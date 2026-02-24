Finnair : les lignes vers Luxembourg, Valence et Turin opérées toute l’année

En saison estivale, Finnair opère trois vols hebdomadaires au départ de Turin - DepositPhotos.com, Ladiras
Finnair annonce dans un communiqué, que ses liaisons depuis Helsinki vers Luxembourg, Valence en Espagne et Turin, initialement prévues pour la saison été 2026, seront prolongées et opérées toute l’année.
"Depuis Luxembourg, la demande est particulièrement forte, notamment de la part des voyageurs d’affaires et des passagers en correspondance vers Helsinki puis vers l’ensemble du réseau Finnair", commente la compagnie.
La desserte passera de trois fréquences hebdomadaires en été à quatre fréquences hebdomadaires pendant la saison hivernale.
"Depuis Luxembourg, la demande est particulièrement forte, notamment de la part des voyageurs d’affaires et des passagers en correspondance vers Helsinki puis vers l’ensemble du réseau Finnair", commente la compagnie.
La desserte passera de trois fréquences hebdomadaires en été à quatre fréquences hebdomadaires pendant la saison hivernale.
Finnair : jusqu’à quatre vols hebdomadaires vers Valence
Autres articles
-
Finnair ouvre de nouvelles liaisons vers la Laponie en 2026
-
Faillite de PLAY : plus de 100 fans français de foot privés du choc Islande - France
-
Finnair : Geoffrey Carrage nouveau Regional Manager pour l’Europe du Sud
-
Finnair revient au Canada après 11 ans d'absence
-
Finnair étend sa capacité vers la Laponie cet hiver
Depuis Turin, Finnair opérera une liaison hebdomadaire vers Helsinki pendant toute la saison hivernale, puis deux fréquences hebdomadaires durant la haute saison des sports d’hiver, de janvier à mars.
En saison estivale, la compagnie opère trois vols hebdomadaires au départ de Turin.
Au départ de Valence, la compagnie proposera jusqu’à quatre vols hebdomadaires pendant la saison estivale, qui seront maintenues tout au long de la saison hivernale.
A noter que les liaisons vers Stavanger (Norvège) et Umeå (Suède) seront également opérées toute l’année.
Dans le détail, la desserte de Stavanger comptera neuf vols hebdomadaires l’hiver prochain : six vols au départ d’Helsinki via Stockholm Arlanda (Suède) et trois vols directs. Tous les vols retour de Stavanger vers Helsinki feront escale à Stockholm, permettant également les déplacements entre Stavanger et Stockholm.
Umeå sera desservie par 10 vols hebdomadaires en hiver, opérés via Vaasa (Finlande).
La compagnie lancera également des vols directs vers Toronto au Canada en mai et inaugurera une nouvelle liaison vers Melbourne, en Australie, en octobre.
Lire aussi : Finnair ouvre de nouvelles liaisons vers la Laponie en 2026
En saison estivale, la compagnie opère trois vols hebdomadaires au départ de Turin.
Au départ de Valence, la compagnie proposera jusqu’à quatre vols hebdomadaires pendant la saison estivale, qui seront maintenues tout au long de la saison hivernale.
A noter que les liaisons vers Stavanger (Norvège) et Umeå (Suède) seront également opérées toute l’année.
Dans le détail, la desserte de Stavanger comptera neuf vols hebdomadaires l’hiver prochain : six vols au départ d’Helsinki via Stockholm Arlanda (Suède) et trois vols directs. Tous les vols retour de Stavanger vers Helsinki feront escale à Stockholm, permettant également les déplacements entre Stavanger et Stockholm.
Umeå sera desservie par 10 vols hebdomadaires en hiver, opérés via Vaasa (Finlande).
La compagnie lancera également des vols directs vers Toronto au Canada en mai et inaugurera une nouvelle liaison vers Melbourne, en Australie, en octobre.
Lire aussi : Finnair ouvre de nouvelles liaisons vers la Laponie en 2026