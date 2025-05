Les Tours de Merle célèbrent 800 ans d’histoire en 2025

Pour célébrer ses 800 ans, le site des Tours de Merle propose un programme festif, pensé pour faire voyager petits et grands au cœur du Moyen Âge :



- Spectacle Destin de Chevaliers : 3 fois par jour (sauf le week-end) du 25 juillet au 16 août



- Démonstrations de forge : les 16 et 17 juillet



- Armes et techniques de combat : les 18-19 juillet et 22-23 août



- Musiques et danses médiévales : les 20 et 21 août.



Classé Natura 2000, le site des Tours de Merle s’inscrit aussi dans un environnement d’exception.



La vallée de la Maronne abrite une faune et une flore d’une grande richesse. Chaque week-end pendant les vacances, des balades matinales sont organisées pour faire découvrir les secrets des plantes et leur usage au Moyen Âge.