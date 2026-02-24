Sky express inaugure sa liaison Lyon - Athènes

Sky express a célébré le lancement de sa nouvelle liaison directe entre Lyon et Athènes lors d'une soirée événement organisée en partenariat avec l'Office National Hellénique du Tourisme et l'Aéroport de Lyon, le 24 février 2026.
Les vols sont programmés chaque lundi et vendredi toute l'année, depuis le 15 décembre dernier.
Cette route constitue la deuxième porte d'entrée de la compagnie en France après Paris CDG, desservie quotidiennement depuis 2021.
Elle permet des correspondances fluides vers l'ensemble du réseau intérieur grec, soit 33 destinations, notamment les Cyclades (Mykonos, Santorin, Paros), la Crète, le Dodécanèse et Chypre.
Les vols sont programmés chaque lundi et vendredi toute l'année, depuis le 15 décembre dernier.
Cette route constitue la deuxième porte d'entrée de la compagnie en France après Paris CDG, desservie quotidiennement depuis 2021.
Elle permet des correspondances fluides vers l'ensemble du réseau intérieur grec, soit 33 destinations, notamment les Cyclades (Mykonos, Santorin, Paros), la Crète, le Dodécanèse et Chypre.
Modernisation de la flotte et accompagnement des professionnels
Autres articles
-
À Lyon, les sites GL events frôlent les 2,5 millions de visiteurs en 2025
-
Ethiopian Airlines : 12 milliards d'euros pour mettre l'Afrique au centre de la carte mondiale
-
Long week-end néo-urbain à Lyon, entre Rhône et Saône
-
Héliades dévoile sa brochure « Grèce : Tendances 2026 » et lance la Barbade
-
Fêtes du monde : Noël en Grèce, entre chaleur méditerranéenne et traditions orthodoxes
La compagnie exploite une flotte jeune, composée d'Airbus A320neo et A321neo, pour assurer ses 40 destinations internationales et domestiques.
Son positionnement commercial repose sur une stratégie combinant compétitivité tarifaire et services inclus, tels que l'enregistrement gratuit en ligne ou à l'aéroport et une classe affaires nommée « BLISS ».
Sky express continue de consolider ses relations avec la distribution B2B via son portail dédié aux agences, une présence active sur les GDS et un support commercial personnalisé.
A lire aussi : Crète, Chypre : Aya Voyages noue un partenariat avec Sky Express
Son positionnement commercial repose sur une stratégie combinant compétitivité tarifaire et services inclus, tels que l'enregistrement gratuit en ligne ou à l'aéroport et une classe affaires nommée « BLISS ».
Sky express continue de consolider ses relations avec la distribution B2B via son portail dédié aux agences, une présence active sur les GDS et un support commercial personnalisé.
A lire aussi : Crète, Chypre : Aya Voyages noue un partenariat avec Sky Express