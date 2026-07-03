Celestyal met le cap sur la Méditerranée occidentale

Les croisières auront lieu à bord du Celestyal Discovery, navire de 1 360 passagers, avec pas moins de 14 nouvelles escales dans cette région - Photo : Celestyal Discovery
Après avoir construit sa réputation autour des îles grecques et de la Méditerranée orientale, Celestyal poursuit son expansion vers l'ouest du bassin méditerranéen.
La compagnie annonce une programmation inédite opérée à bord du Celestyal Discovery, son navire de 1 360 passagers, avec pas moins de 14 nouvelles escales dans cette région.
Le point fort de cette offre est l'itinéraire « Odyssée Méditerranéenne : Espagne, Portugal, Maroc », une croisière de 14 nuits qui alternera grandes capitales touristiques et destinations moins fréquentées.
Le programme prévoit notamment des nuitées à Barcelone (Tarragone) et Lisbonne, ainsi que des escales prolongées à Malaga et Casablanca.
Le navire fera également escale à Gibraltar, Cadix, Tanger, Valence, Palma de Majorque et Sète avant de revenir à Barcelone (Tarragone).
Les prix débutent à 1 069 euros par personne.
La compagnie annonce une programmation inédite opérée à bord du Celestyal Discovery, son navire de 1 360 passagers, avec pas moins de 14 nouvelles escales dans cette région.
Le point fort de cette offre est l'itinéraire « Odyssée Méditerranéenne : Espagne, Portugal, Maroc », une croisière de 14 nuits qui alternera grandes capitales touristiques et destinations moins fréquentées.
Le programme prévoit notamment des nuitées à Barcelone (Tarragone) et Lisbonne, ainsi que des escales prolongées à Malaga et Casablanca.
Le navire fera également escale à Gibraltar, Cadix, Tanger, Valence, Palma de Majorque et Sète avant de revenir à Barcelone (Tarragone).
Les prix débutent à 1 069 euros par personne.
Une version de sept nuits
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L'itinéraire sera également proposé en deux versions de sept nuits, entre Barcelone (Tarragone) et Lisbonne dans les deux sens, à partir de 639 euros par personne.
En complément, Celestyal lance deux croisières de repositionnement de huit nuits baptisées « Les Rivieras Méditerranéennes », reliant Athènes à Barcelone (Tarragone).
Elles feront escale à Kusadasi (Turquie), Messine, Naples, Civitavecchia, Nice et Barcelone, avec des départs dans les deux sens à partir de 729 euros.
Les voyageurs pourront enfin combiner ces différents itinéraires pour composer des voyages de 22 ou même 26 nuits reliant la Méditerranée orientale et occidentale.
Comme sur l'ensemble de la programmation Celestyal, les tarifs comprennent les repas, les boissons sans alcool, le Wi-Fi, les frais portuaires et les pourboires.
En complément, Celestyal lance deux croisières de repositionnement de huit nuits baptisées « Les Rivieras Méditerranéennes », reliant Athènes à Barcelone (Tarragone).
Elles feront escale à Kusadasi (Turquie), Messine, Naples, Civitavecchia, Nice et Barcelone, avec des départs dans les deux sens à partir de 729 euros.
Les voyageurs pourront enfin combiner ces différents itinéraires pour composer des voyages de 22 ou même 26 nuits reliant la Méditerranée orientale et occidentale.
Comme sur l'ensemble de la programmation Celestyal, les tarifs comprennent les repas, les boissons sans alcool, le Wi-Fi, les frais portuaires et les pourboires.