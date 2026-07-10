Italie, Cisjordanie, Puerto Rico... retrouvez l'actualité internationale de la semaine [ABO]

Au sommaire de la revue de presse de la semaine du 6 juillet 2026 :
Israël veut redynamiser le tourisme en Cisjordanie
Le tourisme littéraire ouvre un nouveau chapitre avec un hôtel dédié aux récits islandais
La Turquie accélère sur le rail pour renforcer son attractivité touristique
L’intelligence artificielle et le numérique au cœur de l’aéroport de demain
L’« été alpin », la nouvelle échappée fraîche face aux vagues de chaleur
A Doha, le visage devient le nouveau sésame pour voyager sans papier
L’Italie vers un été touristique record, porté par le Nord et les nouvelles mobilités
Un nouveau label pour rassurer les voyageurs face au risque des punaises de lit
Insolite ! Quand un tube TikTok devient l’office de tourisme le plus entraînant de Porto Rico !
Israël veut redynamiser le tourisme en Cisjordanie
Le tourisme littéraire ouvre un nouveau chapitre avec un hôtel dédié aux récits islandais
La Turquie accélère sur le rail pour renforcer son attractivité touristique
L’intelligence artificielle et le numérique au cœur de l’aéroport de demain
L’« été alpin », la nouvelle échappée fraîche face aux vagues de chaleur
A Doha, le visage devient le nouveau sésame pour voyager sans papier
L’Italie vers un été touristique record, porté par le Nord et les nouvelles mobilités
Un nouveau label pour rassurer les voyageurs face au risque des punaises de lit
Insolite ! Quand un tube TikTok devient l’office de tourisme le plus entraînant de Porto Rico !
Israël veut redynamiser le tourisme en Cisjordanie
Le gouvernement israélien a annoncé un investissement de 27 millions de shekels (environ 6,65 millions d’euros) destiné à renforcer l’offre hôtelière et à soutenir la reprise du tourisme dans les colonies israéliennes de Cisjordanie, un territoire occupé où ces implantations sont jugées illégales par le droit international.
L’objectif affiché est d’attirer davantage de visiteurs et de soutenir l’activité économique locale, alors que le tourisme en Israël a fortement reculé depuis le début de la guerre en octobre 2023.
Cette initiative provoque de vives critiques : des ONG dénoncent un soutien accru à la colonisation et aux restrictions foncières visant les Palestiniens, tandis que certains Israéliens choisissent d’éviter ces zones pour des raisons sécuritaires ou idéologiques.
Un article à lire sur thetimes.com
L’objectif affiché est d’attirer davantage de visiteurs et de soutenir l’activité économique locale, alors que le tourisme en Israël a fortement reculé depuis le début de la guerre en octobre 2023.
Cette initiative provoque de vives critiques : des ONG dénoncent un soutien accru à la colonisation et aux restrictions foncières visant les Palestiniens, tandis que certains Israéliens choisissent d’éviter ces zones pour des raisons sécuritaires ou idéologiques.
Un article à lire sur thetimes.com
Le tourisme littéraire ouvre un nouveau chapitre avec un hôtel dédié aux récits islandais
À Akureyri, dans le nord de l’Islande, un nouvel hôtel Hilton s’attaque au tourisme littéraire - DepositPhotos.com, Dudlajzov
À Akureyri, dans le nord de l’Islande, un nouvel hôtel Hilton mise sur la puissance de la littérature pour séduire les voyageurs en quête d’expériences immersives.
Le Skáld Akureyri, Curio Collection, s’inspire de la tradition islandaise des poètes et conteurs, avec une décoration mêlant références littéraires, artisanat nordique et paysages locaux.
Après les festivals, circuits d’auteurs et voyages thématiques, les hôtels se saisissent de l’essor du tourisme littéraire, une tendance qui pousse de plus en plus de visiteurs à explorer les lieux liés aux écrivains, aux œuvres et aux imaginaires culturels.
Une info euronews.com
Le Skáld Akureyri, Curio Collection, s’inspire de la tradition islandaise des poètes et conteurs, avec une décoration mêlant références littéraires, artisanat nordique et paysages locaux.
Après les festivals, circuits d’auteurs et voyages thématiques, les hôtels se saisissent de l’essor du tourisme littéraire, une tendance qui pousse de plus en plus de visiteurs à explorer les lieux liés aux écrivains, aux œuvres et aux imaginaires culturels.
Une info euronews.com
La Turquie accélère sur le rail pour renforcer son attractivité touristique
La Turquie poursuit le développement de son réseau ferroviaire à grande vitesse avec l’ambition de relier 27 provinces d’ici 2028, contre 11 actuellement desservies.
Ce vaste programme vise à faciliter les déplacements des voyageurs à travers le pays.
À plus long terme, l’objectif est de permettre de traverser la Turquie en seulement 48 heures à l’horizon 2053, renforçant ainsi les connexions entre grandes villes et destinations touristiques.
Plus à découvrir sur fvw.de
Ce vaste programme vise à faciliter les déplacements des voyageurs à travers le pays.
À plus long terme, l’objectif est de permettre de traverser la Turquie en seulement 48 heures à l’horizon 2053, renforçant ainsi les connexions entre grandes villes et destinations touristiques.
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L’intelligence artificielle et le numérique au cœur de l’aéroport de demain
Le rapport d’impact 2025 de SITA met en lumière la transformation technologique du transport aérien pour répondre à la croissance attendue du trafic, qui pourrait atteindre 10 milliards de passagers par an d’ici 2050.
Identité numérique, biométrie, intelligence artificielle et automatisation permettent déjà d’accélérer les contrôles, réduire les retards, améliorer la gestion des bagages et optimiser les opérations aéroportuaires.
Un article de traveldailynews.com
Identité numérique, biométrie, intelligence artificielle et automatisation permettent déjà d’accélérer les contrôles, réduire les retards, améliorer la gestion des bagages et optimiser les opérations aéroportuaires.
Un article de traveldailynews.com
L’« été alpin », la nouvelle échappée fraîche face aux vagues de chaleur
Face à la multiplication des épisodes caniculaires en Europe, les voyageurs délaissent de plus en plus les plages surchauffées au profit des montagnes.
Baptisée « été alpin », cette tendance du tourisme climatique séduit ceux qui recherchent fraîcheur, nature et activités de plein air.
Au Royaume-Uni, les recherches Google pour « alpine summer » bondissent de 82%.
Randonnées, lacs, villages d’altitude et paysages préservés deviennent les nouvelles destinations estivales prisées, des Alpes aux Pyrénées en passant par les Dolomites.
Une info euronews.com
Baptisée « été alpin », cette tendance du tourisme climatique séduit ceux qui recherchent fraîcheur, nature et activités de plein air.
Au Royaume-Uni, les recherches Google pour « alpine summer » bondissent de 82%.
Randonnées, lacs, villages d’altitude et paysages préservés deviennent les nouvelles destinations estivales prisées, des Alpes aux Pyrénées en passant par les Dolomites.
Une info euronews.com
A Doha, le visage devient le nouveau sésame pour voyager sans papier
L’aéroport international Hamad de Doha franchit une nouvelle étape dans la digitalisation du voyage avec le lancement du service biométrique « Fast Pass ».
Grâce à la reconnaissance faciale, les passagers de Qatar Airways peuvent désormais passer plusieurs points de contrôle et embarquer avec moins de documents à présenter.
Déployée sur plus de 700 points de contact, la technologie permet de gagner du temps et de fluidifier l’expérience.
Plus à lire sur euronews.com
Grâce à la reconnaissance faciale, les passagers de Qatar Airways peuvent désormais passer plusieurs points de contrôle et embarquer avec moins de documents à présenter.
Déployée sur plus de 700 points de contact, la technologie permet de gagner du temps et de fluidifier l’expérience.
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L’Italie vers un été touristique record, porté par le Nord et les nouvelles mobilités
L’Italie devrait vivre un été record, avec une fréquentation en hausse du nord du pays - DepositPhotos.com, Alexmit
L’Italie s’apprête à vivre une saison estivale exceptionnelle, avec une fréquentation en forte hausse et un taux d’occupation des hébergements supérieur à celui de plusieurs destinations européennes concurrentes.
Les voyageurs délaissent progressivement les grands classiques pour privilégier les régions du Nord, les lacs et les stations thermales, tandis que la progression des vols directs facilite l’accès au pays.
Cette dynamique confirme l’évolution des habitudes touristiques vers des destinations plus diversifiées et moins concentrées sur les seuls sites emblématiques.
Source : lefigaro.fr
Les voyageurs délaissent progressivement les grands classiques pour privilégier les régions du Nord, les lacs et les stations thermales, tandis que la progression des vols directs facilite l’accès au pays.
Cette dynamique confirme l’évolution des habitudes touristiques vers des destinations plus diversifiées et moins concentrées sur les seuls sites emblématiques.
Source : lefigaro.fr
Un nouveau label pour rassurer les voyageurs face au risque des punaises de lit
Le label « Bed Bugs Project » vise à renforcer la confiance des touristes face à la menace des punaises de lit dans les hébergements - DepositPhotos.com, jareynolds
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Bali, Cuba, USA, Egypte... Tour d'horizon de l'actu du tourisme [ABO]
À l’approche des vacances d’été, un nouveau label vise à renforcer la confiance des touristes face à la menace des punaises de lit dans les hébergements.
Lancée par Bureau Veritas en partenariat avec des experts du secteur, la certification « Bed Bugs Project » accompagne hôtels, campings, résidences de tourisme et clubs de vacances dans la prévention et la gestion des infestations.
Avec une hausse des interventions pendant la saison estivale, cette démarche entend devenir un gage de qualité sanitaire et de réassurance pour les voyageurs.
Un article de geo.fr
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Avec une hausse des interventions pendant la saison estivale, cette démarche entend devenir un gage de qualité sanitaire et de réassurance pour les voyageurs.
Un article de geo.fr
Insolite ! Quand un tube TikTok devient l’office de tourisme le plus entraînant de Porto Rico !
À Porto Rico, une chanson née spontanément sur les réseaux sociaux a pris une ampleur inattendue… au point de devenir l’hymne touristique officiel de l’île !
Discover Puerto Rico a sauté dans la vague en transformant ce buzz viral en clip haut en couleurs, tourné aux quatre coins de la destination.
Entre plages, gastronomie, culture et habitants souriants, le message est simple : après l’avoir chanté en ligne, il ne reste plus qu’à venir le vivre en vrai.
Parfois, le meilleur ambassadeur touristique tient dans quelques notes et un bon refrain !
A lire sur sanjuandailystar.com
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Parfois, le meilleur ambassadeur touristique tient dans quelques notes et un bon refrain !
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