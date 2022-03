L’Occitanie avance résolument sur ses 8 contrats de destination

Les deux contrats suivants portent sur les « capitales régionales », Toulouse bien sûr, Cité vivante et savante, capitale de l’Occitalité. Victime d’une certaine désaffection pour le tourisme urbain, il visera à l’augmentation du nombre de nuitées en relançant un tourisme de proximité.



Pour sa part, Montpellier va défendre un œnotourisme urbain les pieds dans l’eau. Il est ici question de s’approprier la culture du vin comme un autre accès à la nature.



Le 7ème contrat est signé avec l’Agence des Pyrénées à la manœuvre avec l’idée de construire une nouvelle image et une notoriété renforcée de la chaîne pyrénéenne en cultivant aussi bien la fréquentation des massifs en hiver qu’en été, accompagnée par une montée en gamme des hébergements et des services



Enfin le contrat 8 est transrégionale pour promouvoir la Vallée de la Dordogne, avec le soutien du CRT de Nouvelle Aquitaine. Encore une fois, le succès estival ne dispense pas de rechercher de nouvelles clientèles et d’élargir les saisons.



Comme l’expliquait Vincent Garel : « Le dispositif est inédit en Occitanie à plus d’un titre, d’abord par le fait que c’est la région qui a le plus de contrats signés avec Atout France, ensuite par le nouvel esprit de coopération et de mutualisation. Avec les 13 départements plus le CRTL nous constituons un nouveau Top 14 efficace et conquérant, à l’écoute des territoires ».