Corrèze : un nouvel espace muséal pour plonger dans l’univers de Néandertal

Après plus de deux ans de travaux, La Chapelle-aux-Saints en Corrèze a inauguré « Néandertal, l’Homme de la Chapelle-aux-Saints », un espace de 700 m² entièrement dédié à une figure majeure de la Préhistoire.
L’ouverture, le mardi 29 juillet, s’est déroulée en présence de Nathalie Delattre, ministre déléguée chargée du Tourisme.
C'est à deux pas de ce nouvel espace, qu'en 1908, les frères Bouyssonie ont découvert dans la grotte de Bouffia Bonneval, un squelette de Néandertal vieux de 60 000 ans.
Il s'agit là du premier témoignage avéré d’un rite funéraire chez les Néandertaliens, qui a profondément transformé la compréhension de notre histoire.
L’ouverture, le mardi 29 juillet, s’est déroulée en présence de Nathalie Delattre, ministre déléguée chargée du Tourisme.
C'est à deux pas de ce nouvel espace, qu'en 1908, les frères Bouyssonie ont découvert dans la grotte de Bouffia Bonneval, un squelette de Néandertal vieux de 60 000 ans.
Il s'agit là du premier témoignage avéré d’un rite funéraire chez les Néandertaliens, qui a profondément transformé la compréhension de notre histoire.
Néandertal renaît à la Chapelle-aux-Saints
Autres articles
-
Tourisme social : 286 000 départs en vacances grâce à l’ANCV en 2024
-
La Corrèze casse les codes du tourisme avec une campagne décalée
-
Fréquentation touristique : après les JO, la France veut transformer l'essai [ABO]
-
Les Tours de Merle célèbrent 800 ans d’histoire en 2025
-
Atout France : "les conclusions de l'audit rendues dans 3 mois"
Le nouvel espace muséal, situé à proximité immédiate du site archéologique, propose une scénographie immersive et interactive pour plonger au cœur de la vie de notre lointain cousin : reconstitution fidèle du squelette, espaces pédagogiques et dispositifs interactifs viennent éclairer le quotidien, l’environnement et les comportements de Néandertal.
Les visiteurs peuvent également observer la grotte originelle depuis une passerelle et profiter d’explications grâce à un audioguide inclus dans la visite.
Inscrit dans un paysage emblématique de la Vallée de la Dordogne, ce lieu se veut à la fois scientifique, pédagogique et patrimonial, et ambitionne de devenir une étape culturelle incontournable de la région.
Lire aussi : Dordogne : dans le Ryokan de Christiane, on se croirait au Japon 🔑
Les visiteurs peuvent également observer la grotte originelle depuis une passerelle et profiter d’explications grâce à un audioguide inclus dans la visite.
Inscrit dans un paysage emblématique de la Vallée de la Dordogne, ce lieu se veut à la fois scientifique, pédagogique et patrimonial, et ambitionne de devenir une étape culturelle incontournable de la région.
Lire aussi : Dordogne : dans le Ryokan de Christiane, on se croirait au Japon 🔑
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille