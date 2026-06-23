Notre-Dame de Paris : une réforme des visites inquiète les guides-conférenciers

Dans les courriers adressés aux professionnels, la direction de Notre-Dame, portée par la Directrice de la gestion des publics, nuance fortement cette lecture.



La cathédrale rappelle que les visites guidées professionnelles ne sont pas supprimées mais encadrées, le dispositif vise à améliorer la qualité de visite via une meilleure organisation sonore et logistique, l’objectif n’est pas commercial mais lié à la vocation spirituelle et à la conservation du lieu.



Elle précise également que des ajustements sont en cours, notamment une réflexion sur l’augmentation des capacités matérielles (dont les audiophones), une adaptation progressive des modalités de réservation et des dispositifs complémentaires pour les petits groupes.



Néanmoins, la réunion, le 17 juin dernier, entre les représentants de Notre-Dame et les organisations professionnelles, dont FNGIC et SNG-C, apparaît comme un point de rupture pour une partie des acteurs. GREAT France dénonce une réunion " transformée en simple session d’information ", et évoque une décision perçue comme " unilatérale ", malgré plus d’un an et demi d’échanges préalables.



Les professionnels regrettent également un calendrier jugé trop contraint, avec une mise en œuvre prévue en pleine saison touristique et un délai de préavis estimé insuffisant.