre fin à l’ensemble de ses activités à Cuba à partir du vendredi 24 juillet 2026 - Depositphotos.com, kmiragaya
Le groupe hôtelier espagnol Meliá a annoncé mettre fin à l’ensemble de ses activités à Cuba à partir du vendredi 24 juillet 2026 - Depositphotos.com, kmiragaya
Meliá Hotels International mettra fin, le 24 juillet, à l'ensemble de ses activités de gestion hôtelière à Cuba.

Le groupe espagnol invoque un environnement devenu intenable sur les plans opérationnel, juridique, économique et financier.

Cette décision intervient dans un contexte de durcissement des sanctions américaines visant le secteur touristique cubain et alors que la destination traverse une crise profonde, marquée par une chute de près de 56% des arrivées internationales sur les quatre premiers mois de 2026.

Meliá promet d'assurer une transition progressive afin de limiter les conséquences pour ses salariés, ses clients et ses partenaires.

Une info hosteltur.com

Mondial 2026 : un bilan touristique contrasté pour l’Amérique du Nord

Bilan touristique contrasté pour la Coupe du Monde de football 2026 en Amérique du Nord - Depositphotos.com, kashesn
Bilan touristique contrasté pour la Coupe du Monde de football 2026 en Amérique du Nord - Depositphotos.com, kashesn
Si la Coupe du monde 2026 a permis aux hôtels et aux locations de courte durée d'augmenter leurs tarifs dans les villes hôtes, les retombées touristiques sont plus limitées qu'espéré.

Les compagnies aériennes américaines n'ont pas constaté de hausse significative de leur activité et le nombre de visiteurs internationaux est resté en deçà des attentes.

Après huit ans de préparation et d'importants investissements, le tournoi offre donc un bilan contrasté : des bénéfices locaux pour l'hébergement, mais un impact plus modeste sur l'ensemble de l'industrie du voyage.

Un article à retrouver sur skift.com

Les États-Unis rouvrent la voie aux vols commerciaux vers le Liban

Bientôt des vols directs des États-Unis vers le Liban ? - Depositphotos.com, Wirestock
Bientôt des vols directs des États-Unis vers le Liban ? - Depositphotos.com, Wirestock
Les États-Unis vont lever l'interdiction, en vigueur depuis 1985, des vols opérés par des compagnies aériennes américaines vers le Liban.

Annoncée par Donald Trump à l'issue d'une rencontre avec le président libanais Joseph Aoun, cette décision ouvre la voie à une reprise des liaisons aériennes directes, interrompues après le détournement du vol TWA 847 par le Hezbollah.

La FAA indique qu'elle travaillera avec les compagnies aériennes pour organiser un redémarrage des opérations dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

A lire sur travelweekly.com

L'UE veut renforcer les règles de propriété des compagnies aériennes

La révision des règles de propriété des compagnies aériennes de l'UE devrait renforcer les contrôles, ce qui porte un coup aux offres d'easyJet - Depositphotos.com, sashk0
La révision des règles de propriété des compagnies aériennes de l'UE devrait renforcer les contrôles, ce qui porte un coup aux offres d'easyJet - Depositphotos.com, sashk0
La Commission européenne prépare une réforme des règles encadrant la propriété des compagnies aériennes afin d'empêcher des investisseurs étrangers d'en prendre le contrôle effectif.

Cette réflexion intervient alors que deux fonds américains convoitent easyJet.

Bruxelles souhaite clarifier la notion de « contrôle effectif » et limiter les montages permettant de contourner les règles actuelles, qui imposent une majorité de capitaux européens.

Cette évolution pourrait compliquer les projets de rachat d'easyJet et, à terme, concerner d'autres transporteurs comme Ryanair ou Wizz Air.

Un article à lire sur traveldailynews.com

Le Kenya vise 5 millions de touristes internationaux par an

Le Kenya ambitionne d’accueillir quasiment le double de visiteurs internationaux par an, en passant de 2,7 à 5 millions de visiteurs internationaux - Depositphotos.com, dmussman
Le Kenya ambitionne d’accueillir quasiment le double de visiteurs internationaux par an, en passant de 2,7 à 5 millions de visiteurs internationaux - Depositphotos.com, dmussman
Le Kenya ambitionne de presque doubler sa fréquentation touristique, en passant de 2,7 à 5 millions de visiteurs internationaux par an.

Le gouvernement mise sur le tourisme pour accroître ses recettes en devises, créer des emplois et soutenir les PME locales.

Selon les autorités, chaque visiteur dépense en moyenne 3 000 dollars et génère une dizaine d'emplois, faisant du tourisme l'un des principaux moteurs de la stratégie de développement économique du pays.

A lire sur traveldailynews.com

Tourisme : l'Arabie saoudite et le Maroc en tête du rebond mondial

L’Arabie saoudite affiche la plus forte progression des arrivées internationales entre 2019 et 2025 (+67%), devant le Maroc (+53%) et l'Égypte (+47%) - Depositphotos.com, happyalex
L’Arabie saoudite affiche la plus forte progression des arrivées internationales entre 2019 et 2025 (+67%), devant le Maroc (+53%) et l'Égypte (+47%) - Depositphotos.com, happyalex
Selon une analyse de Visual Capitalist basée sur des données de l'OCDE, l'Arabie saoudite affiche la plus forte progression des arrivées internationales entre 2019 et 2025 (+67%), devant le Maroc (+53%) et l'Égypte (+47%).

En Europe, la Norvège signe la meilleure reprise (+28%), tandis que le Portugal, l'Espagne et la France dépassent également leurs niveaux d'avant la pandémie.

À l'inverse, plusieurs destinations restent en retrait, notamment Israël (-71%), l'Irlande (-32%), les États-Unis (-14%) et l'Italie (-5%).

Source : euronews.com

Le « Wolf Trail » relie six pays européens sur près de 3 500 km

Le Wolf Trail, un parcours de 3 493 km reliant la Pologne à l'Italie via l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et la Slovénie - Depositphotos.com, Artish
Le Wolf Trail, un parcours de 3 493 km reliant la Pologne à l'Italie via l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et la Slovénie - Depositphotos.com, Artish
Autres articles
Les amateurs de randonnée longue distance disposent d'un nouvel itinéraire : le Wolf Trail, un parcours de 3 493 km reliant la Pologne à l'Italie via l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et la Slovénie.

Imaginé par Jack Wolfskin à partir de sentiers existants, ce tracé nécessite entre quatre et six mois de marche et s'adresse aux randonneurs expérimentés.

Accessible gratuitement, il est recommandé entre avril et septembre et représente un budget estimé entre 8 000 et 12 000 euros pour une traversée complète.

A lire sur lefigaro.fr

Insolite : un avion à vendre… pour le prix de deux cafés !

Avis aux collectionneurs : l'aéroport de Séville met aux enchères un ancien Piper PA-23 Apache abandonné depuis au moins 2018, avec une mise à prix de... 10 euros.

Avant de rêver à un vol à petit prix, mieux vaut savoir que l'appareil, officiellement déclaré abandonné après plusieurs années sans nouvelles de son propriétaire, est en trop mauvais état pour reprendre les airs.

Une occasion originale d'acquérir un morceau d'histoire aéronautique... à défaut d'un moyen de transport.

A retrouver sur euronews.com

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Tags : revue de presse
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