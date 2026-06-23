Notre-Dame de Paris : une réforme des visites inquiète les guides-conférenciers

De nouvelles règles s’appliqueront dès le 1er juillet 2026 pour la visite de Notre-Dame de Paris - Depositphotos.com, pocholocalapre@yahoo.com
Dans un courrier adressé aux professionnels, la direction de la gestion des publics de Notre-Dame de Paris précise les nouvelles règles qui s’appliqueront dès le 1er juillet 2026.
Toute visite guidée professionnelle devra désormais faire l’objet d’une réservation préalable, utiliser les audiophones fournis par la cathédrale, et être réalisée par un guide-conférencier disposant d’une carte professionnelle et d’un QR code de réservation.
La cathédrale insiste sur le fait que ces évolutions s’inscrivent dans une logique d’organisation des flux, dans un édifice accueillant "plusieurs millions de visiteurs chaque année" et demeurant "avant tout un lieu de culte".
C’est pourtant un autre chiffre qui enflamme la profession. Pour GREAT France, le nouveau dispositif entraînerait une réduction drastique de l’activité des guides-conférenciers, estimée à -95% des visites en petits groupes.
Le raisonnement avancé repose sur une comparaison entre environ 600 visites guidées quotidiennes estimées aujourd’hui, et 30 créneaux de réservation par jour annoncés dans le futur dispositif.
Dans ce calcul, GREAT France estime que les visites guidées "passeraient d’environ 600 par jour à 30", soit une baisse quasi totale de l’activité sur ce segment.
Toute visite guidée professionnelle devra désormais faire l’objet d’une réservation préalable, utiliser les audiophones fournis par la cathédrale, et être réalisée par un guide-conférencier disposant d’une carte professionnelle et d’un QR code de réservation.
La cathédrale insiste sur le fait que ces évolutions s’inscrivent dans une logique d’organisation des flux, dans un édifice accueillant "plusieurs millions de visiteurs chaque année" et demeurant "avant tout un lieu de culte".
C’est pourtant un autre chiffre qui enflamme la profession. Pour GREAT France, le nouveau dispositif entraînerait une réduction drastique de l’activité des guides-conférenciers, estimée à -95% des visites en petits groupes.
Le raisonnement avancé repose sur une comparaison entre environ 600 visites guidées quotidiennes estimées aujourd’hui, et 30 créneaux de réservation par jour annoncés dans le futur dispositif.
Dans ce calcul, GREAT France estime que les visites guidées "passeraient d’environ 600 par jour à 30", soit une baisse quasi totale de l’activité sur ce segment.
Une estimation contestée par la cathédrale
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Dans les courriers adressés aux professionnels, la direction de Notre-Dame, portée par la Directrice de la gestion des publics, nuance fortement cette lecture.
La cathédrale rappelle que les visites guidées professionnelles ne sont pas supprimées mais encadrées, le dispositif vise à améliorer la qualité de visite via une meilleure organisation sonore et logistique, l’objectif n’est pas commercial mais lié à la vocation spirituelle et à la conservation du lieu.
Elle précise également que des ajustements sont en cours, notamment une réflexion sur l’augmentation des capacités matérielles (dont les audiophones), une adaptation progressive des modalités de réservation et des dispositifs complémentaires pour les petits groupes.
Néanmoins, la réunion, le 17 juin dernier, entre les représentants de Notre-Dame et les organisations professionnelles, dont FNGIC et SNG-C, apparaît comme un point de rupture pour une partie des acteurs. GREAT France dénonce une réunion "transformée en simple session d’information", et évoque une décision perçue comme "unilatérale", malgré plus d’un an et demi d’échanges préalables.
Les professionnels regrettent également un calendrier jugé trop contraint, avec une mise en œuvre prévue en pleine saison touristique et un délai de préavis estimé insuffisant.
La cathédrale rappelle que les visites guidées professionnelles ne sont pas supprimées mais encadrées, le dispositif vise à améliorer la qualité de visite via une meilleure organisation sonore et logistique, l’objectif n’est pas commercial mais lié à la vocation spirituelle et à la conservation du lieu.
Elle précise également que des ajustements sont en cours, notamment une réflexion sur l’augmentation des capacités matérielles (dont les audiophones), une adaptation progressive des modalités de réservation et des dispositifs complémentaires pour les petits groupes.
Néanmoins, la réunion, le 17 juin dernier, entre les représentants de Notre-Dame et les organisations professionnelles, dont FNGIC et SNG-C, apparaît comme un point de rupture pour une partie des acteurs. GREAT France dénonce une réunion "transformée en simple session d’information", et évoque une décision perçue comme "unilatérale", malgré plus d’un an et demi d’échanges préalables.
Les professionnels regrettent également un calendrier jugé trop contraint, avec une mise en œuvre prévue en pleine saison touristique et un délai de préavis estimé insuffisant.
Notre-Dame défend une logique d’équilibre entre flux et recueillement
Dans ses échanges écrits, la cathédrale insiste sur une ligne constante : préserver la vocation cultuelle du monument.
Le discours institutionnel rappelle que Notre-Dame n’est pas un musée, la liturgie et le recueillement constituent le cœur de sa mission et la régulation des groupes vise à garantir une "coexistence harmonieuse" entre visiteurs, pèlerins et fidèles.
Le diocèse de Paris, via les éléments transmis dans les échanges, a également insisté sur la nécessité d’un environnement sonore maîtrisé et sur l’encadrement des groupes, y compris religieux, dans la nef.
Au-delà de la polémique chiffrée, l’affaire révèle une tension structurelle dans la gestion des sites touristiques à forte fréquentation.
Les guides-conférenciers craignent une baisse significative de leur activité sur le site, une complexification de l’accès aux créneaux et un risque de développement de visites informelles en cas de restriction de l’offre encadrée.
La cathédrale, de son côté, affirme vouloir garantir un modèle "durable", compatible avec l’afflux massif de visiteurs et les contraintes propres à un édifice religieux en activité.
Le discours institutionnel rappelle que Notre-Dame n’est pas un musée, la liturgie et le recueillement constituent le cœur de sa mission et la régulation des groupes vise à garantir une "coexistence harmonieuse" entre visiteurs, pèlerins et fidèles.
Le diocèse de Paris, via les éléments transmis dans les échanges, a également insisté sur la nécessité d’un environnement sonore maîtrisé et sur l’encadrement des groupes, y compris religieux, dans la nef.
Au-delà de la polémique chiffrée, l’affaire révèle une tension structurelle dans la gestion des sites touristiques à forte fréquentation.
Les guides-conférenciers craignent une baisse significative de leur activité sur le site, une complexification de l’accès aux créneaux et un risque de développement de visites informelles en cas de restriction de l’offre encadrée.
La cathédrale, de son côté, affirme vouloir garantir un modèle "durable", compatible avec l’afflux massif de visiteurs et les contraintes propres à un édifice religieux en activité.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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