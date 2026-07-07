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Baromètre Bourse des Vols : le Maghreb confirme sa solidité

Baromètre mensuel Bourse des Vols


En partenariat avec Bourse des Vols, TourMaG publie chaque mois un baromètre exclusif des recherches de vols des internautes. En juin, les volumes reculent dans un contexte d'arbitrages budgétaires, mais le Maghreb confirme sa résilience, tandis que les Outre-Mer conservent une place de choix malgré des tarifs aériens en hausse.


Rédigé par le Mercredi 8 Juillet 2026 à 07:30

Baromètre Bourse des Vols : le Maghreb confirme sa solidité - Photo Depositphotos
Baromètre Bourse des Vols : le Maghreb confirme sa solidité - Photo Depositphotos
IFTM
Le baromètre du mois de juin de Bourse des vols démontrent la résistance du Maghreb et des Outre-Mer.

Caroline Gachet, directrice e-commerce de BDV précise : « Les données du top 5 de juin confirment un maintien des destinations phares (Maghreb et DOM), mais révèlent une contraction généralisée des volumes de recherche par rapport à l'année dernière, accentuée par les arbitrages budgétaires des voyageurs. »

Voici ce qu'il faut retenir :

Le Maghreb et la Méditerranée : Alger conserve solidement sa première place du classement, bien que son volume de recherches enregistre un recul de -28% par rapport à l'an dernier. Oran se maintient en 5ème position avec un fléchissement très modéré (-3%), témoignant de la résilience du flux affinitaire sur cette ligne.

Les DOM : Toujours fortement pénalisés par le niveau élevé des tarifs aériens, les DOM affichent de lourdes contractions de recherche en glissement annuel. Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) se classe au 3ème rang avec un recul marqué de -63%, tandis que Saint-Denis de la Réunion occupe la 4ème place avec une baisse de -53%.

L'Asie : Au milieu de ces axes traditionnels, Bangkok (Thaïlande) se positionne également au 4ème rang (ex-æquo en visibilité), accusant une baisse de -33% de ses recherches.

À date, le classement prévisionnel des destinations de l'été affiche une relative stabilité malgré le recul des volumes observé en juin. Alger et Pointe-à-Pitre conservent respectivement les première et deuxième places. Tunis signe en revanche la plus forte progression du podium en gagnant trois rangs pour atteindre la troisième position. Fort-de-France (+2 places, 5e) et Ajaccio (+6 places, 7e) figurent également parmi les destinations en hausse. À l'inverse, Bangkok enregistre le recul le plus marqué, perdant cinq places et se classant désormais au dixième rang.

✈ TOP 10 DES DESTINATIONS

Au départ de France en volume de recherches - Juin 2026
Variation volume de recherche vs N-1
1
Alger Houari Boumedienne
28 %
2
Saint-Denis La Réunion Rolland Garros
54 %
3
Pointe à Pitre Le Raizet
63 %
4
Bangkok
33 %
5
Oran Ahmed Ben Bella
3 %
6
Marrakech Menara
52 %
7
Tunis Carthage
12 %
8
Tel Aviv Ben Gurion
51 %
9
Fort de France Lamentin
5 %
10
Île Maurice - Sir Seewoosagur Ramgoolam
47 %
▼ Baisse vs N-1 ▲ Hausse vs N-1


✈ TOP DES DESTINATIONS

Variation vs N-1
▼ Baisse vs N-1 ▲ Hausse vs N-1 ● NC : non communiqué


✈ TOP 10 DES DESTINATIONS DE L'ÉTÉ

À date · en volume de recherches · Juin 2026
Variation de rang vs N-1
1
Alger Houari Boumedienne
= stable
2
Pointe à Pitre Le Raizet
= stable
3
Tunis Carthage
+3 rangs
4
Saint-Denis La Réunion Rolland Garros
-1 rang
5
Fort de France Lamentin
+2 rangs
6
Oran Ahmed Ben Bella
-1 rang
7
Ajaccio Napoléon Bonaparte
+6 rangs
8
Bejaia Arpt
+4 rangs
9
Porto
+7 rangs
10
Bangkok
-5 rangs
▲ Gagne des places ▼ Perd des places = Stable vs N-1

Bourse des Voyages : séjours et circuits

Baromètre Bourse des Vols : le Maghreb confirme sa solidité
Autres articles
Sur Bourse des voyages, sur la partie séjours voici ce qu'il faut retenir :

- Crète : Maintient sereinement sa position de leader avec une progression constante et solide de +6%.

- République Dominicaine : Explose littéralement ce mois-ci à la 2ème place avec un bond spectaculaire de +136% des recherches, s'imposant comme la grande alternative balnéaire long-courrier.

- Guadeloupe : En parfait contraste avec le secteur du "vol seul", les formules packages (séjours) pour la Guadeloupe s'envolent de +150% (5ème place), signe que les voyageurs privilégient les offres tout compris pour amortir les coûts.

- Canaries (-87%, 3ème) & Maroc (-68%, 4ème) : Connaissent un coup d'arrêt très net ce mois-ci, les volumes de recherche se contractant fortement au profit de la Crète et des Caraïbes.

Sur les circuits :
Les voyageurs traduisent ce mois-ci un désir d'évasion lointaine et de grands circuits culturels, marqué par une réouverture et un intérêt massif pour l'axe asiatique et nord-américain :

- États-Unis : S'emparent magistralement de la tête du classement avec une croissance explosive de +188%, confirmant leur statut de destination reine pour les grands road trips.

- Italie : Reste une valeur refuge incontournable et s'octroie la 2ème place, malgré un léger fléchissement de -12%.

- Chine & Laos : Réalisent les performances les plus impressionnantes du segment en s'installant aux 3ème et 4ème places avec une croissance identique et spectaculaire de +200%, signant le grand retour en force de l'Asie continentale et authentique.

- Népal : Emboîte le pas et ferme la marche à la 5ème position avec une hausse remarquable de +190%, confirmant l'engouement pour les circuits de trekking et de haute culture.

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Tags : barometre bdv, bdv
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