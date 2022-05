Pop Corn Labyrinthe ouvre un nouveau site à Strasbourg en juillet 2022

Les visiteurs commencent leur aventure par un court briefing, lors duquel l’équipe de Pop Corn Labyrinthe leur explique le fonctionnement du labyrinthe. Chaque personne reçoit une feuille de points, et doit ensuite se lancer dans le dédale pour en trouver la sortie.



Ce n’est pas une mince affaire : à chaque embranchement, on doit décider si on prend à gauche ou à droite, pour parfois se retrouver dans des culs-de-sac et retourner sur ses pas.



Des issues de secours permettent de rejoindre la sortie rapidement, pour les visiteurs qui souhaitent faire une pause ou arrêter l’activité. Un espace pique-nique est aménagé à l’accueil du labyrinthe, pour se restaurer dans la nature après l’aventure.



Le labyrinthe est ponctué d’étapes ludiques : des jeux de piste, pour faire travailler ses méninges, des énigmes, des jeux de réflexion, de stratégie et de mémorisation, et des jeux géants en bois qui font appel à la dextérité et à l’adresse.



Ces jeux, qui sont adaptés aux grands comme aux petits, prennent la forme de babyfoot, de birinic, de trou de souris ou encore de jeu de palets. Les règles sont expliquées en français et en anglais à chaque étape. À la fin du labyrinthe, on comptabilise les points, et on découvre qui a gagné.



Pour renouveler le plaisir des visiteurs, les jeux et activités de Pop Corn Labyrinthe changent chaque année.



Les parcs Pop Corn Labyrinthe proposent également des nocturnes. Armés d’une lampe de poche ou d’une lampe frontale, les visiteurs doivent échapper aux zombies ou se transformer en détectives pour résoudre un crime.