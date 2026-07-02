Notre-Dame de Paris : la réduction des visites guidées provoque la colère des professionnels

Les organisations professionnelles alertent également sur les effets de cette restriction pour les visiteurs. Elles estiment qu'une diminution de l'offre officielle pourrait favoriser le développement de visites non autorisées ou de guides clandestins.



Selon elles, cette évolution entraînerait également une baisse de la qualité de l'expérience proposée au sein de la cathédrale. Elles avancent notamment que la durée moyenne des visites passerait d'environ une heure à 26 minutes, limitant ainsi la découverte du patrimoine et de l'histoire de Notre-Dame de Paris.



Au-delà de l'organisation des visites, la profession s'inquiète des répercussions économiques de cette mesure. La FNGIC et GREAT France indiquent que cette décision, annoncée sans préavis selon elles, entraîne l'annulation de milliers de prestations en pleine saison touristique.



Les deux organisations soulignent également que les guides-conférenciers rencontrent déjà des difficultés d'accès à plusieurs grands sites culturels parisiens, citant notamment le Louvre et le musée d'Orsay.



À l'issue du rassemblement, la FNGIC et GREAT France ont appelé le diocèse de Paris à rouvrir rapidement le dialogue afin de rechercher, avec les professionnels du secteur, des solutions permettant de concilier les impératifs d'accueil du public, le respect du caractère cultuel du monument et le maintien des visites guidées.