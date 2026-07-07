Baromètre Bourse des Vols : le Maghreb confirme sa solidité

Le baromètre du mois de juin de Bourse des vols démontrent la résistance du Maghreb et des Outre-Mer.
Caroline Gachet, directrice e-commerce de BDV précise : « Les données du top 5 de juin confirment un maintien des destinations phares (Maghreb et DOM), mais révèlent une contraction généralisée des volumes de recherche par rapport à l'année dernière, accentuée par les arbitrages budgétaires des voyageurs. »
Voici ce qu'il faut retenir :
Le Maghreb et la Méditerranée : Alger conserve solidement sa première place du classement, bien que son volume de recherches enregistre un recul de -28% par rapport à l'an dernier. Oran se maintient en 5ème position avec un fléchissement très modéré (-3%), témoignant de la résilience du flux affinitaire sur cette ligne.
Les DOM : Toujours fortement pénalisés par le niveau élevé des tarifs aériens, les DOM affichent de lourdes contractions de recherche en glissement annuel. Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) se classe au 3ème rang avec un recul marqué de -63%, tandis que Saint-Denis de la Réunion occupe la 4ème place avec une baisse de -53%.
L'Asie : Au milieu de ces axes traditionnels, Bangkok (Thaïlande) se positionne également au 4ème rang (ex-æquo en visibilité), accusant une baisse de -33% de ses recherches.
À date, le classement prévisionnel des destinations de l'été affiche une relative stabilité malgré le recul des volumes observé en juin. Alger et Pointe-à-Pitre conservent respectivement les première et deuxième places. Tunis signe en revanche la plus forte progression du podium en gagnant trois rangs pour atteindre la troisième position. Fort-de-France (+2 places, 5e) et Ajaccio (+6 places, 7e) figurent également parmi les destinations en hausse. À l'inverse, Bangkok enregistre le recul le plus marqué, perdant cinq places et se classant désormais au dixième rang.
Caroline Gachet, directrice e-commerce de BDV précise : « Les données du top 5 de juin confirment un maintien des destinations phares (Maghreb et DOM), mais révèlent une contraction généralisée des volumes de recherche par rapport à l'année dernière, accentuée par les arbitrages budgétaires des voyageurs. »
Voici ce qu'il faut retenir :
Le Maghreb et la Méditerranée : Alger conserve solidement sa première place du classement, bien que son volume de recherches enregistre un recul de -28% par rapport à l'an dernier. Oran se maintient en 5ème position avec un fléchissement très modéré (-3%), témoignant de la résilience du flux affinitaire sur cette ligne.
Les DOM : Toujours fortement pénalisés par le niveau élevé des tarifs aériens, les DOM affichent de lourdes contractions de recherche en glissement annuel. Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) se classe au 3ème rang avec un recul marqué de -63%, tandis que Saint-Denis de la Réunion occupe la 4ème place avec une baisse de -53%.
L'Asie : Au milieu de ces axes traditionnels, Bangkok (Thaïlande) se positionne également au 4ème rang (ex-æquo en visibilité), accusant une baisse de -33% de ses recherches.
À date, le classement prévisionnel des destinations de l'été affiche une relative stabilité malgré le recul des volumes observé en juin. Alger et Pointe-à-Pitre conservent respectivement les première et deuxième places. Tunis signe en revanche la plus forte progression du podium en gagnant trois rangs pour atteindre la troisième position. Fort-de-France (+2 places, 5e) et Ajaccio (+6 places, 7e) figurent également parmi les destinations en hausse. À l'inverse, Bangkok enregistre le recul le plus marqué, perdant cinq places et se classant désormais au dixième rang.
✈ TOP 10 DES DESTINATIONS
▶ Au départ de France en volume de recherches - Juin 2026
Variation volume de recherche vs N-1
1
Alger Houari Boumedienne
▼28 %
2
Saint-Denis La Réunion Rolland Garros
▼54 %
3
Pointe à Pitre Le Raizet
▼63 %
4
Bangkok
▼33 %
5
Oran Ahmed Ben Bella
▼3 %
6
Marrakech Menara
▲52 %
7
Tunis Carthage
▲12 %
8
Tel Aviv Ben Gurion
▲51 %
9
Fort de France Lamentin
▲5 %
10
Île Maurice - Sir Seewoosagur Ramgoolam
▲47 %
✈ TOP DES DESTINATIONS
▶
Variation vs N-1
✈ TOP 10 DES DESTINATIONS DE L'ÉTÉ
▶ À date · en volume de recherches · Juin 2026
Variation de rang vs N-1
1
Alger Houari Boumedienne
= stable
2
Pointe à Pitre Le Raizet
= stable
3
Tunis Carthage
▲+3 rangs
4
Saint-Denis La Réunion Rolland Garros
▼-1 rang
5
Fort de France Lamentin
▲+2 rangs
6
Oran Ahmed Ben Bella
▼-1 rang
7
Ajaccio Napoléon Bonaparte
▲+6 rangs
8
Bejaia Arpt
▲+4 rangs
9
Porto
▲+7 rangs
10
Bangkok
▼-5 rangs
Bourse des Voyages : séjours et circuits
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Baromètre Bourse des Vols juillet - août : Outre-Mer, Asie, Maghreb en tête !
Sur Bourse des voyages, sur la partie séjours voici ce qu'il faut retenir :
- Crète : Maintient sereinement sa position de leader avec une progression constante et solide de +6%.
- République Dominicaine : Explose littéralement ce mois-ci à la 2ème place avec un bond spectaculaire de +136% des recherches, s'imposant comme la grande alternative balnéaire long-courrier.
- Guadeloupe : En parfait contraste avec le secteur du "vol seul", les formules packages (séjours) pour la Guadeloupe s'envolent de +150% (5ème place), signe que les voyageurs privilégient les offres tout compris pour amortir les coûts.
- Canaries (-87%, 3ème) & Maroc (-68%, 4ème) : Connaissent un coup d'arrêt très net ce mois-ci, les volumes de recherche se contractant fortement au profit de la Crète et des Caraïbes.
Sur les circuits :
Les voyageurs traduisent ce mois-ci un désir d'évasion lointaine et de grands circuits culturels, marqué par une réouverture et un intérêt massif pour l'axe asiatique et nord-américain :
- États-Unis : S'emparent magistralement de la tête du classement avec une croissance explosive de +188%, confirmant leur statut de destination reine pour les grands road trips.
- Italie : Reste une valeur refuge incontournable et s'octroie la 2ème place, malgré un léger fléchissement de -12%.
- Chine & Laos : Réalisent les performances les plus impressionnantes du segment en s'installant aux 3ème et 4ème places avec une croissance identique et spectaculaire de +200%, signant le grand retour en force de l'Asie continentale et authentique.
- Népal : Emboîte le pas et ferme la marche à la 5ème position avec une hausse remarquable de +190%, confirmant l'engouement pour les circuits de trekking et de haute culture.
- Crète : Maintient sereinement sa position de leader avec une progression constante et solide de +6%.
- République Dominicaine : Explose littéralement ce mois-ci à la 2ème place avec un bond spectaculaire de +136% des recherches, s'imposant comme la grande alternative balnéaire long-courrier.
- Guadeloupe : En parfait contraste avec le secteur du "vol seul", les formules packages (séjours) pour la Guadeloupe s'envolent de +150% (5ème place), signe que les voyageurs privilégient les offres tout compris pour amortir les coûts.
- Canaries (-87%, 3ème) & Maroc (-68%, 4ème) : Connaissent un coup d'arrêt très net ce mois-ci, les volumes de recherche se contractant fortement au profit de la Crète et des Caraïbes.
Sur les circuits :
Les voyageurs traduisent ce mois-ci un désir d'évasion lointaine et de grands circuits culturels, marqué par une réouverture et un intérêt massif pour l'axe asiatique et nord-américain :
- États-Unis : S'emparent magistralement de la tête du classement avec une croissance explosive de +188%, confirmant leur statut de destination reine pour les grands road trips.
- Italie : Reste une valeur refuge incontournable et s'octroie la 2ème place, malgré un léger fléchissement de -12%.
- Chine & Laos : Réalisent les performances les plus impressionnantes du segment en s'installant aux 3ème et 4ème places avec une croissance identique et spectaculaire de +200%, signant le grand retour en force de l'Asie continentale et authentique.
- Népal : Emboîte le pas et ferme la marche à la 5ème position avec une hausse remarquable de +190%, confirmant l'engouement pour les circuits de trekking et de haute culture.