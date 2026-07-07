L’Esports World Cup 2026 s'installe à Paris pour sa première édition européenne, Depositphotos.com Photo by romankosolapov
L'événement international Esports World Cup prend ses quartiers à Paris, Porte de Versailles pour une durée de sept semaines.
Ce rassemblement réunit près de 2 000 joueurs professionnels en provenance de plus de 100 pays différents. Les participants s'affrontent à travers 25 tournois distincts, dotés d'une enveloppe financière globale supérieure à 75 millions de dollars.
Cette attribution concrétise une politique d'attractivité territoriale amorcée ne 2023 avec la création d'un groupe de travail dédié à la filière numérique. L'accueil de cette coupe du monde valide le positionnement de la région francilienne face à la concurrence des autres métropoles européennes.
Selon Baptiste Orlandini, Directeur général de Choose Paris Region, l'Esports World Cup 2026 constitue une première concrétisation matérielle qui envoie « un signal fort envoyé aux entreprises, aux investisseurs et aux talents internationaux »
Ce rassemblement réunit près de 2 000 joueurs professionnels en provenance de plus de 100 pays différents. Les participants s'affrontent à travers 25 tournois distincts, dotés d'une enveloppe financière globale supérieure à 75 millions de dollars.
Cette attribution concrétise une politique d'attractivité territoriale amorcée ne 2023 avec la création d'un groupe de travail dédié à la filière numérique. L'accueil de cette coupe du monde valide le positionnement de la région francilienne face à la concurrence des autres métropoles européennes.
Selon Baptiste Orlandini, Directeur général de Choose Paris Region, l'Esports World Cup 2026 constitue une première concrétisation matérielle qui envoie « un signal fort envoyé aux entreprises, aux investisseurs et aux talents internationaux »
Un secteur économique en forte croissance pour l'Île de France
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L'industrie du jeu vidéo représente la première activité culturelle sur le territoire national. Le secteur a généré un chiffre d'affaires global évalué à 5,8 milliards d'euros au cours de l'année 2025. La France regroupe actuellement un panel de plus de 15 millions de personnes qui déclarent suivre de manière régulière les compétitions de sport électronique.
Le tissu industriel national compte plus de 700 studios de développement, dont près de 40 % ont choisi d'établir leurs bureaux en Île-de-France.
La région concentre des acteurs majeurs du divertissement numérique et des plateformes de diffusion, à l'image d'Ubisoft, Don't Nod ou Twitch. D'après les prévisions des analystes sectoriels, l'impact financier de cette édition parisienne pourrait atteindre un montant de 600 millions d'euros de retombées économiques pour l'économie française.
Le tissu industriel national compte plus de 700 studios de développement, dont près de 40 % ont choisi d'établir leurs bureaux en Île-de-France.
La région concentre des acteurs majeurs du divertissement numérique et des plateformes de diffusion, à l'image d'Ubisoft, Don't Nod ou Twitch. D'après les prévisions des analystes sectoriels, l'impact financier de cette édition parisienne pourrait atteindre un montant de 600 millions d'euros de retombées économiques pour l'économie française.
Le plan d'accompagnement de Choose Paris Region pour la filière numérique
L'agence d'attractivité internationale Choose Paris Region assure une mission de promotion des infrastructures régionales auprès des donneurs d'ordres étrangers. L'organisme collabore de manière transversale avec les studios de développement, les fonds d'investissement et les pôles de compétitivité franciliens comme Cap Digital, Capital Games ou Paris&Co.
Cette action collective vise à simplifier l'implantation géographique des structures internationales et à nouer des partenariats industriels locaux.
L'objectif technique consiste à valoriser les compétences technologiques de la région dans des domaines connexes comme les technologies immersives ou l'intelligence artificielle. Les équipes s'attachent également à modifier la perception des investisseurs étrangers concernant le poids réel de la métropole parisienne sur l'échiquier mondial du jeu vidéo.
Cette action collective vise à simplifier l'implantation géographique des structures internationales et à nouer des partenariats industriels locaux.
L'objectif technique consiste à valoriser les compétences technologiques de la région dans des domaines connexes comme les technologies immersives ou l'intelligence artificielle. Les équipes s'attachent également à modifier la perception des investisseurs étrangers concernant le poids réel de la métropole parisienne sur l'échiquier mondial du jeu vidéo.
L'héritage à long terme du tournoi sur le rayonnement régional
L'organisation de la compétition vise à générer un impact durable sur l'économie locale, selon un modèle similaire à celui appliqué lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le maintien de cette attractivité événementielle doit permettre de capter de nouveaux flux de capitaux étrangers et de pérenniser la création d'emplois qualifiés dans la région.
Les retombées attendues s'articulent autour du développement des centres de formation franciliens et de l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs du numérique. À travers ce tournoi estival, les instances économiques régionales ambitionnent d'ancrer de manière définitive la position de Paris Île-de-France parmi les grandes places de l'innovation technologique et de la culture de l'esport à l'échelle internationale.
Les retombées attendues s'articulent autour du développement des centres de formation franciliens et de l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs du numérique. À travers ce tournoi estival, les instances économiques régionales ambitionnent d'ancrer de manière définitive la position de Paris Île-de-France parmi les grandes places de l'innovation technologique et de la culture de l'esport à l'échelle internationale.