2025, une année de croissance et de nouvelles perspectives pour JANS TOURS

Des destinations en pleine dynamique
En 2025, JANS TOURS a consolidé son expertise historique en Indonésie et aux Philippines, tout en intégrant avec succès la Malaisie, grande nouveauté de l’année, affichant une croissance à deux chiffres dès sa première année d’exploitation.
• Indonésie
Pilier central de notre production, l’Indonésie continue de séduire grâce à une parfaite maîtrise du terrain et à une expertise reconnue sur les destinations majeures du pays.
Les équipes locales enrichissent continuellement l’offre avec de nouveaux programmes, aussi bien pour les voyageurs individuels (FIT) que pour les groupes, intégrant expériences culturelles, nature préservée et immersion authentique.
• Philippines
Destination encore confidentielle il y a quelques années, les Philippines confirment en 2025 leur fort potentiel. L’intérêt croissant pour des voyages hors des sentiers battus soutient le développement des voyages individuels et des groupes. De nouvelles productions viennent renforcer l’offre tout en conservant une grande flexibilité pour le sur-mesure, particulièrement appréciée par les agences partenaires.
• Malaisie : une implantation stratégique
L’ouverture du bureau de JANS TOURS Malaisie à Kuala Lumpur marque une étape majeure. Cette implantation permet de répondre à une demande croissante pour une destination riche et plurielle, combinant diversité culturelle, nature luxuriante et expériences urbaines. Les équipes locales développent des itinéraires modulables, adaptés aux FIT comme aux groupes, renforçant ainsi le portefeuille Asie du Sud-Est et l’accompagnement de nos partenaires.
Des équipes renforcées, au plus près du terrain
Cette évolution s’est accompagnée d’un renforcement significatif des équipes, tant dans les bureaux en France que sur le terrain, de Manille à Kuala Lumpur. Ces nouvelles recrues permettent d’assurer davantage de réactivité, de proximité et de qualité de service, tout en consolidant la relation de confiance avec nos agences partenaires.
Découvrir, tester, conseiller : les FAM Trips JANS TOURS
Convaincu que la connaissance terrain est un levier essentiel de qualité, JANS TOURS a poursuivi en 2025 une politique active de FAM Trips. Nos bureaux sur place sont en permanence sur le terrain afin de découvrir de nouvelles expériences et de s’assurer de la qualité des hôtels partenaires.
Ces immersions permettent de tester les hébergements, d’affiner les itinéraires, d’identifier de nouvelles expériences et d’enrichir nos productions existantes.
Parmi les temps forts de l’année :
• Les FAM Trips organisés pour nos agences partenaires, accompagnés par Anthony, notre Directeur, véritables moments d’échange et de partage, permettant de transmettre directement notre savoir-faire, notre expertise terrain et une connaissance approfondie de nos destinations.
• Le voyage terrain d’Audrey, Deputy Director, aux Philippines et en Malaisie, pour approfondir l’expertise destinations et accompagner le développement de nouvelles productions.
• Le FAM Trip d’Eva, Travel Coordinator, à Bali, consacré à l’exploration de nouvelles expériences et à l’optimisation des itinéraires existants.
• Le voyage de repérage de Lucie, Travel Expert aux Philippines, dans le cadre d’un projet MICE, visant à identifier des lieux et prestations adaptés aux événements professionnels.
Digitalisation et collaboration au cœur de la stratégie
En parallèle, JANS TOURS a poursuivi activement sa transformation digitale afin d’accompagner toujours mieux ses agences partenaires.
Le développement de la plateforme professionnelle TravelExchange.io permet un accès en temps réel aux produits, itinéraires et disponibilités, tout en simplifiant les échanges et les process. Cette démarche s’inscrit dans une volonté claire : faire gagner du temps aux agences tout en renforçant une collaboration durable, fluide et transparente.
Cap sur 2026 : le sur-mesure au cœur de l’ADN
Forte de cette dynamique, JANS TOURS aborde 2026 avec des objectifs clairs et structurants :
• Redonner toute sa place au sur-mesure avec le développement d’une production FIT by JANS TOURS, dédiée aux voyages à la carte, conçue par des experts terrain au service de la créativité et du conseil des agences.
• Poursuivre le développement de la Malaisie, avec l’ambition d’en faire une destination phare du portefeuille.
• Accompagner la croissance qualitative des Philippines, en conservant une approche responsable et authentique.
• Renforcer la digitalisation, avec l’intégration de la plateforme Globe, offrant aux agences des outils performants pour gagner du temps tout en préservant la dimension humaine du métier.
Une aventure collective tournée vers l’avenir
JANS TOURS remercie chaleureusement l’ensemble de ses agences partenaires pour leur confiance, leur fidélité et leur engagement tout au long de l’année. Cette relation, fondée sur l’échange, la proximité et le partage d’expertise, est au cœur de notre développement et de notre vision d’un tourisme durable, qualitatif et porteur de sens.
L’année à venir sera également rythmée par de nombreuses rencontres, notamment lors des salons professionnels, dont l’ITB Berlin du 3 au 5 mars 2026 – Hall 26, Stand 104, des rendez-vous clés pour échanger, présenter nos projets et construire ensemble l’avenir.
Nos meilleurs vœux pour 2026
Toute l’équipe JANS TOURS vous adresse ses meilleurs vœux pour 2026 :
une année riche en projets, en succès partagés et en belles collaborations.
Nous nous réjouissons de poursuivre cette aventure à vos côtés et de continuer à imaginer ensemble des voyages d’exception.
JANS TOURS dans l'Annuaire DESTIMAG
