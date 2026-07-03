Celestyal met le cap sur la Méditerranée occidentale

L'itinéraire sera également proposé en deux versions de sept nuits, entre Barcelone (Tarragone) et Lisbonne dans les deux sens, à partir de 639 euros par personne.



En complément, Celestyal lance deux croisières de repositionnement de huit nuits baptisées « Les Rivieras Méditerranéennes », reliant Athènes à Barcelone (Tarragone).



Elles feront escale à Kusadasi (Turquie), Messine, Naples, Civitavecchia, Nice et Barcelone, avec des départs dans les deux sens à partir de 729 euros.



Les voyageurs pourront enfin combiner ces différents itinéraires pour composer des voyages de 22 ou même 26 nuits reliant la Méditerranée orientale et occidentale.



Comme sur l'ensemble de la programmation Celestyal, les tarifs comprennent les repas, les boissons sans alcool, le Wi-Fi, les frais portuaires et les pourboires.