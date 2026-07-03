Croisières fluviales : Voyages d’Exception met la musique au cœur du voyage

La violonniste Sophie Lemonnier-Wallez assure la direction artistique des croisières musicales de Voyages d'Exception depuis presque dix ans @LG
Depuis 2017, Voyages d’Exception développe une proposition singulière sur les fleuves européens : des croisières où la musique n’est pas un simple supplément d’âme, mais le fil conducteur du voyage.
L’idée revient à Lionel Rabiet, fondateur du tour-opérateur. « À l’époque, les croisières musicales se concevaient surtout en mer. Lui a perçu très tôt le potentiel du fluvial », explique Mathieu Ramus, directeur marketing de Voyages d’Exception.
A lire aussi : Croisière fluviale : musique et carrefours de civilisations
Ce potentiel tient d’abord à la géographie. Le Danube, le Rhin, la Moselle ou encore le Rhône traversent des villes et des régions où s’est écrite une partie de l’histoire musicale européenne.
« Jouer une œuvre au plus près de la région qui l’a vue naître lui donne une résonance particulière. Le fleuve n’était pas un décor, mais un fil », poursuit-il.
L’idée revient à Lionel Rabiet, fondateur du tour-opérateur. « À l’époque, les croisières musicales se concevaient surtout en mer. Lui a perçu très tôt le potentiel du fluvial », explique Mathieu Ramus, directeur marketing de Voyages d’Exception.
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Ce potentiel tient d’abord à la géographie. Le Danube, le Rhin, la Moselle ou encore le Rhône traversent des villes et des régions où s’est écrite une partie de l’histoire musicale européenne.
« Jouer une œuvre au plus près de la région qui l’a vue naître lui donne une résonance particulière. Le fleuve n’était pas un décor, mais un fil », poursuit-il.
Une violoniste de renom comme chef d'orchestre
« Jouer une œuvre au plus près de la région qui l’a vue naître lui donne une résonance particulière. Le fleuve n’était pas un décor, mais un fil » explique Lionel Rabiet - Photo Voyages d'Exception
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Pour donner corps à cette ambition, Voyages d’Exception s’appuie depuis près de dix ans sur Sophie Lemonnier-Wallez, violoniste et directrice artistique de ces programmes.
Son rôle est central : elle conçoit les programmations, réunit les artistes, imagine les ensembles et choisit les lieux de concert, des églises baroques aux théâtres historiques.
À bord, la taille des bateaux fluviaux permet aussi une proximité rare entre les passagers et les artistes. Les voyageurs assistent aux concerts, mais aussi parfois aux répétitions. Ils échangent avec les musiciens, découvrent les œuvres à travers des conférences et prolongent l’expérience lors des escales.
Son rôle est central : elle conçoit les programmations, réunit les artistes, imagine les ensembles et choisit les lieux de concert, des églises baroques aux théâtres historiques.
À bord, la taille des bateaux fluviaux permet aussi une proximité rare entre les passagers et les artistes. Les voyageurs assistent aux concerts, mais aussi parfois aux répétitions. Ils échangent avec les musiciens, découvrent les œuvres à travers des conférences et prolongent l’expérience lors des escales.
Testé et approuvé par TourMag
TourMaG avait pu le constater en juin 2025, à bord du Douce France de CroisiEurope, affrété par Voyages d’Exception sur le Danube.
De Vienne à Budapest, en passant par Bratislava, les concerts du pianiste Paul Beynet, de la mezzo-soprano Maria Mirante ou de Sophie Lemonnier-Wallez donnaient une autre lecture des territoires traversés.
Parmi les moments forts : un concert dans l’église baroque de Dürnstein ou encore un récital dans l’appartement de Franz Liszt, à Budapest.
« Le fleuve offre surtout ce qu’aucun autre format ne permet vraiment : un rythme lent qui laisse le temps à l’écoute, et une taille humaine. Nos navires accueillent une centaine de voyageurs, ce qui recrée les conditions d’un salon de musique de chambre », résume Mathieu Ramus.
Le produit attire naturellement des mélomanes avertis, mais pas seulement. Voyages d’Exception revendique aussi une clientèle de voyageurs curieux, sensibles à la musique sans être spécialistes. L’accompagnement francophone, les conférences et la mise en contexte des œuvres permettent de rendre le programme accessible. « Il ne faut pas être connaisseur pour les apprécier », insiste Mathieu Ramus.
De Vienne à Budapest, en passant par Bratislava, les concerts du pianiste Paul Beynet, de la mezzo-soprano Maria Mirante ou de Sophie Lemonnier-Wallez donnaient une autre lecture des territoires traversés.
Parmi les moments forts : un concert dans l’église baroque de Dürnstein ou encore un récital dans l’appartement de Franz Liszt, à Budapest.
« Le fleuve offre surtout ce qu’aucun autre format ne permet vraiment : un rythme lent qui laisse le temps à l’écoute, et une taille humaine. Nos navires accueillent une centaine de voyageurs, ce qui recrée les conditions d’un salon de musique de chambre », résume Mathieu Ramus.
Le produit attire naturellement des mélomanes avertis, mais pas seulement. Voyages d’Exception revendique aussi une clientèle de voyageurs curieux, sensibles à la musique sans être spécialistes. L’accompagnement francophone, les conférences et la mise en contexte des œuvres permettent de rendre le programme accessible. « Il ne faut pas être connaisseur pour les apprécier », insiste Mathieu Ramus.
Une ambiteuse saison 2027
En 2027, Voyages d’Exception annonce sa programmation musicale « la plus ambitieuse à ce jour », avec cinq croisières fluviales, dont trois nouveautés : Symphonies au fil des Flandres et des Pays-Bas en juin, Le Danube musical : de Budapest à la Mer Noire, également en juin, et Croisière Art & Musique sur le Rhône : de Lyon à Arles, en octobre.
La saison comprendra aussi deux rendez-vous déjà identifiés par la clientèle du tour-opérateur : Croisière Rhin romantique avec Franck Ferrand, en septembre, et un Réveillon musical sur la Seine, en décembre.
Sur l’ensemble de ces départs, Voyages d’Exception conserve la même signature : des plateaux constitués spécialement pour chaque voyage, mêlant solistes confirmés et jeunes talents, sous la direction artistique de Sophie Lemonnier-Wallez.
La croisière musicale permet aussi de fidéliser une clientèle exigeante, cultivée, souvent senior, mais pas fermée aux primo-croisiéristes. Car le fluvial a un autre avantage : il rassure. Pas de roulis, pas de nuit en mer, des escales au cœur des villes et un rythme plus doux. Pour un voyageur attiré par la musique, mais encore hésitant face à l’univers de la croisière, l’entrée est idéale.
La saison comprendra aussi deux rendez-vous déjà identifiés par la clientèle du tour-opérateur : Croisière Rhin romantique avec Franck Ferrand, en septembre, et un Réveillon musical sur la Seine, en décembre.
Sur l’ensemble de ces départs, Voyages d’Exception conserve la même signature : des plateaux constitués spécialement pour chaque voyage, mêlant solistes confirmés et jeunes talents, sous la direction artistique de Sophie Lemonnier-Wallez.
La croisière musicale permet aussi de fidéliser une clientèle exigeante, cultivée, souvent senior, mais pas fermée aux primo-croisiéristes. Car le fluvial a un autre avantage : il rassure. Pas de roulis, pas de nuit en mer, des escales au cœur des villes et un rythme plus doux. Pour un voyageur attiré par la musique, mais encore hésitant face à l’univers de la croisière, l’entrée est idéale.
Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com
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