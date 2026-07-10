Italie, Cisjordanie, Puerto Rico... retrouvez l'actualité internationale de la semaine [ABO]

L’intelligence artificielle au service des aéroports de demain, la relance du tourisme en Cisjordanie portée par Israël, l’accélération du ferroviaire en Turquie ou encore un nouveau label pour rassurer les voyageurs face aux punaises de lit… TourMaG vous propose, comme chaque semaine, un tour d’horizon des principales actualités qui façonnent le tourisme international.



Israël veut redynamiser le tourisme en Cisjordanie

Le gouvernement israélien a annoncé un investissement de 27 millions de shekels (environ 6,65 millions d’euros) destiné à renforcer l’offre hôtelière et à soutenir la reprise du tourisme dans les colonies israéliennes de Cisjordanie, un territoire occupé où ces implantations sont jugées illégales par le droit international.



L’objectif affiché est d’attirer davantage de visiteurs et de soutenir l’activité économique locale, alors que le tourisme en Israël a fortement reculé depuis le début de la guerre en octobre 2023.



Cette initiative provoque de vives critiques : des ONG dénoncent un soutien accru à la colonisation et aux restrictions foncières visant les Palestiniens, tandis que certains Israéliens choisissent d’éviter ces zones pour des raisons sécuritaires ou idéologiques.



Un article à lire sur thetimes.com Le gouvernement israélien a annoncédestiné à renforcer l’offre hôtelière et à, un territoire occupé où ces implantations sont jugées illégales par le droit international.L’objectif affiché est d’attirer davantage de visiteurs et de soutenir l’activité économique locale, alors que le tourisme en Israël a fortement reculé depuis le début de la guerre en octobre 2023.Cette initiative provoque: des ONG dénoncent un soutien accru à la colonisation et aux restrictions foncières visant les Palestiniens, tandis que certains Israéliens choisissent d’éviter ces zones pour des raisons sécuritaires ou idéologiques.



Le tourisme littéraire ouvre un nouveau chapitre avec un hôtel dédié aux récits islandais

À Akureyri, dans le nord de l’Islande, un nouvel hôtel Hilton mise sur la puissance de la littérature pour séduire les voyageurs en quête d’expériences immersives.



Le Skáld Akureyri, Curio Collection, s’inspire de la tradition islandaise des poètes et conteurs, avec une décoration mêlant références littéraires, artisanat nordique et paysages locaux.



Après les festivals, circuits d’auteurs et voyages thématiques, les hôtels se saisissent de l’essor du tourisme littéraire, une tendance qui pousse de plus en plus de visiteurs à explorer les lieux liés aux écrivains, aux œuvres et aux imaginaires culturels.



Une info euronews.com mise sur la puissance de la littérature pour séduire les voyageurs en quête d’expériences immersives.Le Skáld Akureyri, Curio Collection, s’inspire de la tradition islandaise des poètes et conteurs, avec une décoration mêlant références littéraires, artisanat nordique et paysages locaux.Après les festivals, circuits d’auteurs et voyages thématiques, les hôtels se saisissent de, une tendance qui pousse de plus en plus de visiteurs à explorer les lieux liés aux écrivains, aux œuvres et aux imaginaires culturels.



La Turquie accélère sur le rail pour renforcer son attractivité touristique

relier 27 provinces d’ici 2028, contre 11 actuellement desservies.



Ce vaste programme vise à faciliter les déplacements des voyageurs à travers le pays.



À plus long terme, l’objectif est de permettre de traverser la Turquie en seulement 48 heures à l’horizon 2053, renforçant ainsi les connexions entre grandes villes et destinations touristiques.



Plus à découvrir sur fvw.de La Turquie poursuit le développement de son réseau ferroviaire à grande vitesse avec l’ambition de, contre 11 actuellement desservies.Ce vaste programme vise à faciliter les déplacements des voyageurs à travers le pays.À plus long terme, l’objectif est de permettre de, renforçant ainsi les connexions entre grandes villes et destinations touristiques.



L’intelligence artificielle et le numérique au cœur de l’aéroport de demain

transformation technologique du transport aérien pour répondre à la croissance attendue du trafic, qui pourrait atteindre 10 milliards de passagers par an d’ici 2050.



Identité numérique, biométrie, intelligence artificielle et automatisation permettent déjà d’accélérer les contrôles, réduire les retards, améliorer la gestion des bagages et optimiser les opérations aéroportuaires.



Un article de traveldailynews.com Le rapport d’impact 2025 de SITA met en lumière lapour répondre à la croissance attendue du trafic, qui pourrait atteindre 10 milliards de passagers par an d’ici 2050.permettent déjà d’accélérer les contrôles, réduire les retards, améliorer la gestion des bagages et optimiser les opérations aéroportuaires.



L’« été alpin », la nouvelle échappée fraîche face aux vagues de chaleur





Baptisée « été alpin », cette tendance du tourisme climatique séduit ceux qui recherchent fraîcheur, nature et activités de plein air.



Au Royaume-Uni, les recherches Google pour « alpine summer » bondissent de 82%.



Randonnées, lacs, villages d’altitude et paysages préservés deviennent les nouvelles destinations estivales prisées, des Alpes aux Pyrénées en passant par les Dolomites.



Une info euronews.com Face à la multiplication des épisodes caniculaires en Europe, les voyageurs délaissent de plus en plus les plages surchauffées au profit des montagnes.Randonnées, lacs, villages d’altitude et paysages préservés deviennent les nouvelles destinations estivales prisées, des Alpes aux Pyrénées en passant par les Dolomites.



A Doha, le visage devient le nouveau sésame pour voyager sans papier

lancement du service biométrique « Fast Pass ».



Grâce à la reconnaissance faciale, les passagers de Qatar Airways peuvent désormais passer plusieurs points de contrôle et embarquer avec moins de documents à présenter.



Déployée sur plus de 700 points de contact, la technologie permet de gagner du temps et de fluidifier l’expérience.



Plus à lire sur euronews.com L’aéroport international Hamad de Doha franchit une nouvelle étape dans la digitalisation du voyage avec leGrâce à la reconnaissance faciale, les passagers de Qatar Airways peuvent désormais passer plusieurs points de contrôle et embarquer avec moins de documents à présenter.Déployée sur, la technologie permet de gagner du temps et de fluidifier l’expérience.



L’Italie vers un été touristique record, porté par le Nord et les nouvelles mobilités

une fréquentation en forte hausse et un taux d’occupation des hébergements supérieur à celui de plusieurs destinations européennes concurrentes.



Les voyageurs délaissent progressivement les grands classiques pour privilégier les régions du Nord, les lacs et les stations thermales, tandis que la progression des vols directs facilite l’accès au pays.



Cette dynamique confirme l’évolution des habitudes touristiques vers des destinations plus diversifiées et moins concentrées sur les seuls sites emblématiques.



Source : lefigaro.fr L’Italie s’apprête à vivre une saison estivale exceptionnelle, avecet un taux d’occupation des hébergements supérieur à celui de plusieurs destinations européennes concurrentes.Les voyageurs délaissent progressivement les grands classiques pour, tandis que la progression des vols directs facilite l’accès au pays.Cette dynamique confirme l’évolution des habitudes touristiques vers des destinations plus diversifiées et moins concentrées sur les seuls sites emblématiques.



Un nouveau label pour rassurer les voyageurs face au risque des punaises de lit



Insolite ! Quand un tube TikTok devient l’office de tourisme le plus entraînant de Porto Rico !