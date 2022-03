En Dordogne, le parc de loisirs du Bournat fête ses 30 ans

L’occasion du 30e anniversaire est l’opportunité de faire encore davantage connaître le site à travers une série d’animations qui vont se dérouler tout au long de l’été.



Le parc sera ouvert du 2 avril au 2 octobre et la saison anniversaire battra son plein du 10 juillet au 28 août avec un programme de festivités dans l’esprit d’antan : bals populaires, danse folklorique, guinguette, fanfare, kermesse, jeux anciens, etc. Et notamment :



- La grande fête d’anniversaire le 10 juillet



- 7 nocturnes les mercredis



- 6 nocturnes les jeudis



- 2 nocturnes pour le 14 juillet et le 15 août



- 2 Ciné concert le 29 juillet et 6 août



- 2 Comices agricoles le 24 juillet et 14 août



- 9 dimanches de kermesse en juillet et août



- La fête de clôture le 28 août.



Des soirées seront consacrées aux grandes inventions de ce tournant de siècle : le cinéma avec des cinés-concerts à la belle étoile, une parade de la collection de véhicules agricoles anciens, un spectacle de rue vivant autour de l’histoire du train et de l’avion avec le survol espéré d’une réplique d’un Blériot XI, premier avion à avoir traversé la manche.