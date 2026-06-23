Lazare Nomade ouvrira un boutique-hôtel près de la gare Saint-Lazare

Grâce à sa proximité avec la gare Saint-Lazare, Lazare Nomade cible aussi bien lessouhaitant séjourner dans le quartier des théâtres et des grands magasins.L'établissement proposera un, présenté comme l'un des marqueurs de son offre d'hospitalité.Situé dans l'un des principaux quartiers d'affaires et de loisirs de la capitale, Lazare Nomadeavec une nouvelle adresse indépendante de 40 chambres.