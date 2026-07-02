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Notre-Dame de Paris : la réduction des visites guidées provoque la colère des professionnels

Plus de 400 guides-conférenciers et agents de voyages se sont rassemblés sur le parvis du monument


La contestation monte autour de l'accès à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Plus de 400 guides-conférenciers et agents de voyages se sont rassemblés sur le parvis du monument pour dénoncer la décision du diocèse de réduire drastiquement les visites guidées en petits groupes à compter du 1er juillet.


Rédigé par le Jeudi 2 Juillet 2026 à 17:09

La contestation monte autour de l'accès à la cathédrale Notre-Dame de Paris - Photo : Marie Segura
La contestation monte autour de l'accès à la cathédrale Notre-Dame de Paris - Photo : Marie Segura
CroisiEurope
La tension s'intensifie autour de l'organisation des visites à Notre-Dame de Paris.

À l'appel de la Fédération nationale des guides interprètes et conférenciers (FNGIC) et de GREAT France, plus de 400 guides-conférenciers et agents de voyages se sont mobilisés, mardi 30 juin 2026, sur le parvis de la cathédrale pour protester contre une décision qu'ils jugent lourde de conséquences pour la profession.

Selon les deux organisations, le diocèse de Paris a décidé de supprimer, à compter du 1er juillet, 95% des visites guidées en petits groupes au sein de la cathédrale. Une mesure qui aurait été prise afin de limiter les nuisances sonores et les incivilités constatées dans le monument.

La FNGIC et GREAT France estiment que cette décision repose sur un mauvais diagnostic. Elles rappellent que les groupes encadrés par des guides-conférenciers utilisent des audiophones et respectent les règles de silence imposées dans ce lieu de culte.

Pour les représentants de la profession, les guides jouent au contraire un rôle de régulation des flux et des comportements des visiteurs. Ils considèrent que les visiteurs individuels ou les groupes non encadrés sont davantage susceptibles de générer du bruit ou des incivilités.

Un risque pour la qualité de la visite

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Les organisations professionnelles alertent également sur les effets de cette restriction pour les visiteurs. Elles estiment qu'une diminution de l'offre officielle pourrait favoriser le développement de visites non autorisées ou de guides clandestins.

Selon elles, cette évolution entraînerait également une baisse de la qualité de l'expérience proposée au sein de la cathédrale. Elles avancent notamment que la durée moyenne des visites passerait d'environ une heure à 26 minutes, limitant ainsi la découverte du patrimoine et de l'histoire de Notre-Dame de Paris.

Au-delà de l'organisation des visites, la profession s'inquiète des répercussions économiques de cette mesure. La FNGIC et GREAT France indiquent que cette décision, annoncée sans préavis selon elles, entraîne l'annulation de milliers de prestations en pleine saison touristique.

Les deux organisations soulignent également que les guides-conférenciers rencontrent déjà des difficultés d'accès à plusieurs grands sites culturels parisiens, citant notamment le Louvre et le musée d'Orsay.

À l'issue du rassemblement, la FNGIC et GREAT France ont appelé le diocèse de Paris à rouvrir rapidement le dialogue afin de rechercher, avec les professionnels du secteur, des solutions permettant de concilier les impératifs d'accueil du public, le respect du caractère cultuel du monument et le maintien des visites guidées.


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Tags : great france, notre dame de paris
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