Impact Consultants met le turbo sur la représentation commerciale

Créé en 2021 par deux associés, Rodolphe Lenoir et Paul de Rosen, le cabinet de conseil spécialisé dans le tourisme, Impact Consultants, a décidé de mettre le turbo sur la représentation commerciale.
Atout maître pour accompagner cette ambition : le recrutement de Devi Pentamah, comme Directrice du Développement Tourisme. Ancienne directrice des ventes chez Hilton, cette nouvelle recrue avait ensuite créé VIV Consulting, un cabinet spécialisé dans la représentation commerciale des acteurs du tourisme.
En associant désormais conseil stratégique et représentation commerciale, Impact Consultants qui réunit désormais 15 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,9 million d'€ lors de son dernier exercice, escompte à brève échéance une augmentation de son volume d'affaires de 10 à 15 %.
"Notre ambition, a assuré Rodolphe Lenoir lors d'une conférence de presse à Paris mardi 7 juillet au matin, est de devenir la référence du conseil en croissance et de la représentation commerciale pour les acteurs du tourisme, de l'hospitalité et des loisirs en France mais aussi en Europe, hors transport aérien".
Atout maître pour accompagner cette ambition : le recrutement de Devi Pentamah, comme Directrice du Développement Tourisme. Ancienne directrice des ventes chez Hilton, cette nouvelle recrue avait ensuite créé VIV Consulting, un cabinet spécialisé dans la représentation commerciale des acteurs du tourisme.
En associant désormais conseil stratégique et représentation commerciale, Impact Consultants qui réunit désormais 15 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,9 million d'€ lors de son dernier exercice, escompte à brève échéance une augmentation de son volume d'affaires de 10 à 15 %.
"Notre ambition, a assuré Rodolphe Lenoir lors d'une conférence de presse à Paris mardi 7 juillet au matin, est de devenir la référence du conseil en croissance et de la représentation commerciale pour les acteurs du tourisme, de l'hospitalité et des loisirs en France mais aussi en Europe, hors transport aérien".
Déjà cinq nouveaux clients
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"Le conseil et la représentation commerciale ont longtemps évolué comme deux métiers distincts. Pourtant, aujourd'hui, les entreprises recherchent davantage un accompagnement capable de relier la réflexion stratégique à son exécution opérationnelle. C'est ce que nous avons l'ambition d'offrir", a insisté Rodolphe Lenoir.
Selon lui, l'originalité du modèle développé par Impact Consultants réside dans la combinaison de l'expertise humaine et des outils issus du conseil, nourris par la DATA et l'IA.
Désormais connu dans le monde du conseil (il intervient notamment pour Accor, et TUI), Impact Consultants n'est pas tout à fait un perdreau de l'année en matière de représentation commerciale. Depuis cinq ans, le cabinet spécialiste du B2B, représente PortAventura World dans son développement commercial sur le marché français.
Avec l'arrivée de Devi Pentamah, Impact Consultants s'est déjà enrichi de plusieurs nouvelles collaborations : Mauzil DMC, une agence réceptive basée à l'Ile Maurice ; Alize Travel, un DMC basé au Maroc; Odysséo, le premier océanarium des Mascareignes; et, enfin, Acajou Beach Resort & Spa, un hôtel écoresponsable des Seychelles.
Des discussions sont, par ailleurs, très avancées avec un DMC indien et avec des opérateurs du Moyen-Orient, mais leur concrétisation a été retardée par la guerre au Moyen-Orient, a encore précisé Rodolphe Lenoir.
Récemment, Impact Consultants a vu ses deux fondateurs rejoints par trois nouveaux associés : Alexandre Veau, Manuel Chevallier et Hélène Millet.
Selon lui, l'originalité du modèle développé par Impact Consultants réside dans la combinaison de l'expertise humaine et des outils issus du conseil, nourris par la DATA et l'IA.
Désormais connu dans le monde du conseil (il intervient notamment pour Accor, et TUI), Impact Consultants n'est pas tout à fait un perdreau de l'année en matière de représentation commerciale. Depuis cinq ans, le cabinet spécialiste du B2B, représente PortAventura World dans son développement commercial sur le marché français.
Avec l'arrivée de Devi Pentamah, Impact Consultants s'est déjà enrichi de plusieurs nouvelles collaborations : Mauzil DMC, une agence réceptive basée à l'Ile Maurice ; Alize Travel, un DMC basé au Maroc; Odysséo, le premier océanarium des Mascareignes; et, enfin, Acajou Beach Resort & Spa, un hôtel écoresponsable des Seychelles.
Des discussions sont, par ailleurs, très avancées avec un DMC indien et avec des opérateurs du Moyen-Orient, mais leur concrétisation a été retardée par la guerre au Moyen-Orient, a encore précisé Rodolphe Lenoir.
Récemment, Impact Consultants a vu ses deux fondateurs rejoints par trois nouveaux associés : Alexandre Veau, Manuel Chevallier et Hélène Millet.
Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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