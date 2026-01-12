2025, une année de croissance et de nouvelles perspectives pour JANS TOURS

Convaincu que la connaissance terrain est un levier essentiel de qualité, JANS TOURS a poursuivi en 2025 une politique active de FAM Trips. Nos bureaux sur place sont en permanence sur le terrain afin de découvrir de nouvelles expériences et de s’assurer de la qualité des hôtels partenaires.



Ces immersions permettent de tester les hébergements, d’affiner les itinéraires, d’identifier de nouvelles expériences et d’enrichir nos productions existantes.



Parmi les temps forts de l’année :



• Les FAM Trips organisés pour nos agences partenaires, accompagnés par Anthony, notre Directeur, véritables moments d’échange et de partage, permettant de transmettre directement notre savoir-faire, notre expertise terrain et une connaissance approfondie de nos destinations.



• Le voyage terrain d’Audrey, Deputy Director, aux Philippines et en Malaisie, pour approfondir l’expertise destinations et accompagner le développement de nouvelles productions.



• Le FAM Trip d’Eva, Travel Coordinator, à Bali, consacré à l’exploration de nouvelles expériences et à l’optimisation des itinéraires existants.



• Le voyage de repérage de Lucie, Travel Expert aux Philippines, dans le cadre d’un projet MICE, visant à identifier des lieux et prestations adaptés aux événements professionnels.