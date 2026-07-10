Croisières : Marseille veut mieux maîtriser les flux de passagers

Ces données doivent également alimenter une stratégie commune avec l’Aéroport Marseille Provence pour développer les liaisons aériennes directes et attirer davantage de passagers embarquant ou débarquant à Marseille.



Une clientèle dite de « tête de ligne », considérée comme plus intéressante pour l’économie locale puisqu’elle est susceptible de séjourner dans la ville avant ou après sa croisière.



Dans le même esprit, Marseille Provence Croisière prépare la promotion de la future gare maritime du J4, qui doit permettre à la destination de renforcer son positionnement sur le marché de la petite croisière de luxe.



Sur le volet environnemental, les installations d’alimentation électrique à quai, officiellement inaugurées en avril 2026, sont désormais opérationnelles. Une phase de « commissioning » est toutefois nécessaire : chaque navire doit effectuer ses propres essais et réglages avant de pouvoir utiliser régulièrement les équipements.



Selon MPC, plusieurs armateurs choisissent Marseille pour réaliser ces tests techniques.