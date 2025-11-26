Selectour veut faire "partie du GIE mondial" piloté par Certares !

En 2025, Selectour a accueilli 88 nouvelles agences, dans un contexte économique délicat qui ne favorise pas nécessairement la croissance de l'industrie.



" La croissance des commissions sera légèrement positive, +2% par rapport à 2024, ce sera une très bonne année.



Depuis octobre et novembre, le business travel baisse de 7 à 8%. Les entreprises voyagent moins, à cause de la politique française.



Le tourisme se maintient correctement, de 0 à plus. Sauf que 70% des supercom' viennent de l’affaire. Nous gagnons des parts de marché en prenant de nouveaux clients, mais ils consomment moins " a déclaré Laurent Abitbol.



Laurent Abitbol a rappelé que l'avenir de l'entreprise à l'hippocampe doit encore mieux maîtriser son pilotage des ventes, car si ce dernier a été plus ferme par le passé, face aux besoins d'indépendance des nouvelles générations, l'étau se serait un peu desserré sur les agences.



" Il y aura une tolérance zéro, décidée par le directoire. Les partenaires donnent beaucoup, ce n’est pas normal qu’il n’y ait pas 100% des ventes. Les 43 TO sont à 83%, ces 17% me gênent.



On a perdu 500 000€ de commissions pour Air France, car il nous manquait 2 millions de ventes. Si chacun fait ce qu’il veut, demain nous n’existons plus.



Quand j’ai pris Selectour, on avait 7 millions de supercom', nous en avons désormais 35 millions. Faites-moi confiance, jouez le jeu. Le directoire a voté un super bonus, encore plus important l'année prochaine, pour ceux qui font du 100% référencés, " affirme Laurent Abitbol.