Un workshop "Destination Occitanie" pour reconquérir les clientèles groupes

Des circuits de découverte de l’Occitanie sont prévus en prélude à une journée de rencontres professionnellesVisant à favoriser la connaissance de la destination Occitanie Sud de France, ils sont proposés par le CRTL et ses partenaires à. Chacun de ces circuits valorise la richesse patrimoniale et gastronomique de la région à travers ses thématiques fortes et les plus caractéristiques.Un neuvième circuit est exclusivement réservé aux agences réceptives adhérentes du réseau France DMC Alliance et se déroulera en totalité sur la métropole toulousaine.Le groupement est «» de cette nouvelle édition, notamment pour concrétiser les relations claires qui doivent s’instaurer entre les collectivités territoriales et les acteurs privés du réceptif français.France DMC Alliance, aujourd’hui fort d’une quarantaine d’adhérents, voir notre article en profitera pour tenir son assemblée générale annuelle, une manière de faire se rencontrer les nouveaux et plus anciens adhérents et de définir la feuille de route 2022-2023.