Impact Consultants met le turbo sur la représentation commerciale

"Le conseil et la représentation commerciale ont longtemps évolué comme deux métiers distincts. Pourtant, aujourd'hui, les entreprises recherchent davantage un accompagnement capable de relier la réflexion stratégique à son exécution opérationnelle. C'est ce que nous avons l'ambition d'offrir" , a insisté Rodolphe Lenoir.



Selon lui, l'originalité du modèle développé par Impact Consultants réside dans la combinaison de l'expertise humaine et des outils issus du conseil, nourris par la DATA et l'IA.



Désormais connu dans le monde du conseil (il intervient notamment pour Accor, et TUI), Impact Consultants n'est pas tout à fait un perdreau de l'année en matière de représentation commerciale. Depuis cinq ans, le cabinet spécialiste du B2B, représente PortAventura World dans son développement commercial sur le marché français.



Avec l'arrivée de Devi Pentamah, Impact Consultants s'est déjà enrichi de plusieurs nouvelles collaborations : Mauzil DMC, une agence réceptive basée à l'Ile Maurice ; Alize Travel, un DMC basé au Maroc; Odysséo, le premier océanarium des Mascareignes; et, enfin, Acajou Beach Resort & Spa, un hôtel écoresponsable des Seychelles.



Des discussions sont, par ailleurs, très avancées avec un DMC indien et avec des opérateurs du Moyen-Orient, mais leur concrétisation a été retardée par la guerre au Moyen-Orient, a encore précisé Rodolphe Lenoir.



Récemment, Impact Consultants a vu ses deux fondateurs rejoints par trois nouveaux associés : Alexandre Veau, Manuel Chevallier et Hélène Millet.