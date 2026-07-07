L’Esports World Cup 2026 s'installe à Paris pour sa première édition européenne

L'industrie du jeu vidéo représente la première activité culturelle sur le territoire national. Le secteur a généré un chiffre d'affaires global évalué à 5,8 milliards d'euros au cours de l'année 2025. La France regroupe actuellement un panel de plus de 15 millions de personnes qui déclarent suivre de manière régulière les compétitions de sport électronique.



Le tissu industriel national compte plus de 700 studios de développement, dont près de 40 % ont choisi d'établir leurs bureaux en Île-de-France.



La région concentre des acteurs majeurs du divertissement numérique et des plateformes de diffusion, à l'image d'Ubisoft, Don't Nod ou Twitch. D'après les prévisions des analystes sectoriels, l'impact financier de cette édition parisienne pourrait atteindre un montant de 600 millions d'euros de retombées économiques pour l'économie française.