TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo Partez en France  
Recherche avancée

GREAT France dénonce les pratiques border line de certains offices du tourisme

L'interview de Frédéric Bourgeois, délégué général de GREAT France


Dans un communiqué, le GRoupement des Entreprises des Activités du Tourisme (GREAT France) alerte sur la concurrence déloyale exercée par certains offices de tourisme à l'encontre des acteurs privés. TourMaG a fait le point avec Frederic Bourgeois, délégué général de GREAT France, alors que l'association compte interpeler rapidement ADN Tourisme sur cette problématique.


Rédigé par le Mercredi 3 Septembre 2025

Concurrence déloyale : GREAT France pointe des dérives d’offices de tourisme - Depositphotos.com Auteur studiostoks
Concurrence déloyale : GREAT France pointe des dérives d’offices de tourisme - Depositphotos.com Auteur studiostoks
TAP Air Portugal
TourMaG - GREAT France a annoncé, dans un communiqué, avoir transmis le 29 juillet dernier au cabinet de la Ministre chargée du Tourisme, Nathalie Delattre, une note qui pointe du doigt une dizaine de cas concrets de concurrence déloyale exercée par des offices de tourisme français. Le sujet n’est pas nouveau…

Frédéric Bourgeois : Effectivement, la note que GREAT France a soumise au cabinet de la ministre, à son invitation, pointe du doigt l'action de certains offices de tourisme.

Je dis bien certains, car de nombreux offices travaillent main dans la main avec les opérateurs locaux.

Malgré tout, quelques-uns dépassent les limites de leur mission et cette note vise à pointer du doigt des pratiques qui ne respectent pas le Code du Tourisme.

TourMaG - Quels genres de pratiques ?

Frédéric Bourgeois : Les offices de tourisme ont pour mission première de proposer un service public de promotion du territoire.

Ce service peut inclure la vente et l'organisation d'activités et de séjours sur le territoire d'action de l'office, comme le stipule le Code du tourisme (notamment les articles L133-3 et L211-1).

Par contre, ces prestations sont soumises à des conditions particulières, notamment à trois conditions spécifiques, qui sont les conditions de neutralité, de territorialité et d'intérêt général.

Autres articles
Si l’on prend l’exemple de la neutralité - qui signifie que par leur statut, les offices sont soumis aux obligations des structures à caractère public – nous avons notamment constaté que certains offices de tourisme privilégiaient systématiquement la promotion de leurs propres produits ou partenariats au détriment de ceux des structures privées locales, ignorant leur rôle de neutralité dans la promotion du territoire.

Dans deux cas, des offices ont carrément refusé de promouvoir les offres d’acteurs privés et/ou de les inclure dans leur centrale de réservation.

S’ils ne l’ont pas mis par écrit, ils ont refusé par téléphone la promotion de tout autre acteur en disant très clairement : « Nous ne pouvons pas promouvoir votre offre parce qu'elle est en concurrence avec la nôtre ».

TourMaG - Quid du principe de territorialité ?

Frédéric Bourgeois : Les offices doivent opérer dans un périmètre géographique défini, mais dans certains cas, nous avons constaté que des offices dépassaient leur territoire de compétence via des accords inter-offices, générant par là même des agences réceptives non plus intercommunales (comme cela est permis), mais interdépartementales, voire interrégionales.

Lire aussi : GREAT France dévoile ses priorités pour 2025

GREAT France : "Les offices ne sont pas censés entrer en concurrence avec les structures privées"

TourMaG - Enfin, vous avez évoqué le principe d’intérêt général…

Frédéric Bourgeois : Les offices ne sont pas censés entrer en concurrence avec les structures privées. En matière d'intérêt général, deux principes s’appliquent : celui de non-concurrence et celui de libre-concurrence.

La non-concurrence signifie que les offices peuvent proposer des activités commerciales à partir du moment où ces activités comblent un vide dans l'offre locale. Par exemple, l’OT propose une offre en B2B, tandis que les opérateurs locaux ne proposent qu'un service B2C.

La libre-concurrence, quant à elle, implique de ne pas contrevenir à la législation en matière de tarification, c'est-à-dire qu'un office ne peut pas « profiter » des subventions qui lui sont octroyées pour proposer des activités ou des séjours à des tarifs sur lesquels les opérateurs privés ne peuvent pas s'aligner.

À ces deux positionnements problématiques s'ajoute un troisième, relevant de la confusion des genres.

Par exemple, l’OT se vend (en ligne ou pendant des salons) sur base d'un champ lexical relevant du secteur privé, se fait appeler « DMC » et ne permet donc pas une lecture distincte entre l'acteur public et les acteurs privés, créant par là une confusion des genres problématique vis-à-vis des clients, mais aussi des agences étrangères, qui pourraient possiblement être intéressées par des offres moins chères venues d'un DMC qui serait public…

TourMaG - Pourquoi, selon vous, certains offices ont-ils recours à ces pratiques ?

Frédéric Bourgeois : Nous supposons, entre autres, que les offices doivent faire face à une diminution de leurs subventions depuis plusieurs années et que, par conséquent, ils doivent chercher de nouvelles sources de revenus.

TourMaG - Avez-vous eu un retour du cabinet de la Ministre depuis fin juillet ?

Frédéric Bourgeois : Non pas encore, mais au-delà d'avoir soumis cette note, nous comptons également interpeller ADN Tourisme, pour qu'ils se penchent sur la question, car ce positionnement de la part des offices peut mener, sur certains territoires, à de véritables situations de tension, mettant en difficulté les opérateurs privés, par ailleurs générateurs d'emploi local parfois importants.

Lire aussi : Louvre : les nouvelles conditions générales de vente font grincer des dents !


Lu 285 fois

Tags : adn tourisme, frederic bourgeois, great france, nathalie delattre, office de tourisme
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
ANA

Brand news Partez en France

Boostez vos ventes grâce à des solutions de réservation sur-mesure et des conseillers à votre écoute !

Boostez vos ventes grâce à des solutions de réservation sur-mesure et des conseillers à votre écoute !
Référencer de nouvelles destinations, organiser les séjours de vos clients, réserver des...
Dernière heure

A Bali, l'étonnante saga hôtelière d'Alban Kibarer [ABO]

Air Antilles : des investisseurs allemands, canadiens et nigériens sur les rangs ? [ABO]

Eté 2025 : la croisière a performé sur tous ses formats [ABO]

Groupes : Solotour maintient sa dynamique en 2025

GREAT France dénonce les pratiques border line de certains offices du tourisme

Les offres France

Les offres Partez en France

Vendre la destination France avec les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France ! Bienvenue dans les régions de France

Vendre la destination France avec les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France ! Bienvenue dans les régions de France
Vous souhaitez organiser un séjour découverte, un séjour thématique, une journée ou un stop lunch, un séjour rando,...

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes
Hôtels Circuits France : des hôtels et bien + encore ! Faites le choix d’un hôtel-restaurant familial au savoir-faire...

CHARMHOTEL Tendance 2025

CHARMHOTEL Tendance 2025
Grandir, toujours grandir. Oui, mais pas n'importe comment... ! Nous avons à cœur de fournir aux groupes qui viennent...

Brand News

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Les annonces

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

LE GROUPE SALAUN - Assistant(e) Technique de production Voyages Groupes H/F - CDI - (École-Valentin (25))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025
Distribution

Distribution

Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?

Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?
Partez en France

Partez en France

GREAT France dénonce les pratiques border line de certains offices du tourisme

GREAT France dénonce les pratiques border line de certains offices du tourisme
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Cristiano Ronaldo, nouveau visage de l'Arabie Saoudite

Cristiano Ronaldo, nouveau visage de l'Arabie Saoudite
Production

Production

Groupes : Solotour maintient sa dynamique en 2025

Groupes : Solotour maintient sa dynamique en 2025
AirMaG

AirMaG

Lyon s’ouvre aux couleurs du Maroc avec easyJet et l’ONMT

Lyon s’ouvre aux couleurs du Maroc avec easyJet et l’ONMT
Transport

Transport

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini
La Travel Tech

La Travel Tech

Roadtrip : Wikicampers lance l'appli Koko Pilote

Roadtrip : Wikicampers lance l'appli Koko Pilote
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

MGallery Collection prend de l’altitude et s’installe à Valmorel

MGallery Collection prend de l’altitude et s’installe à Valmorel
HotelMaG

Hébergement

Mama Shelter ouvre sa première adresse en Asie

Mama Shelter ouvre sa première adresse en Asie
Futuroscopie

Futuroscopie

La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO]

La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife
CruiseMaG

CruiseMaG

Explora Journeys enrichit ses croisières en Alaska et au Canada

Explora Journeys enrichit ses croisières en Alaska et au Canada
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates recrute en France en septembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur intègre l’offre hôtelière de Gekko Group

SAP Concur intègre l’offre hôtelière de Gekko Group
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias