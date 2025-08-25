Corrèze : un nouvel espace muséal pour plonger dans l’univers de Néandertal

Un parcours immersif de 700 m² sur les traces de Néandertal

Au cœur de la Vallée de la Dordogne, la Chapelle-aux-Saints a inauguré, fin juillet, un espace muséal unique dédié à Néandertal. Entre découverte scientifique majeure et immersion interactive, ce nouveau site fait revivre l’histoire de notre lointain cousin dans un cadre exceptionnel.



Rédigé par Amélia Brille le Mardi 26 Août 2025

