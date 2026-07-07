Baromètre Bourse des Vols : le Maghreb confirme sa solidité

Sur Bourse des voyages, sur la partie séjours voici ce qu'il faut retenir :



- Crète : Maintient sereinement sa position de leader avec une progression constante et solide de +6%.



- République Dominicaine : Explose littéralement ce mois-ci à la 2ème place avec un bond spectaculaire de +136% des recherches, s'imposant comme la grande alternative balnéaire long-courrier.



- Guadeloupe : En parfait contraste avec le secteur du "vol seul", les formules packages (séjours) pour la Guadeloupe s'envolent de +150% (5ème place), signe que les voyageurs privilégient les offres tout compris pour amortir les coûts.



- Canaries (-87%, 3ème) & Maroc (-68%, 4ème) : Connaissent un coup d'arrêt très net ce mois-ci, les volumes de recherche se contractant fortement au profit de la Crète et des Caraïbes.



Sur les circuits :

Les voyageurs traduisent ce mois-ci un désir d'évasion lointaine et de grands circuits culturels, marqué par une réouverture et un intérêt massif pour l'axe asiatique et nord-américain :



- États-Unis : S'emparent magistralement de la tête du classement avec une croissance explosive de +188%, confirmant leur statut de destination reine pour les grands road trips.



- Italie : Reste une valeur refuge incontournable et s'octroie la 2ème place, malgré un léger fléchissement de -12%.



- Chine & Laos : Réalisent les performances les plus impressionnantes du segment en s'installant aux 3ème et 4ème places avec une croissance identique et spectaculaire de +200%, signant le grand retour en force de l'Asie continentale et authentique.



- Népal : Emboîte le pas et ferme la marche à la 5ème position avec une hausse remarquable de +190%, confirmant l'engouement pour les circuits de trekking et de haute culture.