CroisiEurope : j'ai testé pour vous la croisière épicurienne, entre Garonne, Dordogne et Gironde Au programme, richesses des régions alentours, le vin et tout un patrimoine architectural et historique

Elles reviennent, les croisières. Celles du vent du large et celles qui vous emmènent entre terre et mer, terroirs et fronts de mer. Nous avons embarqué sur le Cyrano de Bergerac un des navires De CroisiEurope qui propose parmi son catalogue une magnifique navigation sur 7 jours (5 jours pleins) entre Garonne, Dordogne et estuaire de la Gironde. Des points de vues uniques depuis le fleuve, mais aussi des excursions à la découverte des nombreuses richesses des régions alentours, le vin bien sûr et tout un patrimoine architectural et historique.

Rédigé par Christophe Hardin le Jeudi 29 Juillet 2021

Amarré en plein centre de Bordeaux au quai des Chartons, le MS Cyrano de Bergerac, l’élégant bateau de CroisiEurope attend ses occupants, la proue déjà tournée vers les magnifiques terroirs du Bordelais.



Une croisière, même fluviale, ce sont des rituels immuables qui vous font chavirer (si on ose dire) rapidement dans une ambiance bien particulière.



Les personnels et les équipages sont présents pour vous souhaiter la bienvenue à bord.



Ce foutu masque est toujours là mais il est éclipsé par les galons, les boutons dorés et épaulettes avec l’ancre marine.



Et dans la cabine dont toutes bénéficient de la vue ‘’mer’’, le placard est garni des gilets de sauvetage. Pas de doute, moi l’aviateur, me voici devenu un croisiériste !



La clientèle, dont beaucoup sont fidèles à CroisiEurope est très majoritairement senior, appréciant la formule pension complète, des excursions nombreuses et bien choisies et un personnel dévoué et attentionné.

Cette croisière est cependant un produit capable de séduire une clientèle plus jeune, curieuse et épicurienne.



L’intitulé sur le catalogue serait peut être à revoir, qui ne mentionne pas plus ostensiblement cet itinéraire fluvial au cœur des plus beaux vignobles du monde et les nombreuses dégustations proposées.



On peut faire la route des vins ou choisir celle au fil de l'eau qui propose de passer par le fleuve et c’est tout aussi passionnant. Les cinq jours pleins de cette croisière commencent donc à Bordeaux, au lendemain de l’installation à bord, quand le Cyrano de Bergerac met le cap pour descendre.



On ne quitte Bordeaux pour s’enfoncer dans les terres sans que cette ville puissante et fière vous fasse marquer le pas.



De par ses voutes étroites, le pont de pierre, magnifique ouvrage construit sur ordre de Napoléon impose à notre bateau de se mettre à l’arrêt pour ensuite, en manœuvrant délicatement, passer très lentement et au raz des arches. C’est la première sensation forte de cette croisière qui en offre bien d’autres.



Cadillac est la première escale dans le vignoble après une conférence œnologique donnée par un jeune Mexicain ayant choisi la France pour vivre de sa passion du vin.



Visite guidée du Château de Roquetaillade à ne pas manquer. Un joyau médiéval, une véritable petite merveille du XIVe siècle toujours habitée par la même famille.



Au 19em siècle, le grand architecte Viollet le Duc, se voit confier la restauration du château. Il créera alors dans chaque pièce des décors uniques et colorés. La ‘’chambre rose’’ vaut à elle seule la visite.



Soulignons dés à présent la qualité des nombreux guides qui se sont succédé durant cette croisière. Avec chacun leur personnalité, ils sont véritablement une très forte valeur ajoutée aux visites des différents sites.



Ils sont heureux de revoir les touristes et de pouvoir travailler de nouveau. ‘’Vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux de vous retrouver ‘’ nous a lancé l’un deux en guise de bienvenue.

Sur le pont, tout n’est que calme et volupté dans la douceur du soir... Coup de chapeau aux guides. Ils expliquent et racontent l’histoire. Celle avec un grand ‘’H’’ et les petites histoires, amusantes croustillantes, secrètes, émouvantes.



Le prince de Zanzibar, Michel de Montaigne, Oscar Niemeyer architecte brésilien, Henri Salmide né Heinz Stahlschmidt officier allemand basé à Bordeaux pendant la dernière guerre et décoré par le maire Jacques Chaban-Delmas en 1995 de la médaille de la Ville de Bordeaux…..tant et tant d’autres personnages que les guides convoquent pour nous faire revenir de voyage un peu moins ignorant et riche de mille anecdotes.



Notre bateau remonte ensuite la Garonne et abordera les rivages d’illustres vignobles : Médoc, Pauillac, Saint Julien….



Accueillis dans la propriété du Château Latour Carnet, grand cru classé du Haut Médoc, pour déguster vin blanc et vin rouge, nous découvrons également toutes les récentes évolutions techniques pour améliorer la production et c’est passionnant.



La barrique connectée, pour un meilleur suivi, les drones pour surveiller et repérer les maladies de la vignes, la robotique pour mieux gérer l’enherbement des vignobles, sans oublier les engagements environnementaux.



En cette fin du 3em jour, le Cyrano de Bergerac met ensuite le cap sur Royan. On passe alors dans l’estuaire de la Gironde. Les rivages prennent leur distance, l’horizon semble s’agrandir, c’est presque la mer.



Avec la complicité d’un ciel sans nuages et d’un soleil déclinant, cette navigation restera comme un des plus beaux moment de cette croisière.



A l’avant du bateau, sur le pont, tout n’est que calme et volupté dans la douceur du soir. 110 mètres en arrière, les moteurs ne s’entendent pas. Avec pour seul bruit celui de la fine étrave du bateau qui fend les eaux, le spectacle du couchant avec ses oiseaux est superbe.



Le bateau laisse à tribord le village de Talmont avec son magnifique promontoire rocheux surplombant l'estuaire et son église fortifiée de Sainte-Radegonde dont les remparts accrochent les dernières lueurs du jour.



On se réveille le lendemain en bord de Mer.

Des équipes professionnelles et très dévouées Nous sommes à Royan d’où Croisi Europe propose deux excursions pour découvrir des villes d’art et d’histoire et fiertés du département de la Charente Maritime : Rochefort et sa corderie royale puis La Rochelle et ses tours médiévales.



Cerise sur le gâteau, les grands voiliers sont là. Le Belém à La Rochelle et l’Hermione à Rochefort, cette réplique d’une frégate construite en 1779 ayant amené La Fayette aux États-Unis en 1780, pour rejoindre les insurgés américains en lutte pour leur indépendance.



On est captivé par les explications de notre guide qui nous décrit ce bateau, construit de quatre cent mille pièces, avec ses 28 kilomètres de cordage, ses 32 canons, ses 2200 M2 de voiles et dont il fallait, pour pouvoir embarquer comme équipage, connaitre les 250 différentes manœuvres à effectuer.

Royan, station balnéaire se visite aussi et CroisiEurope offre la ballade.



Ville détruite à 85% pendant la guerre, elle s’est ensuite reconstruite dans les années 50. Certaines de ses villas et immeubles sont bien représentatifs de cette architecture moderniste.



Bonne idée que de nous faire visiter la ville quand la nuit tombe. C’est le moment idéal pour se rendre au pied de cette étonnante église qu’est Notre Dame de Royan, construite en 1958 en béton brut et classée monument historique.



Quand vient la nuit et grâce à son dispositif lumineux ses façades de béton gris d’un esthétique discutable se parent de belles couleurs et offrent un spectacle onirique et surnaturel.



L’escapade maritime s’interrompt et le bateau qui a appareillé de nuit remonte l’estuaire pour cette fois s’engager dans la Dordogne. L’horaire est parfait pour apprécier les rives, les châteaux et belles demeures dans la lumière du matin.



Le bateau accoste à Libourne en plein vignoble du Saint Emilion. L’excursion proposée nous emmène évidemment au village du même nom.

Saint Emilion, cité médiévale classée au patrimoine mondial de l’humanité, entourée de vignes, est un vrai bonheur à parcourir avec ses rues sinueuses et placettes fleuries.



La visite guidée de l’église, entièrement creusée dans la roche et souterraine, offre en même temps une passionnante histoire et un moment de fraicheur bienvenu sous ce chaud soleil qui murira les grains de raisin.

La croisière sous le charme d'une jeune femme amoureuse de notre pays Pas question bien sûr de ne pas visiter une des propriétés viticoles du Saint Emilion.



Château Cantenac, choisi par CroisiEurope et produisant un Saint Emilion Grand Cru, nous offre une rencontre singulière, un très beau souvenir.

Adrienne Jennifer Roskam-Cheung, la Responsable Œnotourisme et Communication nous accueille en personne et commence par nous parler d’elle.



Cette jeune femme d’origine asiatique et née aux Etats Unis s’est vite passionnée pour l’œnologie. Venue en Europe pour des stages dans différents pays producteurs de vin elle commence son apprentissage en France. Que croyez-vous qu’il arriva ?



Avec son accent américain, ses yeux rieurs sous le portrait de toute la famille la voilà qui nous raconte sa belle romance et son mariage avec l’un des trois fils de la famille, nous montrant avec sa tablette les photos de ses petites filles et du mari.



La croisière est sous le charme de cette jeune femme amoureuse de notre pays qui nous a également si bien parlé du vin. A la boutique en fin de visite, on achètera des bouteilles pour la qualité du vin et pour Adrienne Jennifer.



En cette fin de journée, l’avant dernière, et après être repassé de Dordogne à Garonne, le bateau rejoint Bordeaux son port d’attache. La ville se dévoilera à nous à la tombée de la nuit lors d’une visite.



Notre guide, ample chemise blanche, belle chevelure et bretteur, est un fier Gascon qu’on verrait bien dans Cyrano en Cadet de Gascogne.



Il fait le show. Ses tirades et anecdotes racontent une ville de richesses, de patrimoine, de culture. Une ville classée mais qui a su se transformer notamment en aménageant ses quais.



Le lendemain et pour le dernière journée, le choix est donné entre une excursion vers Arcachon avec un tour sur le bassin et dégustation d’huitres ou la visite de la cité du vin à Bordeaux.



Quel que soit votre choix, l’heure du retour devra se faire en respectant les horaires si vous ne voulez pas rater la soirée de gala organisée à bord.

En grand uniforme le Commandant et tout l’équipage viendra saluer et trinquer avec chacun des passagers avant que ceux-ci ne dégustent un dernier diner à bord ou le foie gras s’est invité.



Plus tard, et pour prolonger la fête, l’orchestre spécialement convié ce soir là fera danser les croisiéristes au-delà de minuit.

Après un dernier petit déjeuner à bord le lendemain, chacun repart vers la gare ou l’aéroport, les bagages lestés de quelques beaux flacons et de souvenirs entre deux mers.



Beau produit que cette navigation sur ces magnifiques fleuves. La formule ‘’tout inclus’’ contribue à un bon rapport qualité / prix et Croisi Europe fait des promotions sur les prochains départs au mois d’aout.



Repas de bonne qualité, visites bien organisées avec des guides de grande qualité. Les quelques aléas comme des visites annulées en dernière minutes sont plutôt bien gérées par les équipes à bord, professionnelles et très dévouées envers les passagers.

A propos de CroisiEurope CroisiEurope est une entreprise familiale alsacienne créée en 1976 par Gérard Schmitter et d’abord connue sous le nom d’Alsace Croisières.

L’entreprise est actuellement dans sa 3e génération et est dirigée par les enfants et les petits enfants du fondateur.



La flotte est composée de 56 bateaux de catégories 4 ou 5 ancres accostant au cœur des villes et accueillant de 16 à 200 passagers et pour des croisières de 3 à 16 jours ou plus avec la découverte chaque jour d’une nouvelle escale.



Le service est assuré par du personnel et des équipages expérimentés et francophones. CroisiEurope offre une palette de destinations sur les canaux et fleuves de France et d’Europe mais aussi d’Asie, de Russie, d’Afrique et d’Amérique.



Elle propose un large choix d’excursions pour tous (dont certaines en supplément) en forfait ‘’classique’’ (découvertes de sites) ou en forfait ‘’dynamique’’ (visites insolites, ballades inédites)

Les croisières sont vendues en ‘’tout inclus’’ :

- Pension complète durant toute la croisière

- Boissons comprises aux repas et au bar

- Animation à bord

- Audiophones durant nos excursions

- Wi-Fi disponible gratuitement

A propos du "Cyrano de Bergerac" Le bateau sur la Gironde est de catégorie 5 ancres avec 87 cabines.

Les tons de bleus déclinés en plusieurs nuances, du bleu nuit aux murs au bleu doux

des cuirs des canapés, habillent chaque espace du bateau. A l’arrière du bateau, le piano bar s’habille de tons orangés plus chauds.

Les cabines du pont supérieur disposent de larges baies vitrées avec balcons à la française. Sur le pont intermédiaire ,les cabines disposent de grandes fenêtres. Sur le pont principal, les cabines sont dotées de hublots.

Situé au niveau du pont intermédiaire, le restaurant est l’endroit où tous les repas sont servis pendant la croisière.

A l’avant, le salon / bar accueillera les passagers lors des soirées animées, jeux apéritif...

Le pont soleil au-dessus des cabines est aménagé avec fauteuils et transats pour

Se relaxer tout en profitant d’une vue panoramique sur les paysages.



Année de construction : 2013

Nombre de ponts : 3

Membres d’équipage : 34

Longueur : 110 mètres

Largeur : 11,40 mètres

Nombre de cabines : 87

Capacité en passagers : 174

Certifié par le bureau Véritas



