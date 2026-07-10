logo TourMaG  
Recherche avancée

Italie, Cisjordanie, Puerto Rico... retrouvez l'actualité internationale de la semaine [ABO]

La revue de presse de la semaine du 6 juillet 2026


L’intelligence artificielle au service des aéroports de demain, la relance du tourisme en Cisjordanie portée par Israël, l’accélération du ferroviaire en Turquie ou encore un nouveau label pour rassurer les voyageurs face aux punaises de lit… TourMaG vous propose, comme chaque semaine, un tour d’horizon des principales actualités qui façonnent le tourisme international.


Rédigé par le Vendredi 10 Juillet 2026 à 10:00



Israël veut redynamiser le tourisme en Cisjordanie

Israël veut relancer le tourisme en Cisjordanie - DepositPhotos.com, lucidwaters
Israël veut relancer le tourisme en Cisjordanie - DepositPhotos.com, lucidwaters
Le gouvernement israélien a annoncé un investissement de 27 millions de shekels (environ 6,65 millions d’euros) destiné à renforcer l’offre hôtelière et à soutenir la reprise du tourisme dans les colonies israéliennes de Cisjordanie, un territoire occupé où ces implantations sont jugées illégales par le droit international.

L’objectif affiché est d’attirer davantage de visiteurs et de soutenir l’activité économique locale, alors que le tourisme en Israël a fortement reculé depuis le début de la guerre en octobre 2023.

Cette initiative provoque de vives critiques : des ONG dénoncent un soutien accru à la colonisation et aux restrictions foncières visant les Palestiniens, tandis que certains Israéliens choisissent d’éviter ces zones pour des raisons sécuritaires ou idéologiques.

Un article à lire sur thetimes.com

Le tourisme littéraire ouvre un nouveau chapitre avec un hôtel dédié aux récits islandais

À Akureyri, dans le nord de l’Islande, un nouvel hôtel Hilton s’attaque au tourisme littéraire - DepositPhotos.com, Dudlajzov
À Akureyri, dans le nord de l’Islande, un nouvel hôtel Hilton s’attaque au tourisme littéraire - DepositPhotos.com, Dudlajzov
À Akureyri, dans le nord de l’Islande, un nouvel hôtel Hilton mise sur la puissance de la littérature pour séduire les voyageurs en quête d’expériences immersives.

Le Skáld Akureyri, Curio Collection, s’inspire de la tradition islandaise des poètes et conteurs, avec une décoration mêlant références littéraires, artisanat nordique et paysages locaux.

Après les festivals, circuits d’auteurs et voyages thématiques, les hôtels se saisissent de l’essor du tourisme littéraire, une tendance qui pousse de plus en plus de visiteurs à explorer les lieux liés aux écrivains, aux œuvres et aux imaginaires culturels.

Une info euronews.com

La Turquie accélère sur le rail pour renforcer son attractivité touristique

La Turquie veut relier 27 provinces par le train d’ici 2028 - DepositPhotos.com, ifeelstock
La Turquie veut relier 27 provinces par le train d’ici 2028 - DepositPhotos.com, ifeelstock
La Turquie poursuit le développement de son réseau ferroviaire à grande vitesse avec l’ambition de relier 27 provinces d’ici 2028, contre 11 actuellement desservies.

Ce vaste programme vise à faciliter les déplacements des voyageurs à travers le pays.

À plus long terme, l’objectif est de permettre de traverser la Turquie en seulement 48 heures à l’horizon 2053, renforçant ainsi les connexions entre grandes villes et destinations touristiques.

Plus à découvrir sur fvw.de

L’intelligence artificielle et le numérique au cœur de l’aéroport de demain

L’intelligence artificielle est au cœur de l’évolution des aéroports - DepositPhotos.com, monsit
L’intelligence artificielle est au cœur de l’évolution des aéroports - DepositPhotos.com, monsit
Le rapport d’impact 2025 de SITA met en lumière la transformation technologique du transport aérien pour répondre à la croissance attendue du trafic, qui pourrait atteindre 10 milliards de passagers par an d’ici 2050.

Identité numérique, biométrie, intelligence artificielle et automatisation permettent déjà d’accélérer les contrôles, réduire les retards, améliorer la gestion des bagages et optimiser les opérations aéroportuaires.

Un article de traveldailynews.com

L’« été alpin », la nouvelle échappée fraîche face aux vagues de chaleur

La montagne l’été séduit de plus en plus les européens - DepositPhotos.com, Alpegor6
La montagne l’été séduit de plus en plus les européens - DepositPhotos.com, Alpegor6
Face à la multiplication des épisodes caniculaires en Europe, les voyageurs délaissent de plus en plus les plages surchauffées au profit des montagnes.

Baptisée « été alpin », cette tendance du tourisme climatique séduit ceux qui recherchent fraîcheur, nature et activités de plein air.

Au Royaume-Uni, les recherches Google pour « alpine summer » bondissent de 82%.

Randonnées, lacs, villages d’altitude et paysages préservés deviennent les nouvelles destinations estivales prisées, des Alpes aux Pyrénées en passant par les Dolomites.

Une info euronews.com

A Doha, le visage devient le nouveau sésame pour voyager sans papier

L’aéroport international Hamad de Doha franchit une nouvelle étape dans la digitalisation du voyage avec le lancement du service biométrique « Fast Pass ».

Grâce à la reconnaissance faciale, les passagers de Qatar Airways peuvent désormais passer plusieurs points de contrôle et embarquer avec moins de documents à présenter.

Déployée sur plus de 700 points de contact, la technologie permet de gagner du temps et de fluidifier l’expérience.

Plus à lire sur euronews.com

L’Italie vers un été touristique record, porté par le Nord et les nouvelles mobilités

L’Italie devrait vivre un été record, avec une fréquentation en hausse du nord du pays - DepositPhotos.com, Alexmit
L’Italie devrait vivre un été record, avec une fréquentation en hausse du nord du pays - DepositPhotos.com, Alexmit
L’Italie s’apprête à vivre une saison estivale exceptionnelle, avec une fréquentation en forte hausse et un taux d’occupation des hébergements supérieur à celui de plusieurs destinations européennes concurrentes.

Les voyageurs délaissent progressivement les grands classiques pour privilégier les régions du Nord, les lacs et les stations thermales, tandis que la progression des vols directs facilite l’accès au pays.

Cette dynamique confirme l’évolution des habitudes touristiques vers des destinations plus diversifiées et moins concentrées sur les seuls sites emblématiques.

Source : lefigaro.fr

Un nouveau label pour rassurer les voyageurs face au risque des punaises de lit

Le label « Bed Bugs Project » vise à renforcer la confiance des touristes face à la menace des punaises de lit dans les hébergements - DepositPhotos.com, jareynolds
Le label « Bed Bugs Project » vise à renforcer la confiance des touristes face à la menace des punaises de lit dans les hébergements - DepositPhotos.com, jareynolds
Autres articles
À l’approche des vacances d’été, un nouveau label vise à renforcer la confiance des touristes face à la menace des punaises de lit dans les hébergements.

Lancée par Bureau Veritas en partenariat avec des experts du secteur, la certification « Bed Bugs Project » accompagne hôtels, campings, résidences de tourisme et clubs de vacances dans la prévention et la gestion des infestations.

Avec une hausse des interventions pendant la saison estivale, cette démarche entend devenir un gage de qualité sanitaire et de réassurance pour les voyageurs.

Un article de geo.fr

Insolite ! Quand un tube TikTok devient l’office de tourisme le plus entraînant de Porto Rico !

À Porto Rico, une chanson née spontanément sur les réseaux sociaux a pris une ampleur inattendue… au point de devenir l’hymne touristique officiel de l’île !

Discover Puerto Rico a sauté dans la vague en transformant ce buzz viral en clip haut en couleurs, tourné aux quatre coins de la destination.

Entre plages, gastronomie, culture et habitants souriants, le message est simple : après l’avoir chanté en ligne, il ne reste plus qu’à venir le vivre en vrai.

Parfois, le meilleur ambassadeur touristique tient dans quelques notes et un bon refrain !

A lire sur sanjuandailystar.com

Lu 180 fois

Tags : revue de presse
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Italie, Cisjordanie, Puerto Rico... retrouvez l'actualité internationale de la semaine [ABO]

Italie, Cisjordanie, Puerto Rico... retrouvez l'actualité internationale de la semaine [ABO]

Refus d'embarquement : surbooking, retard à la porte... qui doit prouver quoi ? [ABO] Refus d'embarquement : surbooking, retard à la porte... qui doit prouver quoi ? [ABO]

L. Bertounèche (Genial) : « L'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'expérience du territoire » [ABO] L. Bertounèche (Genial) : « L'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'expérience du territoire » [ABO]

Exclusif : Air France va t-elle reprendre le contrôle d’Air France Holidays et défier les tour-opérateurs ? [ABO] Exclusif : Air France va t-elle reprendre le contrôle d’Air France Holidays et défier les tour-opérateurs ? [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Kid Friendly : un futur garanti [ABO]

Kid Friendly : un futur garanti [ABO]

Tourisme : peut-on réinventer le climat ? [ABO] Tourisme : peut-on réinventer le climat ? [ABO]

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO] 150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]

Le marché des 18 - 40 ans : un cœur de cible très hétérogène [ABO] Le marché des 18 - 40 ans : un cœur de cible très hétérogène [ABO]

Dernière heure

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"

De nouvelles fonctionnalités estivales pour l'application mobile Cartes IGN

Air Tahiti Nui enrichit le confort de sa classe Poerava Business

Marriott International lancera son premier resort The Luxury Collection à Marseillan

Croisières : Marseille veut mieux maîtriser les flux de passagers

Brand News

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve
Via son hub de Francfort, idéalement connecté à Paris CDG, la compagnie aérienne allemande Condor...
Les annonces

THAÏ AIRWAYS - Compliance & Customer Relations Officer F/H - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DISCOVERY TRAINS - Stagiaire Création de Carnets de Voyage H/F - (Paris 12e)
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

DISCOVERY TRAINS - Stagiaire Community Management & Réseaux Sociaux H/F - (Paris 12e)
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

La Pologne, une destination à proposer à vos clients

La Pologne, une destination à proposer à vos clients

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil
Distribution

Distribution

Arnaud Vaissié (International SOS), porte-parole des patrons "considérablement inquiets"

Arnaud Vaissié (International SOS), porte-parole des patrons "considérablement inquiets"
Partez en France

Partez en France

Bordeaux mise sur les savoir-faire locaux pour séduire les visiteurs

Bordeaux mise sur les savoir-faire locaux pour séduire les visiteurs
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Etats-Unis : sur la Route 66, de Santa Monica au Bagdad Café

Etats-Unis : sur la Route 66, de Santa Monica au Bagdad Café
Production

Production

TUI France : les réservations de dernière minute progressent de 20 % cet été

TUI France : les réservations de dernière minute progressent de 20 % cet été
AirMaG

AirMaG

Air Tahiti Nui enrichit le confort de sa classe Poerava Business

Air Tahiti Nui enrichit le confort de sa classe Poerava Business
Transport

Transport

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme
La Travel Tech

La Travel Tech

De nouvelles fonctionnalités estivales pour l'application mobile Cartes IGN

De nouvelles fonctionnalités estivales pour l'application mobile Cartes IGN
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Marriott International lancera son premier resort The Luxury Collection à Marseillan

Marriott International lancera son premier resort The Luxury Collection à Marseillan
HotelMaG

Hébergement

Hilton ouvre deux nouvelles adresses en Grèce et en Islande

Hilton ouvre deux nouvelles adresses en Grèce et en Islande
Voyages responsables

Voyages Responsables

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisières : Marseille veut mieux maîtriser les flux de passagers

Croisières : Marseille veut mieux maîtriser les flux de passagers
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Business travel : le GolfDay donne rendez-vous aux professionnels le 25 août

Business travel : le GolfDay donne rendez-vous aux professionnels le 25 août
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias