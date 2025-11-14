TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Finnair ouvre de nouvelles liaisons vers la Laponie en 2026

Deux vols hebdomadaires entre Paris et Rovaniemi


Finnair développera son offre vers le nord de la Finlande durant l'hiver 2026 avec des vols directs depuis Paris, Bruxelles et Zurich. La compagnie annonce également douze nouvelles destinations européennes pour l’été 2026, portant son réseau à 87 villes en Europe et accompagnant l’expansion de son programme long-courrier.


Rédigé par le Vendredi 14 Novembre 2025

Finnair proposera deux fréquences par semaine depuis Bruxelles et Zurich vers Kittilä - DepositPhotos.com, william87
Durant l’hiver 2026, Finnair opérera deux vols hebdomadaires entre Paris et Rovaniemi.

La compagnie proposera également deux fréquences par semaine depuis Bruxelles et Zurich vers Kittilä, commune du nord de la Finlande située au-delà du cercle polaire.

Des liaisons directes qui offrent aux voyageurs un accès élargi aux principaux points d’entrée de la Laponie.

Douze nouvelles destinations européennes au départ d’Helsinki

Pour l’été 2026, Finnair ouvre aussi à la vente les liaisons vers Kuressaare (Estonie), Luxembourg, Stavanger (Norvège), Thessalonique (Grèce), Tirana (Albanie), Turin (Italie) et Umeå (Suède), complétant les lancements déjà annoncés d’Alta, Catane, Florence, Kos et Valence.

Le réseau comptera ainsi 87 destinations européennes, 10 asiatiques, 7 nord-américaines (dont Toronto) et 2 au Moyen-Orient.

Ces nouvelles lignes répondent à des logiques variées :

- Stavanger (8 vols/semaine) renforce la présence de Finnair en Norvège et permet des correspondances vers l’Asie via Arlanda ;

- Umeå (9 vols/semaine via Vaasa) consolide l’offre sur la façade du golfe de Botnie ;

- Luxembourg (2 vols/semaine) s’ajoute aux capitales européennes déjà desservies ;

- Thessalonique (3 vols/semaine), Turin (2 vols/semaine), Tirana (2 vols/semaine) et Kuressaare (3 vols/semaine) élargissent l’offre méditerranéenne, alpine et baltique de la compagnie.

Finnair précise que cette montée en capacité est rendue possible grâce à l’extension de son partenariat en wetlease avec la compagnie danoise Jettime.

« Nous sommes ravis de saisir de nouvelles opportunités de croissance et de renforcer notre vaste réseau de liaisons directes depuis Helsinki. Les nouvelles destinations européennes connectent également de nouveaux marchés à notre réseau long-courrier, tandis que les vols vers la Laponie renforcent notre rôle dans la mise en relation du monde avec les merveilles de la Laponie finlandaise », a commenté Christine Rovelli, Chief Revenue Officer de Finnair.

