Corrèze : un nouvel espace muséal pour plonger dans l’univers de Néandertal

Un parcours immersif de 700 m² sur les traces de Néandertal


Au cœur de la Vallée de la Dordogne, la Chapelle-aux-Saints a inauguré, fin juillet, un espace muséal unique dédié à Néandertal. Entre découverte scientifique majeure et immersion interactive, ce nouveau site fait revivre l’histoire de notre lointain cousin dans un cadre exceptionnel.


Rédigé par le Mardi 26 Août 2025

La Chapelle-aux-Saints inaugure un espace muséal unique dédié à Néandertal - Depositphotos @ Iurii
Après plus de deux ans de travaux, La Chapelle-aux-Saints en Corrèze a inauguré « Néandertal, l’Homme de la Chapelle-aux-Saints », un espace de 700 m² entièrement dédié à une figure majeure de la Préhistoire.

L’ouverture, le mardi 29 juillet, s’est déroulée en présence de Nathalie Delattre, ministre déléguée chargée du Tourisme.

C'est à deux pas de ce nouvel espace, qu'en 1908, les frères Bouyssonie ont découvert dans la grotte de Bouffia Bonneval, un squelette de Néandertal vieux de 60 000 ans.

Il s'agit là du premier témoignage avéré d’un rite funéraire chez les Néandertaliens, qui a profondément transformé la compréhension de notre histoire.

Néandertal renaît à la Chapelle-aux-Saints

Le nouvel espace muséal, situé à proximité immédiate du site archéologique, propose une scénographie immersive et interactive pour plonger au cœur de la vie de notre lointain cousin : reconstitution fidèle du squelette, espaces pédagogiques et dispositifs interactifs viennent éclairer le quotidien, l’environnement et les comportements de Néandertal.

Les visiteurs peuvent également observer la grotte originelle depuis une passerelle et profiter d’explications grâce à un audioguide inclus dans la visite.

Inscrit dans un paysage emblématique de la Vallée de la Dordogne, ce lieu se veut à la fois scientifique, pédagogique et patrimonial, et ambitionne de devenir une étape culturelle incontournable de la région.

Tags : chapelle aux saints, correze, nathalie delattre
Lundi 25 Août 2025 - 15:43 Côte d’Azur : une saison estivale 2025 au beau fixe ?

Lundi 25 Août 2025 - 07:45 La Drôme-Ardèche loin des sentiers battus avec Destination Provence

