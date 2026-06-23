Lazare Nomade ouvrira un boutique-hôtel près de la gare Saint-Lazare

Lazare Nomade ouvrira ses portes en juillet 2026, à proximité immédiate de la gare Saint-Lazare - Photo : Lazare Nomade
Lazare Nomade ouvrira ses portes en juillet 2026 au 23 rue d'Athènes, dans le IXᵉ arrondissement de Paris.
L'établissement 4 étoiles comptera 40 chambres et suites, dont cinq suites et six chambres familiales, réparties sur cinq étages.
Entièrement rénové, l'hôtel prend place dans un immeuble haussmannien situé à quelques minutes de la gare Saint-Lazare.
La décoration s'inspire de l'univers du voyage avec des matériaux naturels, des objets évoquant les carnets de voyage et des illustrations gravées.
L'établissement 4 étoiles comptera 40 chambres et suites, dont cinq suites et six chambres familiales, réparties sur cinq étages.
Entièrement rénové, l'hôtel prend place dans un immeuble haussmannien situé à quelques minutes de la gare Saint-Lazare.
La décoration s'inspire de l'univers du voyage avec des matériaux naturels, des objets évoquant les carnets de voyage et des illustrations gravées.
Une adresse destinée aux voyageurs d'affaires comme de loisirs
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Grâce à sa proximité avec la gare Saint-Lazare, Lazare Nomade cible aussi bien les voyageurs d'affaires que les touristes souhaitant séjourner dans le quartier des théâtres et des grands magasins.
L'établissement proposera un service de petit-déjeuner en salle ou en chambre, présenté comme l'un des marqueurs de son offre d'hospitalité.
Situé dans l'un des principaux quartiers d'affaires et de loisirs de la capitale, Lazare Nomade complète l'offre hôtelière du IXᵉ arrondissement avec une nouvelle adresse indépendante de 40 chambres.
A lire aussi : Appart'hôtels de luxe : 1.75 Paris prépare son expansion européenne
L'établissement proposera un service de petit-déjeuner en salle ou en chambre, présenté comme l'un des marqueurs de son offre d'hospitalité.
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