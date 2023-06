Dans le Lot, 4 des "plus beaux villages de France" posés dans un mouchoir

Hôtel deux étoiles à prix raisonnable (à partir de 82€) au pied du promontoire de Loubressac et à 5 mn du centre historique. Il se situe également à une vingtaine de kilomètres de Rocamadour et de la grotte des Merveilles et à 6,5 km du château de Castenau- Bretenoux.Outre un restaurant de qualité, l’hôtel spacieux et moderne propose un service pour cyclistes et marcheurs (panier repas et local).Une mention particulière pour la vue sur la Dordogne de la terrasse, en particulier, à l’heure des levers et couchers de soleil.A Saint-Jean-Lespinasse, aux confins du Lot et de la Dordogne, dans le site verdoyant du Château de Montal, "Les Trois soleils" accueille ses hôtes dans un cadre chaleureux et à l’élégance discrète. On profite de belles et vastes chambres dans le cadre de la campagne. A cinq minutes à pied, on rejoint le restaurant "L’informel" autour de la piscine pour apprécier une cuisine inventive faites de plats du moment.En bordure de la cité historique, le restaurant "Le Prieuré" présente une cuisine traditionnelle de pays, comme on dit.Repris il y a deux mois environ par deux Nancéens, Florence et Michaël, qui ont débarqué avec leur savoir-faire et leur savoir-être, l’opération est réussie. Michaël, ancien fruitier, est au piano et Florence, ancienne du conservatoire, a rangé son violon pour passer au service.Avec un menu à midi (à 22,50€) et une carte le soir, selon l’humeur du chef, l’établissement est installé dans une belle maison en pierre du Lot, enrichi d’une vaste terrasse. Face à l’auberge, on peut prolonger le plaisir par une halte dégustation chez un marchand de vins de la région, du lot et de Cahors en particulier.