Finnair ouvre de nouvelles liaisons vers la Laponie en 2026

Nous sommes ravis de saisir de nouvelles opportunités de croissance et de renforcer notre vaste réseau de liaisons directes depuis Helsinki. Les nouvelles destinations européennes connectent également de nouveaux marchés à notre réseau long-courrier, tandis que les vols vers la Laponie renforcent notre rôle dans la mise en relation du monde avec les merveilles de la Laponie finlandaise

Pour, Finnair ouvre aussi à la vente les liaisons vers(Estonie),(Norvège),(Grèce),(Albanie),(Italie) et(Suède), complétant les lancements déjà annoncés d’Alta, Catane, Florence, Kos et Valence.Le réseau comptera ainsi(dont Toronto) etCes nouvelles lignes répondent à des logiques variées :renforce la présence de Finnair en Norvège et permet des correspondances vers l’Asie via Arlanda ;consolide l’offre sur la façade du golfe de Botnie ;s’ajoute aux capitales européennes déjà desservies ;etélargissent l’offre méditerranéenne, alpine et baltique de la compagnie.Finnair précise que cette montée en capacité est rendue possible grâce à l’extension de son partenariat en wetlease avec la compagnie danoise Jettime.», a commenté Christine Rovelli de Finnair.