Volotea consolide sa position à Strasbourg

Cette année 2024 a été marquée par une forte progression de notre activité à Strasbourg. Notre réseau, de plus en plus attractif, répond aux attentes des voyageurs. En 2025, nous continuerons à renforcer notre offre et notre engagement dans la région

En 2025, Volotea prévoit d'offrir, enregistrant ainsi une croissance de 67 % par rapport à 2019. La compagnie annonce également l'ouverture de, renforçant son réseau et sa position sur laAu-delà du transport de passagers, la compagnie joue un rôle économique dans la région. Elle génère plus de, contribuant ainsi à l’essor local." déclare Gilles Gosselin , Directeur France de Volotea.Volotea poursuit également son expansion en France avec l'ajout de 31 nouvelles routes, portant àle nombre d'aéroports desservis dans 17 pays.L'Hexagone représente aujourd'hui, un marché clé sur lequel la compagnie ambitionne de continuer à se développer.