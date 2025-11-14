Finnair ouvre de nouvelles liaisons vers la Laponie en 2026

Finnair proposera deux fréquences par semaine depuis Bruxelles et Zurich vers Kittilä - DepositPhotos.com, william87
Durant l’hiver 2026, Finnair opérera deux vols hebdomadaires entre Paris et Rovaniemi.
La compagnie proposera également deux fréquences par semaine depuis Bruxelles et Zurich vers Kittilä, commune du nord de la Finlande située au-delà du cercle polaire.
Des liaisons directes qui offrent aux voyageurs un accès élargi aux principaux points d’entrée de la Laponie.
À lire aussi : Finnair : Geoffrey Carrage nouveau Regional Manager pour l’Europe du Sud
Douze nouvelles destinations européennes au départ d’Helsinki
Pour l’été 2026, Finnair ouvre aussi à la vente les liaisons vers Kuressaare (Estonie), Luxembourg, Stavanger (Norvège), Thessalonique (Grèce), Tirana (Albanie), Turin (Italie) et Umeå (Suède), complétant les lancements déjà annoncés d’Alta, Catane, Florence, Kos et Valence.
Le réseau comptera ainsi 87 destinations européennes, 10 asiatiques, 7 nord-américaines (dont Toronto) et 2 au Moyen-Orient.
Ces nouvelles lignes répondent à des logiques variées :
- Stavanger (8 vols/semaine) renforce la présence de Finnair en Norvège et permet des correspondances vers l’Asie via Arlanda ;
- Umeå (9 vols/semaine via Vaasa) consolide l’offre sur la façade du golfe de Botnie ;
- Luxembourg (2 vols/semaine) s’ajoute aux capitales européennes déjà desservies ;
- Thessalonique (3 vols/semaine), Turin (2 vols/semaine), Tirana (2 vols/semaine) et Kuressaare (3 vols/semaine) élargissent l’offre méditerranéenne, alpine et baltique de la compagnie.
Finnair précise que cette montée en capacité est rendue possible grâce à l’extension de son partenariat en wetlease avec la compagnie danoise Jettime.
« Nous sommes ravis de saisir de nouvelles opportunités de croissance et de renforcer notre vaste réseau de liaisons directes depuis Helsinki. Les nouvelles destinations européennes connectent également de nouveaux marchés à notre réseau long-courrier, tandis que les vols vers la Laponie renforcent notre rôle dans la mise en relation du monde avec les merveilles de la Laponie finlandaise », a commenté Christine Rovelli, Chief Revenue Officer de Finnair.
