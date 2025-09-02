GREAT France dénonce les pratiques border line de certains offices du tourisme

Nous ne pouvons pas promouvoir votre offre parce qu'elle est en concurrence avec la nôtre

Les offices doivent opérer dans un périmètre géographique défini, mais dans certains cas, nous avons constaté que des offices dépassaient leur territoire de compétence via des accords inter-offices, générant par là même des agences réceptives non plus intercommunales (comme cela est permis), mais interdépartementales, voire interrégionales.

Si l’on prend l’exemple de la neutralité - qui signifie que par leur statut, les offices sont soumis aux obligations des structures à caractère public – nous avons notamment constaté que certains offices de tourisme privilégiaient systématiquement la promotion de leurs propres produits ou partenariats au détriment de ceux des structures privées locales, ignorant leur rôle de neutralité dans la promotion du territoire.Dans deux cas, des offices ont carrément refusé de promouvoir les offres d’acteurs privés et/ou de les inclure dans leur centrale de réservation.S’ils ne l’ont pas mis par écrit, ils ont refusé par téléphone la promotion de tout autre acteur en disant très clairement : «».