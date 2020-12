Corrèze : les Monédières, un massif de forêts et de bruyères aux allures de sanctuaire

Emprunter les petites routes des Monédières est un bonheur de conduite buissonnière. Circulation zéro, silence étourdissant.



Entre les sapinières touffues, des prés herbeux accueillent des troupeaux de vaches rousses. Des geais filent au ras des portières. Et il n’est pas rare de croiser des chevreuils au bord des talus.



Le dépeuplement rural a donné au massif des allures de sanctuaire et ce paysage transformé a du charme.



Au cirque de Freysselines, entre Madranges et Chaumeil, l’amphithéâtre de croupes vertes piquées de résineux porte beau.



Mais les hommes, où sont-ils ? On en croise, dans de rares villages. A Lestards, moins d’une centaine d’habitants, ils n’ont aucun mal à se rassembler dans l’église Saint-Martial et son inédit toit de chaume. Ce serait la seule en France de ce type.



A Chaumeil, petit capitale du massif aux francs airs montagnards, la mémoire de Jean Ségurel draine un public de nostalgiques. Ils découvrent la maison natale du troubadour et celle des Monédières, espace de découverte du massif et d’exposition sur l’artiste.