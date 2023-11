A la découverte de l’île de Rhodes avec SKY express et Atrium Resorts

Afin de célébrer le lancement de son nouveau vol direct Paris CDG/Rhodes qui opérera chaque lundi à partir du 8 avril 2024, SKY express a organisé – en partenariat avec la chaîne hôtelière Atrium – un eductour d’une dizaine d’agences de voyages sur l’île aux fleurs du 16 au 19 octobre dernier.

L’occasion également de démontrer que l’île de Rhodes s’est parfaitement remise des incendies qui ont sévi cet été au sud de l’île et que tout refonctionne normalement.



Rédigé par SKY express et Atrium Resorts le Dimanche 5 Novembre 2023



SKY express, l’ambassadrice de la Grèce en Europe Grâce à sa flotte moderne et respectueuse de l'environnement, SKY express vise à attirer plus de visiteurs en Grèce tout au long de l'année.



SKY express est une compagnie régulière grecque (GQ) – qui exploite la flotte la plus jeune et la plus « verte » de Grèce. Avec ses Airbus A320 et 321 NEO flambant neufs, SKY express opère toute l’année des vols quotidiens Paris CDG et Bruxelles/Athènes ainsi que de nombreux vols au départ de Paris, province française et Bruxelles vers Héraklion d’avril à novembre.



SKY express possède le plus grand réseau de destinations domestiques en Grèce (33) et en dessert 27 au départ de l'aéroport d'Athènes. La compagnie aérienne dessert 29 destinations internationales dans 12 pays européens : PARIS CDG, LONDRES LHR, ROME FCO, LILLE, LYON, BRUXELLES, LARNACA, NANTES, MUNICH, MARSEILLE, SOFIA, MILAN MXP et depuis fin octobre 2023 FRANCFORT, DUSSELDORF et VARSOVIE.



Grâce à son réseau de vols intérieurs en Grèce, la compagnie SKY express permet également de relier Paris & Bruxelles aux destinations suivantes après un court transit à Athènes :

● Cyclades : Mykonos – Santorin – Paros – Naxos – Milos

● Crète : Héraklion – La Canée

● Dodécanèse : Rhodes – Kos

● Nord de la Grèce : Thessalonique – Corfou – Chios

● Chypre : Larnaca

SKY express s’appuie principalement sur les réseaux de distribution d’agences de voyages pour remplir ses avions et tous ses vols sont réservables en GDS (code GQ).



SKY express propose 3 niveaux tarifaires :

- SKYjoy incluant 1 bagage cabine de 8 kg + un effet personnel mais sans bagage enregistré, modifiable avec une pénalité de 60 € + différence de tarif, non remboursable*

- SKYjoy+ incluant 1 bagage en soute de 15 kg + 1 bagage cabine de 8kg + un effet personnel, modifiable 1 fois sans pénalité + différence de tarif, puis avec 60 € + différence de tarif, remboursable avec pénalité de 65 €*.

- SKYenjoy incluant 1 bagage en soute de 23 kg + 1 bagage cabine de 8kg + un effet personnel, modifiable gratuitement + différence de tarif, remboursable avec pénalité de 65 €*.



*les taxes aéroport sont remboursables



Sur tous ses vols internationaux, SKY express offre à ses passagers des boissons chaudes et fraîches. Elle donne également la possibilité à ses passagers d’acheter de quoi se restaurer pendant le vol grâce à son programme premium « Drinks & Bites ». L’enregistrement est gratuit, en ligne ou à l’aéroport.



SKY express a mis en place sa nouvelle classe Affaires nommée « Bliss » au mois de juillet dernier à destination d’Athènes sur les routes internationales. Elle offre aux passagers des accès prioritaires à chaque étape du voyage : accès gratuit aux salons VIP, possibilité de transporter des bagages et des kilos supplémentaires, une restauration raffinée et un programme de divertissements en vol. Cette nouvelle classe Affaires sera progressivement étendue à la majeure partie du réseau de la compagnie aérienne.

Flotte & démarche environnementale La flotte de SKY express compte aujourd’hui 23 avions et constitue la flotte la plus jeune de Grèce et l'une des plus respectueuses de l'environnement en Europe. SKY express met en œuvre des pratiques opérationnelles vertes dès que c’est possible. La compagnie a réalisé une réduction des émissions de CO2 de 37 716 tonnes en 2022 et de 4 849 tonnes jusqu'à présent en 2023 - une réduction qui correspond aux émissions annuelles de 9 253 véhicules de tourisme.

Contact SKY express France Manager France

Jean Brajon

jbrajon@skyexpress.com

06 61 09 53 23



Sales France

Anastasia Belfils

abelfils@skyexpress.com

07 57 50 39 13

Jean Brajon06 61 09 53 23Anastasia Belfils07 57 50 39 13

Atrium Hotels & Resorts : une ile, trois destinations Découvrez la beauté intemporelle de Rhodes avec Atrium Hotels & Resorts à travers 3 destinations uniques : ville médiévale de Rhodes, Lindos et Lachania.



Notre culture d'authenticité et notre passion pour l'hospitalité grecque ont valu à Atrium la 1ere position à Rhodes sur TripAdvisor !

Nouveau concept : la formule « dine around » permet aux clients de profiter des prestations des trois hôtels pendant leur séjour !



Atrium Platinum : Situé à seulement 5 km du centre-ville, Atrium Platinum est le choix idéal pour les visiteurs souhaitant découvrir la ville médiévale, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Abritant 300 chambres et suites, une variété de bars et de restaurants, l’hôtel est disponible en petit déjeuner, demi-pension ou formule « tout inclus » premium



Atrium Palace : Situé dans la baie tranquille du village de Kalathos, à 6 km du village pittoresque de Lindos et de son Acropole, l'Atrium Palace offre l'équilibre parfait entre détente et exploration. Comprenant 320 chambres, suites, villas avec piscine privée, un centre de thalassothérapie, une variété de bars et de restaurants, l’hôtel est disponible en petit déjeuner, demi-pension ou formule « tout inclus » premium



Atrium Prestige : situé directement en front de mer, sur la côte sud-est de l'île de Rhodes, se dresse le captivant Atrium Prestige où tranquillité, intimité et exclusivité se réunissent pour créer une expérience de luxe dans un paysage préservé. Les sportifs les plus aventureux peuvent se rendre à Prasonisi afin de profiter de l'un des spot de planche à voile/kitesurf les plus fascinants d'Europe.

L’hôtel est disponible en petit déjeuner, demi-pension ou formule « tout inclus » premium et comprend 250 chambres, suites et villas avec piscine privée, un centre de thalassothérapie et pléthore de restaurants et bars.

Contacter Atrium Hotels & Resorts Celine Spataro

Responsable développement

Tel 0030 6949071720

celine@skhospitality.gr



Costas Giakoumis

Directeur Commercial Atrium

Tel: 0030 22410 44901

Costas.giakoumis@atriumhotels.gr



Site web :

www.atriumhotels.gr



Réservations B2B réservé aux agences :

https://b2b.webhotelier.net/register?source=249



► Fiche technique et banque d’images Atrium Prestige

► Fiche technique et banque d’images Atrium Palace

► Fiche technique et banque d’images Atrium Platinum Responsable développementTel 0030 6949071720Directeur Commercial AtriumTel: 0030 22410 44901

