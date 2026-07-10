Croisières : Marseille veut mieux maîtriser les flux de passagers

L'équipe de Marseille Provence Croisière fêtera les 30 ans de l'association à la fin de l'année - Photo : MPC
« Notre but n’est pas de faire plus de croisières, c’est de faire mieux. »
Un an après son élection à la présidence de Marseille Provence Croisière (MPC), Jacques Hardelay réaffirme la ligne qu’il entend donner à l’association : mieux intégrer l’activité croisière au territoire et maximiser ses retombées économiques locales.
Cette stratégie passe notamment par une meilleure connaissance des passagers.
MPC a renforcé son observatoire statistique afin d’analyser les nationalités, les flux maritimes et fluviaux ainsi que les parcours des croisiéristes dans la ville.
L’objectif est notamment d’anticiper les risques de saturation de certains quartiers.
Un an après son élection à la présidence de Marseille Provence Croisière (MPC), Jacques Hardelay réaffirme la ligne qu’il entend donner à l’association : mieux intégrer l’activité croisière au territoire et maximiser ses retombées économiques locales.
Cette stratégie passe notamment par une meilleure connaissance des passagers.
MPC a renforcé son observatoire statistique afin d’analyser les nationalités, les flux maritimes et fluviaux ainsi que les parcours des croisiéristes dans la ville.
L’objectif est notamment d’anticiper les risques de saturation de certains quartiers.
Cibler les passagers tête de ligne
Autres articles
-
Ponant ouvre ses ventes jusqu’à novembre 2028
-
Croisières fluviales : Voyages d’Exception met la musique au cœur du voyage
-
Pourquoi Transport & Environment estime les « hôtels flottants » sous-taxés
-
Celestyal met le cap sur la Méditerranée occidentale
-
Le Renaissance (CFC Croisières) propose une traversée de l’Atlantique depuis Dunkerque
Ces données doivent également alimenter une stratégie commune avec l’Aéroport Marseille Provence pour développer les liaisons aériennes directes et attirer davantage de passagers embarquant ou débarquant à Marseille.
Une clientèle dite de « tête de ligne », considérée comme plus intéressante pour l’économie locale puisqu’elle est susceptible de séjourner dans la ville avant ou après sa croisière.
Dans le même esprit, Marseille Provence Croisière prépare la promotion de la future gare maritime du J4, qui doit permettre à la destination de renforcer son positionnement sur le marché de la petite croisière de luxe.
Sur le volet environnemental, les installations d’alimentation électrique à quai, officiellement inaugurées en avril 2026, sont désormais opérationnelles. Une phase de « commissioning » est toutefois nécessaire : chaque navire doit effectuer ses propres essais et réglages avant de pouvoir utiliser régulièrement les équipements.
Selon MPC, plusieurs armateurs choisissent Marseille pour réaliser ces tests techniques.
Une clientèle dite de « tête de ligne », considérée comme plus intéressante pour l’économie locale puisqu’elle est susceptible de séjourner dans la ville avant ou après sa croisière.
Dans le même esprit, Marseille Provence Croisière prépare la promotion de la future gare maritime du J4, qui doit permettre à la destination de renforcer son positionnement sur le marché de la petite croisière de luxe.
Sur le volet environnemental, les installations d’alimentation électrique à quai, officiellement inaugurées en avril 2026, sont désormais opérationnelles. Une phase de « commissioning » est toutefois nécessaire : chaque navire doit effectuer ses propres essais et réglages avant de pouvoir utiliser régulièrement les équipements.
Selon MPC, plusieurs armateurs choisissent Marseille pour réaliser ces tests techniques.
Marseille Provence Croisière fêtera ses 30 ans
L’association travaille également au développement de circuits courts pour l’avitaillement des navires, avec de premiers contrats directs entre armateurs fluviaux et producteurs de vins régionaux et des démarches similaires engagées pour la croisière maritime.
L’association entend parallèlement renforcer le dialogue avec les acteurs locaux. Des groupes de travail réunissant hôteliers, commerçants et sites touristiques ont été créés, tandis qu’un renforcement de la gouvernance territoriale est annoncé dès juillet.
Cette nouvelle étape intervient à quelques mois des 30 ans de Marseille Provence Croisière. Créée en 1996 sous le nom de Club de la Croisière Marseille Provence, l’association a adopté son nom actuel en 2023.
L’association entend parallèlement renforcer le dialogue avec les acteurs locaux. Des groupes de travail réunissant hôteliers, commerçants et sites touristiques ont été créés, tandis qu’un renforcement de la gouvernance territoriale est annoncé dès juillet.
Cette nouvelle étape intervient à quelques mois des 30 ans de Marseille Provence Croisière. Créée en 1996 sous le nom de Club de la Croisière Marseille Provence, l’association a adopté son nom actuel en 2023.