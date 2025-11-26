Selectour veut faire "partie du GIE mondial" piloté par Certares !

Dans un centre de congrès comble, avec 554 participants, le 50ᵉ congrès Selectour s'est ouvert ce jeudi 27 novembre 2025.
C'est face à l'île de Robben Island, où Nelson Mandela a passé 27 ans de sa vie, que les agents de voyages se sont réunis.
Celui qui fut le réunificateur d'un peuple divisé employait souvent cette phrase devenue culte : "Dans la vie je n’échoue jamais : soit je réussis, soit j’apprends", a rappelé François-Xavier Izenic, qui anime ce congrès.
Pour le speaker de l'évènement, s'il est une personne qui ne connaît plus le mot échec depuis 15 ans maintenant, c'est bien Laurent Abitbol.
"Je te remercie, mais tu exagères un peu," a lancé le président du directoire de Selectour, heureux de monter sur scène et dans une forme olympique.
Il a ensuite procédé à une série de remerciements qui ont duré plusieurs minutes, pour saluer les officiels présents, avant de rentrer dans les commentaires de l'actualité du réseau, mais pas seulement.
C'est face à l'île de Robben Island, où Nelson Mandela a passé 27 ans de sa vie, que les agents de voyages se sont réunis.
Celui qui fut le réunificateur d'un peuple divisé employait souvent cette phrase devenue culte : "Dans la vie je n’échoue jamais : soit je réussis, soit j’apprends", a rappelé François-Xavier Izenic, qui anime ce congrès.
Pour le speaker de l'évènement, s'il est une personne qui ne connaît plus le mot échec depuis 15 ans maintenant, c'est bien Laurent Abitbol.
"Je te remercie, mais tu exagères un peu," a lancé le président du directoire de Selectour, heureux de monter sur scène et dans une forme olympique.
Il a ensuite procédé à une série de remerciements qui ont duré plusieurs minutes, pour saluer les officiels présents, avant de rentrer dans les commentaires de l'actualité du réseau, mais pas seulement.
Selectour : "100% des ventes doivent être faites chez les 43 TO référencés," tolérance zéro exigée !
En 2025, Selectour a accueilli 88 nouvelles agences, dans un contexte économique délicat qui ne favorise pas nécessairement la croissance de l'industrie.
"La croissance des commissions sera légèrement positive, +2% par rapport à 2024, ce sera une très bonne année.
Depuis octobre et novembre, le business travel baisse de 7 à 8%. Les entreprises voyagent moins, à cause de la politique française.
Le tourisme se maintient correctement, de 0 à plus. Sauf que 70% des supercom' viennent de l’affaire. Nous gagnons des parts de marché en prenant de nouveaux clients, mais ils consomment moins" a déclaré Laurent Abitbol.
Laurent Abitbol a rappelé que l'avenir de l'entreprise à l'hippocampe doit encore mieux maîtriser son pilotage des ventes, car si ce dernier a été plus ferme par le passé, face aux besoins d'indépendance des nouvelles générations, l'étau se serait un peu desserré sur les agences.
"Il y aura une tolérance zéro, décidée par le directoire. Les partenaires donnent beaucoup, ce n’est pas normal qu’il n’y ait pas 100% des ventes. Les 43 TO sont à 83%, ces 17% me gênent.
On a perdu 500 000€ de commissions pour Air France, car il nous manquait 2 millions de ventes. Si chacun fait ce qu’il veut, demain nous n’existons plus.
Quand j’ai pris Selectour, on avait 7 millions de supercom', nous en avons désormais 35 millions. Faites-moi confiance, jouez le jeu. Le directoire a voté un super bonus, encore plus important l'année prochaine, pour ceux qui font du 100% référencés," affirme Laurent Abitbol.
"La croissance des commissions sera légèrement positive, +2% par rapport à 2024, ce sera une très bonne année.
Depuis octobre et novembre, le business travel baisse de 7 à 8%. Les entreprises voyagent moins, à cause de la politique française.
Le tourisme se maintient correctement, de 0 à plus. Sauf que 70% des supercom' viennent de l’affaire. Nous gagnons des parts de marché en prenant de nouveaux clients, mais ils consomment moins" a déclaré Laurent Abitbol.
Laurent Abitbol a rappelé que l'avenir de l'entreprise à l'hippocampe doit encore mieux maîtriser son pilotage des ventes, car si ce dernier a été plus ferme par le passé, face aux besoins d'indépendance des nouvelles générations, l'étau se serait un peu desserré sur les agences.
"Il y aura une tolérance zéro, décidée par le directoire. Les partenaires donnent beaucoup, ce n’est pas normal qu’il n’y ait pas 100% des ventes. Les 43 TO sont à 83%, ces 17% me gênent.
On a perdu 500 000€ de commissions pour Air France, car il nous manquait 2 millions de ventes. Si chacun fait ce qu’il veut, demain nous n’existons plus.
Quand j’ai pris Selectour, on avait 7 millions de supercom', nous en avons désormais 35 millions. Faites-moi confiance, jouez le jeu. Le directoire a voté un super bonus, encore plus important l'année prochaine, pour ceux qui font du 100% référencés," affirme Laurent Abitbol.
IA : "Dans 2 ou 3 ans, les sites Internet classiques vont disparaître"
Laurent Abitbol : "Nous sommes trop petits en France, nous faisons 3 milliards d'euros de BSP, c’est rien. Quand je vois les commissions d’Amex, elles sont plus généreuses" - Photo : CE
Au sujet des partenaires, Kuoni n’était pas référencé à cause d’une vieille histoire, mais des négociations sont ouvertes pour faire rentrer le TO.
Par ailleurs, "Leclerc Voyages sera toujours un exemple pour nous, ils sont à 100%.
FRAM n’était pas référencé chez Leclerc, il l’est désormais, les ventes explosent. On s’en fout de l’indépendance, gardez votre indépendance, mais suivez mes conseils," s'est montré ferme le patron de Marietton Développement.
Dans le même temps, le sur-mesure gagne du terrain dans les agences, posant la question de l’avenir du voyage à forfait.
Pour Laurent Abitbol, ce n'est pas la fin d'une ère, c'est juste une transformation de l'écosystème. Les agences de voyages deviennent, au fil du temps, de véritables conciergeries.
"Les circuits passeront toujours dans les agences de voyages".
Quant au sujet de l'IA, le président du directoire a rappelé : "J’étais le dernier sur Internet, je suis le premier sur l’IA. Demain, dans 2 ou 3 ans, les sites Internet classiques vont disparaître. Il y aura le retail et les GAFAM prédit-il.
Notre métier a un avenir énorme. Nos entreprises doivent devenir des modèles. Aux USA, notre actionnaire a 3 500 agences de voyages, il en ouvre 150 par an".
Un dernier sondage révèle qu’un Français sur trois utilise l’IA pour ses recherches de voyages. D’ailleurs, les agences auront un outil IA directement via le système Amadeus.
Par ailleurs, "Leclerc Voyages sera toujours un exemple pour nous, ils sont à 100%.
FRAM n’était pas référencé chez Leclerc, il l’est désormais, les ventes explosent. On s’en fout de l’indépendance, gardez votre indépendance, mais suivez mes conseils," s'est montré ferme le patron de Marietton Développement.
Dans le même temps, le sur-mesure gagne du terrain dans les agences, posant la question de l’avenir du voyage à forfait.
Pour Laurent Abitbol, ce n'est pas la fin d'une ère, c'est juste une transformation de l'écosystème. Les agences de voyages deviennent, au fil du temps, de véritables conciergeries.
"Les circuits passeront toujours dans les agences de voyages".
Quant au sujet de l'IA, le président du directoire a rappelé : "J’étais le dernier sur Internet, je suis le premier sur l’IA. Demain, dans 2 ou 3 ans, les sites Internet classiques vont disparaître. Il y aura le retail et les GAFAM prédit-il.
Notre métier a un avenir énorme. Nos entreprises doivent devenir des modèles. Aux USA, notre actionnaire a 3 500 agences de voyages, il en ouvre 150 par an".
Un dernier sondage révèle qu’un Français sur trois utilise l’IA pour ses recherches de voyages. D’ailleurs, les agences auront un outil IA directement via le système Amadeus.
Selectour va faire partie d'un GIE mondial drivé par Certares !
Autres articles
-
Enthoven, Attal, Bruel... demandez le programme du congrès Selectour !
-
La Selectour Academy embarque avec sa nouvelle promo d’alternants (Vidéo)
-
Tourisme durable, IA, revenge travel... que reste-t-il du covid ? [ABO]
-
Tourisme durable : la transition doit être menée par les agents, sans attendre les clients ! [ABO]
-
Selectour distribuera 34 M€ de sur-commissions en 2025
Dans ce monde mouvant, de grandes choses se préparent dans le voyage d'affaires.
Amex GBT a mandaté une banque d'affaires pour la vente de l’entreprise, selon Bloomberg.
"Nous sommes trop petits en France, nous faisons 3 milliards d'euros de BSP, c’est rien. Quand je vois les commissions d’Amex, elles sont plus généreuses.
J'espère qu’un jour un GIE mondial réunissant Amex, CWT et les partenaires de Certares verra le jour, et que le GIE ASHA actuel pourra en faire partie.
Certares doit donc devenir actionnaire de toutes ces structures et de Selectour, via une holding, c'est notre objectif numéro 1.
L’objectif serait qu’en 2027, le GIE appartienne à ce GIE mondial de Certares, qui pourrait reverser davantage de surcommissions. Ce n’est toutefois pas simple à mettre en place," annonce Laurent Abitbol.
Dès 2027, Certares pourrait donc rentrer au capital de Selectour, avec pour objectif de créer une méga centrale d’achat.
Amex GBT a mandaté une banque d'affaires pour la vente de l’entreprise, selon Bloomberg.
"Nous sommes trop petits en France, nous faisons 3 milliards d'euros de BSP, c’est rien. Quand je vois les commissions d’Amex, elles sont plus généreuses.
J'espère qu’un jour un GIE mondial réunissant Amex, CWT et les partenaires de Certares verra le jour, et que le GIE ASHA actuel pourra en faire partie.
Certares doit donc devenir actionnaire de toutes ces structures et de Selectour, via une holding, c'est notre objectif numéro 1.
L’objectif serait qu’en 2027, le GIE appartienne à ce GIE mondial de Certares, qui pourrait reverser davantage de surcommissions. Ce n’est toutefois pas simple à mettre en place," annonce Laurent Abitbol.
Dès 2027, Certares pourrait donc rentrer au capital de Selectour, avec pour objectif de créer une méga centrale d’achat.
Publié par Romain Pommier Journaliste - TourMaG.com
Voir tous les articles de Romain Pommier
Voir tous les articles de Romain Pommier