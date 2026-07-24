Meliá, Kenya, Coupe du Monde… les infos tourisme à retenir cette semaine [ABO]

La revue de presse de la semaine du 20 juillet 2026

Les croisières fluviales européennes perturbées par la sécheresse, Meliá qui tourne définitivement la page de Cuba, un Mondial 2026 aux retombées touristiques plus contrastées qu’espéré en Amérique du Nord, la possible reprise des vols américains vers le Liban… Comme chaque semaine, TourMaG vous propose un tour d’horizon de l’actualité touristique internationale.

Rédigé par Caroline Lelievre le Vendredi 24 Juillet 2026 à 10:34

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