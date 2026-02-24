TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Sky express inaugure sa liaison Lyon - Athènes

La compagnie grecque a célébré cette nouvelle route lors d'une soirée lyonnaise


Sky express a réuni 130 acteurs du tourisme, le 24 février dernier à Lyon, pour célébrer le lancement de sa nouvelle liaison directe vers Athènes. Opérée deux fois par semaine depuis le 15 décembre 2025, cette ligne annuelle renforce la connectivité entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Grèce, ouvrant l'accès à 33 destinations domestiques via le hub athénien.


Rédigé par le Mercredi 25 Février 2026 à 12:40

Sky express assure 2 vols par semaine entre Lyon et Athènes - DepositPhotos.com, Tadzo
Sky express a célébré le lancement de sa nouvelle liaison directe entre Lyon et Athènes lors d'une soirée événement organisée en partenariat avec l'Office National Hellénique du Tourisme et l'Aéroport de Lyon, le 24 février 2026.

Les vols sont programmés chaque lundi et vendredi toute l'année, depuis le 15 décembre dernier.

Cette route constitue la deuxième porte d'entrée de la compagnie en France après Paris CDG, desservie quotidiennement depuis 2021.

Elle permet des correspondances fluides vers l'ensemble du réseau intérieur grec, soit 33 destinations, notamment les Cyclades (Mykonos, Santorin, Paros), la Crète, le Dodécanèse et Chypre.

Modernisation de la flotte et accompagnement des professionnels

La compagnie exploite une flotte jeune, composée d'Airbus A320neo et A321neo, pour assurer ses 40 destinations internationales et domestiques.

Son positionnement commercial repose sur une stratégie combinant compétitivité tarifaire et services inclus, tels que l'enregistrement gratuit en ligne ou à l'aéroport et une classe affaires nommée « BLISS ».

Sky express continue de consolider ses relations avec la distribution B2B via son portail dédié aux agences, une présence active sur les GDS et un support commercial personnalisé.

